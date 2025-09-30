1 635 21
Війна в Україні забрала понад мільйон життів, її треба завершити, - Келлог
Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог наголосив, що США хочуть зупинити найбільшу наземну війну в Європі з часів Другої світової.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Келлог наголосив, що нинішнє протистояння є "війною промислового масштабу", де рахунок іде не на тисячі, а на сотні тисяч загиблих.
Він нагадав, що Росія залишила Афганістан після втрати 18 тисяч військових, а США вийшли з В’єтнаму після 65 тисяч загиблих.
"Зараз мова йде про рівень втрат з обох боків, який перевищив мільйон. Це приголомшливо. Тому я вважаю, що цю війну потрібно якось завершити", - підсумував спецпредставник.
все ж закономірне
якось?
вже більше пів року рудий жадібний недоумок, давить на українців капітуляцією.
отак, потрібно завершити?
чи, надати україні всю необхідну зброю з гіркою, та об'явити ембарго на країну терориста?
а відданих ворогу територій мізер
недоумки такі знищили Україну яку ми знали
Це можна було зробити ще у 2022 році....
А так для всіх них це Стурбованість.
"У серпні 2014 росія вдерлася регулярними частинами армії. Десять бригад і дивізій, десятки тисяч десантників, танкістів. Української армії фактично не було. Між Іловайськом і Києвом - жодного батальйону, лише дві роти Нацгвардії охороняли АЕС. В цих умовах потрібна була дипломатія, щоб зупинити наступ.
Ми передали світу докази: полонених російських військових, захоплену техніку, документи. путін був змушений пояснювати агресію. На тлі тиску з боку НАТО і Великої Сімки він підписав Мінськ. Це знизило інтенсивність боїв у десятки разів, дало нам «перепочинок», щоб почати створювати боєздатні Збройні Сили.
Принципи Мінська: визнання суверенітету України, виведення іноземних військ і техніки, звільнення полонених, проведення виборів за українськими законами. Росія їх не виконала, але ці умови залишилися зафіксованими підписом її посла.
Мінськ - це був вимушений захід, який врятував Україну від цілковитої окупації у 2014-2015 роках. Минуло вже понад 10 років. Історія розсудила. Хто сьогодні критикує Мінськ - покажіть, як зробити краще".
"Реальні безпекові гарантії - це готовність союзників воювати на боці України. Єдиний механізм, який забезпечує таку гарантію - це стаття 5 Північноатлантичного договору.
Безпекові гарантії означають, що країна, яка нам їх надає, разом з нами воюватиме з росією. Вона не тільки даватиме гроші і зброю - вона має взяти на себе зобов'язання воювати.
Це можливо, тому що саме про це пише стаття 5 договору НАТО. Тож я наголошую: ніяких інших безпекових гарантій, ніж НАТО або «НАТО-стайл». Лише дві країни мали щось подібне, зокрема, Фінляндія: стаття 5 мала застосовуватися навіть до вступу фінів до Альянсу.
Ця стаття дуже коротка: напад на одну з країн - членів НАТО кваліфікується іншими країнами-членами, як напад на весь Альянс. Отже, напад на Хорватію чи Румунію - це напад на Сполучені Штати і Британію з повним застосуванням Збройних сил Сполучених Штатів і Британії."