1 498 25

Україна хоче завершити війну до кінця 2025 року. Ми готові до будь-яких переговорів, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна хоче завершення війни до кінця 2025 року.

Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна готова до будь-яких мирних переговорів.

"Українська стійкість не є причиною для нескінченної війни. Ми хочемо закінчити війну цього року", - наголосив Сибіга.

Очільник МЗС додав, що зустріч в Нью-Йорку між українським лідером Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом додала додаткову дипломатичну динаміку мирним зусиллям щодо України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відтепер зброя України дістане будь-які військові об'єкти в Росії, - Сибіга

Нагадаємо, напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російська сторона відмовляється від будь-яких перемовин щодо врегулювання війни в Україні.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Сибіга Андрій (672) переговори з Росією (1456) війна в Україні (6378)
Топ коментарі
+5
Долбайоби пафосні.
29.09.2025 21:17 Відповісти
29.09.2025 21:17 Відповісти
+4
За слугу 73(45)-ті голосували,бо той пообіцяв швидко завершити війну,бо ненависний йому Порох,не зумів.
Але,"як не зможу,то піду"-пообіцяв.
І не зміг,і не пішов,і нагібав тих 73(45)-тіх.
29.09.2025 21:20 Відповісти
29.09.2025 21:20 Відповісти
+2
202@год будет переломным, к буданге не ходи.
29.09.2025 21:21 Відповісти
29.09.2025 21:21 Відповісти
не буде ніяких перемовин, бо для путіна неможливо повернути на росію всю цю банду озброєних вбивць. Така кількість потенціних терористів просто дестабілізують країну за короткий термін. Тому війна буде продовжуватись до віськової поразки.
29.09.2025 21:16 Відповісти
29.09.2025 21:16 Відповісти
Росія може мобілізувати в 5-7 разів більше ніж Україна, в той же час втрачає в 1.5-2, максимум в 3 рази більше.
То до чиєї саме військової поразки буде йти війна?
29.09.2025 21:33 Відповісти
29.09.2025 21:33 Відповісти
росія може мобілізувати 10млн
29.09.2025 21:39 Відповісти
29.09.2025 21:39 Відповісти
Може. Але чомусь досі цього не зробила. Якщо у вас є цьому пояснення, то було би цікаво почитати.
А потім і до розмови про поразку дійдемо.
29.09.2025 21:48 Відповісти
29.09.2025 21:48 Відповісти
Є звичайно. У росії практично безлімітна кількість грошей, за які вона може просто наймати потрібну кількість добровольців-контрактників. І ще союзники росії типу КНДР можуть відправляти туди з десяток-другий тисяч солдат на рік замість потужних європейських заяв і занепокоєнь.
29.09.2025 22:03 Відповісти
29.09.2025 22:03 Відповісти
не так все добре з грошима якби була можливість найняли а так там дефіцит в 7 трильйонів рублів
29.09.2025 22:08 Відповісти
29.09.2025 22:08 Відповісти
Кацапи не хочуть завершення війни
29.09.2025 21:17 Відповісти
29.09.2025 21:17 Відповісти
Кретини !
Кремль щиро дякує за такі підказки - отже війна буде продовжуватись !
29.09.2025 21:54 Відповісти
29.09.2025 21:54 Відповісти
29.09.2025 21:20 Відповісти
29.09.2025 21:21 Відповісти
зегниди хочуть скоріше переобратися , сфальшувати вибори , поки їх , ще не гонять всі , ссаними тряпками , від України " припинення війни" не залежить , зейло робив все , щоб Україна не перемогла …Продав Південь , хоче мародерити вічно
29.09.2025 22:08 Відповісти
29.09.2025 22:08 Відповісти
завершення війни ?Це )(уйлу дати шанс .
29.09.2025 21:26 Відповісти
29.09.2025 21:26 Відповісти
Розмова про те, що на початку 2026 року ***** змушене буде оголосити на пітьмі мобілізацію. Бо якщо воно цього не зробить, то фронт, а за ним війна зупиниться сама по собі. І тоді йому - каюк.

https://youtu.be/S0K-ve-N06M?si=J6BdnRBDcLZ5EaVL @ (мова оригіналу):
У путина осталось два варианта, из которых ему подходит только один.
Пустить войну на самотек путин не может, поскольку конфликт может угаснуть сам собой, а Кремлю это не нужно. Вывод напрашивается сам собой, и он заключается в том, что российский диктатор не может остановиться, а значит будет бороться до последнего.
Журналист описал ситуацию, в которую путин загнал сам себя:
"Сейчас, да, путин не может не идти по пути эскалации, потому что чем дальше, тем больше сужается у него окно возможностей, меньше становится пространства для любых маневров просто из-за того, что у него меньше денег, меньше людей, меньше готовности у людей терпеть эту войну. Дальше у него возможностей маневрировать будет все меньше и меньше".
И предупредил, на что может решиться путин в сложившейся ситуации: "Уже сейчас у него, по сути дела, два варианта: либо оставить все как есть, и потихоньку эта война начнет затухать из-за того, что у россии будет все больше внутренних проблем и все меньше ресурсов на ее ведение. Это один вариант. Второй вариант - собраться с силами и нанести кинжальный, решающий удар по украинской обороне, сломать ее, пойти вперед, на знаю, даже до Одессы или до Киева (куда получится) и уже оттуда пытаться как-то разруливать ситуацию, то есть получить военную победу, а победителей не судят и, будучи в статусе военного победителя, решать все остальные проблемы".
29.09.2025 21:31 Відповісти
29.09.2025 21:31 Відповісти
Мобілізація з 22 року не зупинялася. В ще для мобілізації потрібна економіка, яка тріщить по швах ...
29.09.2025 21:39 Відповісти
29.09.2025 21:39 Відповісти
Так журналіст і каже, що пітьма збере усі сили і фінансові резерви для останнього кидка, так би мовити "або пан, або пропав."
29.09.2025 21:51 Відповісти
29.09.2025 21:51 Відповісти
Таке враження,що переговори--це вже закінчення війни Чи вже готовий акт капітуляції.????!!!
29.09.2025 21:32 Відповісти
29.09.2025 21:32 Відповісти
Ще в Омані був готовий та не склалось.
29.09.2025 22:07 Відповісти
29.09.2025 22:07 Відповісти
До будь яких? Незрозуміло. Це говорить дипломат, чи хтось з базару?
29.09.2025 21:40 Відповісти
29.09.2025 21:40 Відповісти
А гнидам пох яких, вони вже красти втомились, витратити життя не вистачить а в гробу карманів нема.
29.09.2025 22:13 Відповісти
29.09.2025 22:13 Відповісти
Твої бажання та Богу в вуха!
29.09.2025 21:41 Відповісти
29.09.2025 21:41 Відповісти
Скільки можна писати заголовки взагалі не відповідні суті?
29.09.2025 21:43 Відповісти
29.09.2025 21:43 Відповісти
Ну клоунам лишилось тільки підтвердити серйозність своїх намірів - організувати на Покрови масштабні мітинги біля ТЦК під лозунгом: "Україна прагне миру!"
29.09.2025 21:46 Відповісти
29.09.2025 21:46 Відповісти
- натомість ***** (через мединського) заявив що може воювати ще хоч 20 років ..
- натомість ***** (через мединського) заявив що може воювати ще хоч 20 років ..
29.09.2025 21:57 Відповісти
29.09.2025 21:57 Відповісти
Знову затягнули пісеньку "Мір любой ценой".
29.09.2025 22:16 Відповісти
29.09.2025 22:16 Відповісти
 
 