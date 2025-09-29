РУС
Отныне оружие Украины достанет любые военные объекты в России, - Сибига

Украинское оружие и армия отныне достанет до любых военных объектов на территории России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Он, комментируя слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по РФ, подчеркнул, что Россия должна четко осознавать, что на сегодня и в будущем "не будет ни одного безопасного места".

"Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51-й статьей устава ООН. Украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на [российской] территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия", - добавил Сибига.

Напомним, накануне Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары по России, хотя до этого "время от времени" Пентагон не предоставлял Украине полномочий на их осуществление.

оружие (10450) Сибига Андрей (663) Удары по РФ (553) война в Украине (6329)
+14
Ще раз отримали підтвердження того що ніяких Фламінго у нас немає. Розпиляли грошенята а ви "захід" скоренько давайте нам Томагавки.
29.09.2025 17:21 Ответить
+10
А "фламінго" як же із + 3 тисячами ракет потребували дозволу США? І де вони? Чому ще не летять сотні українських ракет в "глиб" раши? Нептун нещодавно прилетів, але зелебень ні до чого до створення цієї кр! Лопшину зніміть з вушей і почніть іноді вмикати мізки!
29.09.2025 17:27 Ответить
+9
а куски асфальту з великого крадівництва долетять аж до Владивостока.
29.09.2025 17:18 Ответить
а куски асфальту з великого крадівництва долетять аж до Владивостока.
29.09.2025 17:18 Ответить
Это великое искусство - обгадить любую позитивную новость.
29.09.2025 17:21 Ответить
та то зрадойобская ботва)говноеды
29.09.2025 17:24 Ответить
А "фламінго" як же із + 3 тисячами ракет потребували дозволу США? І де вони? Чому ще не летять сотні українських ракет в "глиб" раши? Нептун нещодавно прилетів, але зелебень ні до чого до створення цієї кр! Лопшину зніміть з вушей і почніть іноді вмикати мізки!
29.09.2025 17:27 Ответить
Песиміст-це добре проінформований оптиміст
29.09.2025 17:31 Ответить
У меня есть большие сомнения, что каждый "песиміст - це добре проінформований оптиміст".
29.09.2025 17:43 Ответить
У вас у Німеччині оптимістичні песимісти, а у нас песимістичні оптимісти
29.09.2025 17:53 Ответить
Міняю нашого оптимістичного і потужного лідора нації на песиміста зануду Мерца.У вигляді доплати докину оп в повному складі.
29.09.2025 18:00 Ответить
будуть бити балістичною ракетою Зелупа і Фуфломінго
29.09.2025 17:28 Ответить
Сибіга якийсь загальмований, "відтепер" було ще кілька місяців тому - https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketi-flamingo-kompaniya-fire-point-narostila-virobnictvo-zbroji-50546142.html За словами Терех, на цей час Fire Point виготовляє 50 ракет на місяць.

P.S. Томагавків не дадуть.
29.09.2025 17:20 Ответить
Ще раз отримали підтвердження того що ніяких Фламінго у нас немає. Розпиляли грошенята а ви "захід" скоренько давайте нам Томагавки.
29.09.2025 17:21 Ответить
Залишилось Зеленському та Сирському вирішити, чим бити по Кремлю, "Фламінго" чи "Нептуном".
29.09.2025 17:22 Ответить
Звідки такий сплеск оптимізму останніми днями?
29.09.2025 17:22 Ответить
Треба чимось прикрити невблаганну реальність, хоч тимчасово.
29.09.2025 17:31 Ответить
Поки томагавки реально не вдарять по цілям у кацапстані, важко повірити, що Трамп не внесе поправку у свою обіцянку. Тримаємо кулачки.
29.09.2025 17:23 Ответить
По-перше, коли це Трамп обіцяв томагавки?
По-друге, з чого їх запускати будемо?
29.09.2025 17:27 Ответить
Є мобільні наземні пускові, думаю, якщо нададуть ракети, то саме із цими пусковими. А от чи нададуть - теж маю великі сумніви. Проте, сподіваюсь, що так буде. Тампон взагалі непередбачуваний.
29.09.2025 17:35 Ответить
Перші залпи пішли:

29.09.2025 17:24 Ответить
Ну, сподіватимемось, що ЗСУ почали формування власної "буферної зони", на території засрашки. В якій не буде електрики, в якій не буде працювати залізниця і будь-які нафто-газопроводи. А також будуть демонтовані всі автодороги.

