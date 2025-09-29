Отныне оружие Украины достанет любые военные объекты в России, - Сибига

Украинское оружие и армия отныне достанет до любых военных объектов на территории России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Он, комментируя слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по РФ, подчеркнул, что Россия должна четко осознавать, что на сегодня и в будущем "не будет ни одного безопасного места".

"Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51-й статьей устава ООН. Украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на [российской] территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия", - добавил Сибига.

Напомним, накануне Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары по России, хотя до этого "время от времени" Пентагон не предоставлял Украине полномочий на их осуществление.

