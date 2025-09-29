Відтепер зброя України дістане будь-які військові об’єкти в Росії, - Сибіга

Українська зброя та армія відтепер дістане до будь-яких військових об'єктів на території Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.

Він, коментуючи слова спецпредставника президента США Кіта Келлога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по РФ, наголосив, що Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні й в майбутньому "не буде жодного безпечного місця".

"Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту відповідно до 51-ї статті статуту ООН. Українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на [російській] території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", - додав Сибіга.

Нагадаємо, напередодні Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії, хоча до цього "час від часу" Пентагон не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

