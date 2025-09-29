Україна хоче завершити війну до кінця 2025 року. Ми готові до будь-яких переговорів, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна хоче завершення війни до кінця 2025 року.
Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна готова до будь-яких мирних переговорів.
"Українська стійкість не є причиною для нескінченної війни. Ми хочемо закінчити війну цього року", - наголосив Сибіга.
Очільник МЗС додав, що зустріч в Нью-Йорку між українським лідером Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом додала додаткову дипломатичну динаміку мирним зусиллям щодо України.
Нагадаємо, напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російська сторона відмовляється від будь-яких перемовин щодо врегулювання війни в Україні.
https://youtu.be/S0K-ve-N06M?si=J6BdnRBDcLZ5EaVL @ (мова оригіналу):
У путина осталось два варианта, из которых ему подходит только один.
Пустить войну на самотек путин не может, поскольку конфликт может угаснуть сам собой, а Кремлю это не нужно. Вывод напрашивается сам собой, и он заключается в том, что российский диктатор не может остановиться, а значит будет бороться до последнего.
Журналист описал ситуацию, в которую путин загнал сам себя:
"Сейчас, да, путин не может не идти по пути эскалации, потому что чем дальше, тем больше сужается у него окно возможностей, меньше становится пространства для любых маневров просто из-за того, что у него меньше денег, меньше людей, меньше готовности у людей терпеть эту войну. Дальше у него возможностей маневрировать будет все меньше и меньше".
И предупредил, на что может решиться путин в сложившейся ситуации: "Уже сейчас у него, по сути дела, два варианта: либо оставить все как есть, и потихоньку эта война начнет затухать из-за того, что у россии будет все больше внутренних проблем и все меньше ресурсов на ее ведение. Это один вариант. Второй вариант - собраться с силами и нанести кинжальный, решающий удар по украинской обороне, сломать ее, пойти вперед, на знаю, даже до Одессы или до Киева (куда получится) и уже оттуда пытаться как-то разруливать ситуацию, то есть получить военную победу, а победителей не судят и, будучи в статусе военного победителя, решать все остальные проблемы".
