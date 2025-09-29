Отныне оружие Украины достанет любые военные объекты в России, - Сибига
Украинское оружие и армия отныне достанет до любых военных объектов на территории России.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Он, комментируя слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по РФ, подчеркнул, что Россия должна четко осознавать, что на сегодня и в будущем "не будет ни одного безопасного места".
"Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51-й статьей устава ООН. Украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на [российской] территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия", - добавил Сибига.
Напомним, накануне Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары по России, хотя до этого "время от времени" Пентагон не предоставлял Украине полномочий на их осуществление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S. Томагавків не дадуть.
По-друге, з чого їх запускати будемо?
Насправді, засрашці радіти треба - вони шукали, ким їм заселяти Магадан і Чукотку з Зеленим клином? Так ось, в 120км зоні від кордону з Україною в них проживає не менше 3-5 мільйонів високоякісних кацапів, які точно будуть якісно працювати в Магадані!
1. Ніяких ракет вхламінго в природі не існує - є розпил бабла і окозамилювання.
2. "Довгі нептуни" б'ють на 200-300 км максимум і пускають їх раз на місяць чи два. Скоріше за все це і є реальний показник стану ракетної програми України.
3. Ніяких Томагавків нам ніхто не дасть тому що це неможливо фізично. Томагавки запускаються з кораблів, яких в нас нема. А свіжа розробка для запуску з наземних носіїв існує в кількості аж 2 штук які рік чи два тому тільки поступили на службу в армії США - і скоріше за все потреба в них значна і черга у виробника довжелезна - і попереду нас в ній стояла і завжди стоятиме армія самих Штатів.
Ну що, добрий день, https://ru.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Typhon. Можливо, скоро познайомимо вас з кацапами. Емоції від зустрічі, думаю, будуть ВИБУХОВІ!