Насправді, засрашці радіти треба - вони шукали, ким їм заселяти Магадан і Чукотку з Зеленим клином? Так ось, в 120км зоні від кордону з Україною в них проживає не менше 3-5 мільйонів високоякісних кацапів, які точно будуть якісно працювати в Магадані!
29.09.2025 17:40 Ответить
В нас довгі руки - Сибіга - ше б зброї
29.09.2025 17:25 Ответить
Це той випадок,коли язик випереджає подію.
29.09.2025 17:25 Ответить
Давайте будемо реалістами.
1. Ніяких ракет вхламінго в природі не існує - є розпил бабла і окозамилювання.
2. "Довгі нептуни" б'ють на 200-300 км максимум і пускають їх раз на місяць чи два. Скоріше за все це і є реальний показник стану ракетної програми України.
3. Ніяких Томагавків нам ніхто не дасть тому що це неможливо фізично. Томагавки запускаються з кораблів, яких в нас нема. А свіжа розробка для запуску з наземних носіїв існує в кількості аж 2 штук які рік чи два тому тільки поступили на службу в армії США - і скоріше за все потреба в них значна і черга у виробника довжелезна - і попереду нас в ній стояла і завжди стоятиме армія самих Штатів.
29.09.2025 17:29 Ответить
Нахєра про це триндіти? Бийте - і всі навкруги самі це скажуть, що от тепер Україна дістає куди завгодно. А якщо просто декларувати, так ви лише підтвердите, що це брехня.
29.09.2025 17:31 Ответить
Знову ті зелені понти!Та кому то цікаво.От якщо тим діставайлом розхерачити урал вагон завод тоді всі повірять що ви не *****..и!
29.09.2025 17:34 Ответить
Сибіги-сивохи ... , какая разніца, що то перший киздун, що другий.
29.09.2025 17:34 Ответить
Кузени?
29.09.2025 17:56 Ответить
Ключове: "..."дуже просив" ці ракети (Tomahawk), а Трамп не проти їх надати."

Ну що, добрий день, https://ru.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Typhon. Можливо, скоро познайомимо вас з кацапами. Емоції від зустрічі, думаю, будуть ВИБУХОВІ!
29.09.2025 17:35 Ответить
Typhon - мобильная наземная пусковая установка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армии США, предназначенная для запуска крылатых ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Tomahawk
29.09.2025 17:37 Ответить
ага. саме воно. Це єдиний спосіб надати ЗСУ Томагавки. Бо надати парочку ескадрених міноносців Арлі Берк - ну, це не серьозно. Вірніше - занадто небезпечно для всього світу - кацапи можуть наважитись лупанути по ним в Чорному морі тактичною ЯЗ. Саме тому Україна свої новенькі два стометрові корвети тримає в портах Туреччини.
29.09.2025 17:44 Ответить
а не треба було пуйлу злить Трампа
29.09.2025 17:40 Ответить
шо Трамп Томагавки дав ?
29.09.2025 17:36 Ответить
дві ?
29.09.2025 17:41 Ответить
Немає нічого і нікого гіршого за пропогандонів. Більшість втрат через системну брехню зверху і донизу
29.09.2025 17:44 Ответить
чекаємо на томогавка - рожева фарба вже готова
29.09.2025 17:49 Ответить
Знову понти ні чим не підтверджені, коли хоть би пару сотень штук вразить цілі на росії всі це побачать, то тоді будете піаритись, а так чергова брехня ні про що.
29.09.2025 17:53 Ответить
Що значить "дістане БУДЬ-ЯКІ військові об'єкти в росії" ? На її сході теж багато таких об'єктів і чим цей балабол збирається їх діставати.
29.09.2025 17:56 Ответить
Томагавкой
29.09.2025 18:03 Ответить
 
 