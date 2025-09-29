Відтепер зброя України дістане будь-які військові об’єкти в Росії, - Сибіга
Українська зброя та армія відтепер дістане до будь-яких військових об'єктів на території Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.
Він, коментуючи слова спецпредставника президента США Кіта Келлога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по РФ, наголосив, що Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні й в майбутньому "не буде жодного безпечного місця".
"Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту відповідно до 51-ї статті статуту ООН. Українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на [російській] території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", - додав Сибіга.
Нагадаємо, напередодні Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії, хоча до цього "час від часу" Пентагон не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.
Темпи виробництва:
Спочатку близько 30 ракет на місяць, з планами збільшення до 210 ракет на місяць до жовтня 2025 року.
...тобто вже повині виробляти близько 3шт в день
P.S. Томагавків не дадуть.
По-друге, з чого їх запускати будемо?
Насправді, засрашці радіти треба - вони шукали, ким їм заселяти Магадан і Чукотку з Зеленим клином? Так ось, в 120км зоні від кордону з Україною в них проживає не менше 3-5 мільйонів високоякісних кацапів, які точно будуть якісно працювати в Магадані!
Далі буде.
1. Ніяких ракет вхламінго в природі не існує - є розпил бабла і окозамилювання.
2. "Довгі нептуни" б'ють на 200-300 км максимум і пускають їх раз на місяць чи два. Скоріше за все це і є реальний показник стану ракетної програми України.
3. Ніяких Томагавків нам ніхто не дасть тому що це неможливо фізично. Томагавки запускаються з кораблів, яких в нас нема. А свіжа розробка для запуску з наземних носіїв існує в кількості аж 2 штук які рік чи два тому тільки поступили на службу в армії США - і скоріше за все потреба в них значна і черга у виробника довжелезна - і попереду нас в ній стояла і завжди стоятиме армія самих Штатів.
Ну що, добрий день, https://ru.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Typhon. Можливо, скоро познайомимо вас з кацапами. Емоції від зустрічі, думаю, будуть ВИБУХОВІ!