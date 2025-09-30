Війна в Україні забрала понад мільйон життів, її треба завершити, - Келлог

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог наголосив, що США хочуть зупинити найбільшу наземну війну в Європі з часів Другої світової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Келлог наголосив, що нинішнє протистояння є "війною промислового масштабу", де рахунок іде не на тисячі, а на сотні тисяч загиблих.

Він нагадав, що Росія залишила Афганістан після втрати 18 тисяч військових, а США вийшли з В’єтнаму після 65 тисяч загиблих.

"Зараз мова йде про рівень втрат з обох боків, який перевищив мільйон. Це приголомшливо. Тому я вважаю, що цю війну потрібно якось завершити", - підсумував спецпредставник.

