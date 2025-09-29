Украина хочет завершить войну до конца 2025 года. Мы готовы к любым переговорам, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет завершения войны до конца 2025 года.

Об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности.

По его словам, Украина готова к любым мирным переговорам.

"Украинская устойчивость не является причиной для бесконечной войны. Мы хотим закончить войну в этом году", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД добавил, что встреча в Нью-Йорке между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом добавила дополнительную дипломатическую динамику мирным усилиям по Украине.

Напомним, накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российская сторона отказывается от любых переговоров относительно урегулирования войны в Украине.