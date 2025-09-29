РУС
Украина хочет завершить войну до конца 2025 года. Мы готовы к любым переговорам, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет завершения войны до конца 2025 года.

Об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности

По его словам, Украина готова к любым мирным переговорам.

"Украинская устойчивость не является причиной для бесконечной войны. Мы хотим закончить войну в этом году", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД добавил, что встреча в Нью-Йорке между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом добавила дополнительную дипломатическую динамику мирным усилиям по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отныне оружие Украины достанет любые военные объекты в России, - Сибига

Напомним, накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российская сторона отказывается от любых переговоров относительно урегулирования войны в Украине.

Сибига Андрей (663) переговоры с Россией (1338) война в Украине (6329)
+5
Долбайоби пафосні.
29.09.2025 21:17 Ответить
+4
За слугу 73(45)-ті голосували,бо той пообіцяв швидко завершити війну,бо ненависний йому Порох,не зумів.
Але,"як не зможу,то піду"-пообіцяв.
І не зміг,і не пішов,і нагібав тих 73(45)-тіх.
29.09.2025 21:20 Ответить
+2
202@год будет переломным, к буданге не ходи.
29.09.2025 21:21 Ответить
не буде ніяких перемовин, бо для путіна неможливо повернути на росію всю цю банду озброєних вбивць. Така кількість потенціних терористів просто дестабілізують країну за короткий термін. Тому війна буде продовжуватись до віськової поразки.
29.09.2025 21:16 Ответить
Росія може мобілізувати в 5-7 разів більше ніж Україна, в той же час втрачає в 1.5-2, максимум в 3 рази більше.
То до чиєї саме військової поразки буде йти війна?
29.09.2025 21:33 Ответить
росія може мобілізувати 10млн
29.09.2025 21:39 Ответить
Може. Але чомусь досі цього не зробила. Якщо у вас є цьому пояснення, то було би цікаво почитати.
А потім і до розмови про поразку дійдемо.
29.09.2025 21:48 Ответить
Є звичайно. У росії практично безлімітна кількість грошей, за які вона може просто наймати потрібну кількість добровольців-контрактників. І ще союзники росії типу КНДР можуть відправляти туди з десяток-другий тисяч солдат на рік замість потужних європейських заяв і занепокоєнь.
29.09.2025 22:03 Ответить
не так все добре з грошима якби була можливість найняли а так там дефіцит в 7 трильйонів рублів
29.09.2025 22:08 Ответить
нема у росії ніякої безлімитної кількості гроше, а є у найближчій перспективі криза неплатежів, кадровий голод в економіці, стагфляція і вилучення накопичень населення, тому там і зараз за місяць навербувати та примусити під страхом засудження підписати контракт вдається плюс-мінус 35 тисяч, які за місяць сточуються на фронтах.
А союзники поспішають на допомогу росії солдатами точно также як і Європа.
29.09.2025 22:29 Ответить
Зрозуміло. Для України все буде добре, але постійно "в найближчій перспективі".
29.09.2025 22:33 Ответить
Це так, бо історичні процеси зазвичай довші ніж свідомий період життя окремої людини. Тому помилки або бездіяльність сьогодняшнього покоління перекреслює майбутнє дітей.
29.09.2025 22:37 Ответить
Кацапи не хочуть завершення війни
29.09.2025 21:17 Ответить
Долбайоби пафосні.
29.09.2025 21:17 Ответить
Кретини !
Кремль щиро дякує за такі підказки - отже війна буде продовжуватись !
29.09.2025 21:54 Ответить
За слугу 73(45)-ті голосували,бо той пообіцяв швидко завершити війну,бо ненависний йому Порох,не зумів.
Але,"як не зможу,то піду"-пообіцяв.
І не зміг,і не пішов,і нагібав тих 73(45)-тіх.
29.09.2025 21:20 Ответить
202@год будет переломным, к буданге не ходи.
29.09.2025 21:21 Ответить
зегниди хочуть скоріше переобратися , сфальшувати вибори , поки їх , ще не гонять всі , ссаними тряпками , від України " припинення війни" не залежить , зейло робив все , щоб Україна не перемогла …Продав Південь , хоче мародерити вічно
29.09.2025 22:08 Ответить
завершення війни ?Це )(уйлу дати шанс .
29.09.2025 21:26 Ответить
Розмова про те, що на початку 2026 року ***** змушене буде оголосити на пітьмі мобілізацію. Бо якщо воно цього не зробить, то фронт, а за ним війна зупиниться сама по собі. І тоді йому - каюк.

