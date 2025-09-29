УКР
Відтепер зброя України дістане будь-які військові об’єкти в Росії, - Сибіга

Українська зброя та армія відтепер дістане до будь-яких військових об'єктів на території Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.

Він, коментуючи слова спецпредставника президента США Кіта Келлога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по РФ, наголосив, що Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні й в майбутньому "не буде жодного безпечного місця".

"Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту відповідно до 51-ї статті статуту ООН. Українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на [російській] території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", - додав Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін має відчути небезпеку продовження війни, - Сибіга про масовану атаку РФ

Нагадаємо, напередодні Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії, хоча до цього "час від часу" Пентагон не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Ще раз отримали підтвердження того що ніяких Фламінго у нас немає. Розпиляли грошенята а ви "захід" скоренько давайте нам Томагавки.
29.09.2025 17:21
а куски асфальту з великого крадівництва долетять аж до Владивостока.
29.09.2025 17:18
А "фламінго" як же із + 3 тисячами ракет потребували дозволу США? І де вони? Чому ще не летять сотні українських ракет в "глиб" раши? Нептун нещодавно прилетів, але зелебень ні до чого до створення цієї кр! Лопшину зніміть з вушей і почніть іноді вмикати мізки!
29.09.2025 17:27
А "фламінго" як же із + 3 тисячами ракет потребували дозволу США? І де вони? Чому ще не летять сотні українських ракет в "глиб" раши? Нептун нещодавно прилетів, але зелебень ні до чого до створення цієї кр! Лопшину зніміть з вушей і почніть іноді вмикати мізки!
29.09.2025 17:27
Песиміст-це добре проінформований оптиміст
29.09.2025 17:31
У меня есть большие сомнения, что каждый "песиміст - це добре проінформований оптиміст".
29.09.2025 17:43
У вас у Німеччині оптимістичні песимісти, а у нас песимістичні оптимісти
29.09.2025 17:53
Міняю нашого оптимістичного і потужного лідора нації на песиміста зануду Мерца.У вигляді доплати докину оп в повному складі.
29.09.2025 18:00
перемога незабаром!
29.09.2025 18:56
Для тебе телемарафон у виконанні міністра є позитивом?
29.09.2025 18:08
Читай внимательно!

"Українська зброя та армія відтепер дістане до будь-яких військових об'єктів на території Росії.

Про це https://www.youtube.com/watch?v=H_G7Uai-NyA заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3576818
29.09.2025 18:25
Це не про "обгадіть". Це про "кіздєть - нє мєшкі ворочать" (С).
29.09.2025 18:21
а це позитивна новина? чого ж зелені просять томагавки, якщо по їхнім даним фламінго краще томагавка і виробляють ...

Темпи виробництва:

Спочатку близько 30 ракет на місяць, з планами збільшення до 210 ракет на місяць до жовтня 2025 року.
...тобто вже повині виробляти близько 3шт в день
29.09.2025 18:38
Сибіга якийсь загальмований, "відтепер" було ще кілька місяців тому - https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketi-flamingo-kompaniya-fire-point-narostila-virobnictvo-zbroji-50546142.html За словами Терех, на цей час Fire Point виготовляє 50 ракет на місяць.

P.S. Томагавків не дадуть.
29.09.2025 17:20
Ще раз отримали підтвердження того що ніяких Фламінго у нас немає. Розпиляли грошенята а ви "захід" скоренько давайте нам Томагавки.
29.09.2025 17:21
"эксперт" з дiвана...
29.09.2025 18:12
Залишилось Зеленському та Сирському вирішити, чим бити по Кремлю, "Фламінго" чи "Нептуном".
29.09.2025 17:22
Звідки такий сплеск оптимізму останніми днями?
29.09.2025 17:22
Треба чимось прикрити невблаганну реальність, хоч тимчасово.
29.09.2025 17:31
Поки томагавки реально не вдарять по цілям у кацапстані, важко повірити, що Трамп не внесе поправку у свою обіцянку. Тримаємо кулачки.
29.09.2025 17:23
По-перше, коли це Трамп обіцяв томагавки?
По-друге, з чого їх запускати будемо?
29.09.2025 17:27
Є мобільні наземні пускові, думаю, якщо нададуть ракети, то саме із цими пусковими. А от чи нададуть - теж маю великі сумніви. Проте, сподіваюсь, що так буде. Тампон взагалі непередбачуваний.
29.09.2025 17:35
Для томагавків? Немає таких
29.09.2025 18:10
Вікі пише, що є. Пускові Тайфун.
29.09.2025 18:22
Тільки як років п'ять її зробили і максимум дві батареї.
29.09.2025 18:31
Ну, по перше ми не знаємо скільки у них батарей, це точно ні у вікі ні ще десь не напишуть. А по друге - нам вже давали ті ж айріси, вони трохи старіші, але вважаються доволі новою розробкою. Тим більше, нам не треба багато. І якраз випробовування пройдуть. Тому це вже просто міркування. По факту вони існують і якщо тампон захоче - вони будуть у нас.
29.09.2025 18:47
Перші залпи пішли:

29.09.2025 17:24
Ну, сподіватимемось, що ЗСУ почали формування власної "буферної зони", на території засрашки. В якій не буде електрики, в якій не буде працювати залізниця і будь-які нафто-газопроводи. А також будуть демонтовані всі автодороги.

