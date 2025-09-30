УКР
Новини Припинення війни
1 635 21

Війна в Україні забрала понад мільйон життів, її треба завершити, - Келлог

Келлог про припинення війни

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог наголосив, що США хочуть зупинити найбільшу наземну війну в Європі з часів Другої світової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Келлог наголосив, що нинішнє протистояння є "війною промислового масштабу", де рахунок іде не на тисячі, а на сотні тисяч загиблих.

Він нагадав, що Росія залишила Афганістан після втрати 18 тисяч військових, а США вийшли з В’єтнаму після 65 тисяч загиблих.

"Зараз мова йде про рівень втрат з обох боків, який перевищив мільйон. Це приголомшливо. Тому я вважаю, що цю війну потрібно якось завершити",  - підсумував спецпредставник.

Автор: 

Келлог Кіт (235) війна в Україні (6396)
+10
Її потрібно було якось зупиняти в 2022, або краще не допускати.
30.09.2025 12:25 Відповісти
+8
тебе теж мама стоячи родила? З головою в порядку? війни не завершують, в них перемагають або програють з наслідками: концтабори, розстріли, рабство...
30.09.2025 12:30 Відповісти
+7
коли *********** та надпотужною американською зброєю ЗСУ влуплять по ********** - отоді ця війна ***** буде закінчена
30.09.2025 12:28 Відповісти
Її потрібно було якось зупиняти в 2022, або краще не допускати.
30.09.2025 12:25 Відповісти
З 2014 року, московити втратили у війні проти Мирної України, майже 2.000.000 орків!
30.09.2025 12:33 Відповісти
так треба було не ржати в 2019
все ж закономірне
30.09.2025 12:38 Відповісти
Твой босс сказать воевать дебил. Теперь ты хочешь стать хуторским юродивым?
30.09.2025 12:26 Відповісти
Потяг, стій! Раз-два!
30.09.2025 12:26 Відповісти
таким людоедам как ***** по барабану 1 миллион погиб или 50 милионов
30.09.2025 12:26 Відповісти
коли *********** та надпотужною американською зброєю ЗСУ влуплять по ********** - отоді ця війна ***** буде закінчена
30.09.2025 12:28 Відповісти
Представник в Україні стада цинічних підорів.
30.09.2025 12:29 Відповісти
Це екзистенційна війна, тож Він не розуміє, залишиться лише одна країна на карті, або Україна, або підарашка
30.09.2025 12:29 Відповісти
тебе теж мама стоячи родила? З головою в порядку? війни не завершують, в них перемагають або програють з наслідками: концтабори, розстріли, рабство...
30.09.2025 12:30 Відповісти
цю війну потрібно якось завершити

якось?
вже більше пів року рудий жадібний недоумок, давить на українців капітуляцією.
отак, потрібно завершити?
чи, надати україні всю необхідну зброю з гіркою, та об'явити ембарго на країну терориста?
30.09.2025 12:36 Відповісти
Хто дасть зброю таким командувачам, які можуть тільки просрати все на світі. Ну і набивати власні кишені.
30.09.2025 13:04 Відповісти
зараз вийде зеля і скаже що загиблих українців всього то 30 тисяч
а відданих ворогу територій мізер
недоумки такі знищили Україну яку ми знали
30.09.2025 12:39 Відповісти
Так, 30 тис. українців і 970 тис. росіян. Зараз Путін побачить ці цифри, заплаче і убіжить.
30.09.2025 12:48 Відповісти
Щоб Світ хотів закінчення війни
Це можна було зробити ще у 2022 році....
А так для всіх них це Стурбованість.
30.09.2025 12:56 Відповісти
З ким про щось домовлятися, з нацистами? Бульбаші також стали нацистами, хоча вони крім імперії нічого спільного не мають з мокшами.
30.09.2025 12:57 Відповісти
то завершіть вже якось
30.09.2025 13:11 Відповісти
а то далі гарних слів і набридливих промов не доходить
30.09.2025 13:14 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14009 Петро Порошенко - в свій день народження, для «Прямого» розповів про Мінські домовленості (головна мета яких полягала в тому, щоб дати Україні час створити Збройні Сили й уникнути повномасштабного вторгнення рф):
"У серпні 2014 росія вдерлася регулярними частинами армії. Десять бригад і дивізій, десятки тисяч десантників, танкістів. Української армії фактично не було. Між Іловайськом і Києвом - жодного батальйону, лише дві роти Нацгвардії охороняли АЕС. В цих умовах потрібна була дипломатія, щоб зупинити наступ.
Ми передали світу докази: полонених російських військових, захоплену техніку, документи. путін був змушений пояснювати агресію. На тлі тиску з боку НАТО і Великої Сімки він підписав Мінськ. Це знизило інтенсивність боїв у десятки разів, дало нам «перепочинок», щоб почати створювати боєздатні Збройні Сили.
Принципи Мінська: визнання суверенітету України, виведення іноземних військ і техніки, звільнення полонених, проведення виборів за українськими законами. Росія їх не виконала, але ці умови залишилися зафіксованими підписом її посла.
Мінськ - це був вимушений захід, який врятував Україну від цілковитої окупації у 2014-2015 роках. Минуло вже понад 10 років. Історія розсудила. Хто сьогодні критикує Мінськ - покажіть, як зробити краще".
30.09.2025 13:50 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14004 Петро Порошенко - в свій день народження, для «Прямого» зазначив, що:
"Реальні безпекові гарантії - це готовність союзників воювати на боці України. Єдиний механізм, який забезпечує таку гарантію - це стаття 5 Північноатлантичного договору.
Безпекові гарантії означають, що країна, яка нам їх надає, разом з нами воюватиме з росією. Вона не тільки даватиме гроші і зброю - вона має взяти на себе зобов'язання воювати.
Це можливо, тому що саме про це пише стаття 5 договору НАТО. Тож я наголошую: ніяких інших безпекових гарантій, ніж НАТО або «НАТО-стайл». Лише дві країни мали щось подібне, зокрема, Фінляндія: стаття 5 мала застосовуватися навіть до вступу фінів до Альянсу.
Ця стаття дуже коротка: напад на одну з країн - членів НАТО кваліфікується іншими країнами-членами, як напад на весь Альянс. Отже, напад на Хорватію чи Румунію - це напад на Сполучені Штати і Британію з повним застосуванням Збройних сил Сполучених Штатів і Британії."
30.09.2025 13:58 Відповісти
 
 