https://youtu.be/S0K-ve-N06M?si=J6BdnRBDcLZ5EaVL @ (мова оригіналу):
У путина осталось два варианта, из которых ему подходит только один.
Пустить войну на самотек путин не может, поскольку конфликт может угаснуть сам собой, а Кремлю это не нужно. Вывод напрашивается сам собой, и он заключается в том, что российский диктатор не может остановиться, а значит будет бороться до последнего.
Журналист описал ситуацию, в которую путин загнал сам себя:
"Сейчас, да, путин не может не идти по пути эскалации, потому что чем дальше, тем больше сужается у него окно возможностей, меньше становится пространства для любых маневров просто из-за того, что у него меньше денег, меньше людей, меньше готовности у людей терпеть эту войну. Дальше у него возможностей маневрировать будет все меньше и меньше".
И предупредил, на что может решиться путин в сложившейся ситуации: "Уже сейчас у него, по сути дела, два варианта: либо оставить все как есть, и потихоньку эта война начнет затухать из-за того, что у россии будет все больше внутренних проблем и все меньше ресурсов на ее ведение. Это один вариант. Второй вариант - собраться с силами и нанести кинжальный, решающий удар по украинской обороне, сломать ее, пойти вперед, на знаю, даже до Одессы или до Киева (куда получится) и уже оттуда пытаться как-то разруливать ситуацию, то есть получить военную победу, а победителей не судят и, будучи в статусе военного победителя, решать все остальные проблемы".
29.09.2025 21:31 Ответить
Мобілізація з 22 року не зупинялася. В ще для мобілізації потрібна економіка, яка тріщить по швах ...
29.09.2025 21:39 Ответить
Так журналіст і каже, що пітьма збере усі сили і фінансові резерви для останнього кидка, так би мовити "або пан, або пропав."
29.09.2025 21:51 Ответить
Таке враження,що переговори--це вже закінчення війни Чи вже готовий акт капітуляції.????!!!
29.09.2025 21:32 Ответить
Ще в Омані був готовий та не склалось.
29.09.2025 22:07 Ответить
До будь яких? Незрозуміло. Це говорить дипломат, чи хтось з базару?
29.09.2025 21:40 Ответить
А гнидам пох яких, вони вже красти втомились, витратити життя не вистачить а в гробу карманів нема.
29.09.2025 22:13 Ответить
Твої бажання та Богу в вуха!
29.09.2025 21:41 Ответить
Скільки можна писати заголовки взагалі не відповідні суті?
29.09.2025 21:43 Ответить
Ну клоунам лишилось тільки підтвердити серйозність своїх намірів - організувати на Покрови масштабні мітинги біля ТЦК під лозунгом: "Україна прагне миру!"
29.09.2025 21:46 Ответить
Ми хочемо закінчити війну цього року", - наголосив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3576867
- натомість ***** (через мединського) заявив що може воювати ще хоч 20 років ..
29.09.2025 21:57 Ответить
Знову затягнули пісеньку "Мір любой ценой".
29.09.2025 22:16 Ответить
Де там про "Мир за будь-яку ціну"? Чи ви вважаєте, що ніяки перемовини не ведуться і немає контактів з ворогом? Полонені самі себе міняють одне на одного? Це називається дипломатія. Вести перемовини можна про будь що, але це не означає погоджуватися. Вирішувати геополітичні питання будемо не ми з Вами
29.09.2025 22:20 Ответить
 
 