Украина хочет завершить войну до конца 2025 года. Мы готовы к любым переговорам, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет завершения войны до конца 2025 года.
Об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина готова к любым мирным переговорам.
"Украинская устойчивость не является причиной для бесконечной войны. Мы хотим закончить войну в этом году", - подчеркнул Сибига.
Глава МИД добавил, что встреча в Нью-Йорке между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом добавила дополнительную дипломатическую динамику мирным усилиям по Украине.
Напомним, накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российская сторона отказывается от любых переговоров относительно урегулирования войны в Украине.
То до чиєї саме військової поразки буде йти війна?
А потім і до розмови про поразку дійдемо.
А союзники поспішають на допомогу росії солдатами точно также як і Європа.
Кремль щиро дякує за такі підказки - отже війна буде продовжуватись !
Але,"як не зможу,то піду"-пообіцяв.
І не зміг,і не пішов,і нагібав тих 73(45)-тіх.
https://youtu.be/S0K-ve-N06M?si=J6BdnRBDcLZ5EaVL @ (мова оригіналу):
У путина осталось два варианта, из которых ему подходит только один.
Пустить войну на самотек путин не может, поскольку конфликт может угаснуть сам собой, а Кремлю это не нужно. Вывод напрашивается сам собой, и он заключается в том, что российский диктатор не может остановиться, а значит будет бороться до последнего.
Журналист описал ситуацию, в которую путин загнал сам себя:
"Сейчас, да, путин не может не идти по пути эскалации, потому что чем дальше, тем больше сужается у него окно возможностей, меньше становится пространства для любых маневров просто из-за того, что у него меньше денег, меньше людей, меньше готовности у людей терпеть эту войну. Дальше у него возможностей маневрировать будет все меньше и меньше".
И предупредил, на что может решиться путин в сложившейся ситуации: "Уже сейчас у него, по сути дела, два варианта: либо оставить все как есть, и потихоньку эта война начнет затухать из-за того, что у россии будет все больше внутренних проблем и все меньше ресурсов на ее ведение. Это один вариант. Второй вариант - собраться с силами и нанести кинжальный, решающий удар по украинской обороне, сломать ее, пойти вперед, на знаю, даже до Одессы или до Киева (куда получится) и уже оттуда пытаться как-то разруливать ситуацию, то есть получить военную победу, а победителей не судят и, будучи в статусе военного победителя, решать все остальные проблемы".
- натомість ***** (через мединського) заявив що може воювати ще хоч 20 років ..