Насправді, засрашці радіти треба - вони шукали, ким їм заселяти Магадан і Чукотку з Зеленим клином? Так ось, в 120км зоні від кордону з Україною в них проживає не менше 3-5 мільйонів високоякісних кацапів, які точно будуть якісно працювати в Магадані!
29.09.2025 17:40
... першу лінію опробували.
Далі буде.

29.09.2025 18:13
Правильний приклад позитивного мислення!
29.09.2025 18:26
В нас довгі руки - Сибіга - ше б зброї
29.09.2025 17:25
Це той випадок,коли язик випереджає подію.
29.09.2025 17:25
Давайте будемо реалістами.
1. Ніяких ракет вхламінго в природі не існує - є розпил бабла і окозамилювання.
2. "Довгі нептуни" б'ють на 200-300 км максимум і пускають їх раз на місяць чи два. Скоріше за все це і є реальний показник стану ракетної програми України.
3. Ніяких Томагавків нам ніхто не дасть тому що це неможливо фізично. Томагавки запускаються з кораблів, яких в нас нема. А свіжа розробка для запуску з наземних носіїв існує в кількості аж 2 штук які рік чи два тому тільки поступили на службу в армії США - і скоріше за все потреба в них значна і черга у виробника довжелезна - і попереду нас в ній стояла і завжди стоятиме армія самих Штатів.
29.09.2025 17:29
Нахєра про це триндіти? Бийте - і всі навкруги самі це скажуть, що от тепер Україна дістає куди завгодно. А якщо просто декларувати, так ви лише підтвердите, що це брехня.
29.09.2025 17:31
Знову ті зелені понти!Та кому то цікаво.От якщо тим діставайлом розхерачити урал вагон завод тоді всі повірять що ви не *****..и!
29.09.2025 17:34
Сибіги-сивохи ... , какая разніца, що то перший киздун, що другий.
29.09.2025 17:34
Кузени?
29.09.2025 17:56
Два чоботи, ПАРА!! Себіга, це продовжувач отого, з мокрою матнею у приблуд95!!
29.09.2025 18:26
Ключове: "..."дуже просив" ці ракети (Tomahawk), а Трамп не проти їх надати."

Ну що, добрий день, https://ru.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Typhon. Можливо, скоро познайомимо вас з кацапами. Емоції від зустрічі, думаю, будуть ВИБУХОВІ!
29.09.2025 17:35
Typhon - мобильная наземная пусковая установка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армии США, предназначенная для запуска крылатых ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Tomahawk
29.09.2025 17:37
ага. саме воно. Це єдиний спосіб надати ЗСУ Томагавки. Бо надати парочку ескадрених міноносців Арлі Берк - ну, це не серьозно. Вірніше - занадто небезпечно для всього світу - кацапи можуть наважитись лупанути по ним в Чорному морі тактичною ЯЗ. Саме тому Україна свої новенькі два стометрові корвети тримає в портах Туреччини.
29.09.2025 17:44
а не треба було пуйлу злить Трампа
29.09.2025 17:40
шо Трамп Томагавки дав ?
29.09.2025 17:36
дві ?
29.09.2025 17:41
Немає нічого і нікого гіршого за пропогандонів. Більшість втрат через системну брехню зверху і донизу
29.09.2025 17:44
чекаємо на томогавка - рожева фарба вже готова
29.09.2025 17:49
Знову понти ні чим не підтверджені, коли хоть би пару сотень штук вразить цілі на росії всі це побачать, то тоді будете піаритись, а так чергова брехня ні про що.
29.09.2025 17:53
Що значить "дістане БУДЬ-ЯКІ військові об'єкти в росії" ? На її сході теж багато таких об'єктів і чим цей балабол збирається їх діставати.
29.09.2025 17:56
Томагавкой
29.09.2025 18:03
Телемарафон не закінчиться ніколи. У нього все в майбутньому часі: дістане, а не дістає і т.д.
29.09.2025 18:10
Ага! В обидві руки!
29.09.2025 18:13
у нас свій ,,томагавк" є
29.09.2025 18:47
У Верховній Раді https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57413 зареєстрували законопроєкт щодо висунення Трампа на Нобелівську премію миру.
29.09.2025 18:33
 
 