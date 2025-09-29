Україна хоче завершити війну до кінця 2025 року. Ми готові до будь-яких переговорів, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна хоче завершення війни до кінця 2025 року.

Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна готова до будь-яких мирних переговорів.

"Українська стійкість не є причиною для нескінченної війни. Ми хочемо закінчити війну цього року", - наголосив Сибіга.

Очільник МЗС додав, що зустріч в Нью-Йорку між українським лідером Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом додала додаткову дипломатичну динаміку мирним зусиллям щодо України.

Нагадаємо, напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російська сторона відмовляється від будь-яких перемовин щодо врегулювання війни в Україні.

