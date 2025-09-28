УКР
10 143 63

Росія відмовилася від будь-яких перемовин щодо завершення війни в Україні, - Венс

Венс прокоментував мирні перемовини з РФ щодо України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що російська сторона відмовляється від будь-яких перемовин щодо врегулювання війни в Україні.

Про це він заявив в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після саміту на Алясці Росія відмовилася від двосторонніх перемовин з Україною та трьохсторонніх за участі США.

"Росіяни вбивають багато людей, втрачають багато своїх, і їм нема чого показати. Ми віддані миру, але для танго потрібні двоє. Як ми бачили протягом останніх кількох тижнів, РФ відмовляється брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах за участю Трампа чи інших посадовців США. Ми активно домагалися миру від початку роботи адміністрації, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність", - наголосив американський посадовець.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Венс додав, що Росія втрачає багато солдатів, не маючи значних успіхів на полі бою в Україні.

"Дуже багато людей гине. Їм нема чим пишатися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі якусь, військову перевагу на місцях? Але наша позиція така: ми продовжимо працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі", - додав віцепрезидент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для Росії, - Венс

Автор: 

Топ коментарі
+24
тиць-пердиць! оце так несподіванка! мабуть одної червоної доріжки мало було...
показати весь коментар
28.09.2025 17:20 Відповісти
+19
Дякуємо Карл і нагороджуємо тебе званням «Captain obviousness», будеш носити разом з титулами ідіот і некомпетентний кретин.
показати весь коментар
28.09.2025 17:24 Відповісти
+14
Блин вам бы Портникова послушать бы ещё до инаугурации этого недопризедента Америки. Он тогда вам советовал не терять времени на попытки умиротворить того кто этого не хочет. Не прошло и года как их уже в открытую послали. Встреча на Аляске стала несмываемым позором для уже не великой Америки. Теперь кто хочет вытерает ноги об трампа.
показати весь коментар
28.09.2025 17:26 Відповісти
Там крім однієї червоної доріжки десь петляють ще дві білі. Ну і головне - діджей Венс своєї думки не має. Тому, якщо після вихідного гольфу Трамп знову буде посилати пуцину цьомки, Венс знову буде ч*ирити Зєлєнского і хвалити пуцина.
показати весь коментар
28.09.2025 18:33 Відповісти
путін покладається на силу якої немає, патологічний ігрун на підвищення ставок який не розуміє коли потрібно спинитись і тому втратить все і буде повішений.
показати весь коментар
28.09.2025 18:35 Відповісти
у казіно для того є обмеження ставки
шоб людина не відігралась постійно підвищуючи ставки...
показати весь коментар
28.09.2025 18:51 Відповісти
А Венс з Трампом, все щось чекали по 2-3 тижні, 1-3 місяці, а воно он який результат, після 9 місяців гойдалок трампівських , для України!
показати весь коментар
28.09.2025 19:36 Відповісти
Трамп не буде заганяти путлєра в стійло?
показати весь коментар
28.09.2025 17:23 Відповісти
А що, пруйло напало на США? У стійло пуйла мав загнати Боневтік Потужний, але він всі гроші на оборону загнав у асфальт.
показати весь коментар
28.09.2025 18:01 Відповісти
А Квартал, а Міндіч? Не всі в асфальт..
показати весь коментар
28.09.2025 18:41 Відповісти
Та ти шо??? Невже дійшло нарешті???
показати весь коментар
28.09.2025 17:23 Відповісти
НІ! Їм треба виграти Палату у 2026 му році, щоб виграти наступні вибори президента.
показати весь коментар
28.09.2025 17:53 Відповісти
Цитата не дослівно але за змістом від Портнікова

Трамп - це останнє зусилля "білих ультра" залишити США в минулому . А світ йде до іншого кольору міграції й до США у т ч.Це межа розділу , чи стане США після наступних виборів президента демократично різнокольоровою чи повернеться до законів апартеїду.

Вже робочі візи по 100000 дол- все цим сказано! Америка Венса наїлась розумних європейців для своєї силіколновиої долини . Індуси їй вже не зло смаку...
Хтось памʼятає індуса Рамасвамі в команді Венс- Маск? НІ! нові хоче йти на збори губернатора у своєму штаті - в Огайо ( доречі , один з центристськореспубліканських штатів й звідти Венс)
показати весь коментар
28.09.2025 19:40 Відповісти
24 години закінчилися....
показати весь коментар
28.09.2025 17:23 Відповісти
Отже в короткій історичній перспективі Рабсійка ********* припинить своє існування ...
показати весь коментар
28.09.2025 17:24 Відповісти
На чому грунтується цей висновок ?
показати весь коментар
28.09.2025 17:27 Відповісти
Хід історичних процесів . Ведення довготривалих активних військових дій підривало економіку та руйнувало і більш потужні імперії . Припинення в 2025 році військових дій ще давав шанс Московії з великими зусиллями зберегти ********* . Але продовження і в 2026 повністю руйнує фундаментальні економічні, соціальні та моральні основи Московії -і цей процес стає незворотній . Це питання часу: кількох років чи десятка -двох - але цей процес неможливо зупинити.. Навіть окупація частини України від цього не врятує ....
показати весь коментар
28.09.2025 17:40 Відповісти
Так можна сказати про всі держави, що вони припинять своє існування, базуючись суто на історії.
показати весь коментар
28.09.2025 17:45 Відповісти
Колись так : хтось через 100 , хтось через 500 . Але деякі в найближчі 20 років
показати весь коментар
28.09.2025 17:53 Відповісти
Аналітична записка ЧАт GPT
Потенційний розпад Російської Федерації у 2025-2045 роках: сценарний аналіз
1. Вступ
У цьому документі проаналізовано ймовірність розпаду РФ у разі реалізації мультикризового сценарію протягом 2025-2028 років, який включає глобальну рецесію, низькі ціни на нафту, деградацію інфраструктури та політичну нестабільність.

2. Умови сценарію
Світова рецесія, глибока, за типом Великої депресії (2025-2027)
Ціна Brent утримується на рівні 45-55 USD/барель
Інфраструктурне зношення та дефіцит бюджету
Посилення санкцій та соціальна напруга в РФ
Потенційна зміна/втрата керівництва (вихід Путіна з системи)

3. Сценарний прогноз (до 2045)

Сценарій Ймовірність Опис

Повний розпад РФ 35-45% Втрата частини суб'єктів федерації, утворення незалежних держав

Фрагментація 60-70% Ослаблення контролю Москви, зростання ролі регіональних еліт

Авторитарна стабільність 25-30% Збереження РФ як єдиного утворення, але з репресивною централізацією
показати весь коментар
28.09.2025 18:06 Відповісти
Це нові заспокійливі ліки для наріду 73%? Чекаємо, коли ворог сам здохне? А можливо для цього потрібно щось робили з обороною, а не красти мільярдами з оборони?
показати весь коментар
28.09.2025 19:20 Відповісти
Цей прогноз не виключає окупацію значної частини України
показати весь коментар
28.09.2025 19:24 Відповісти
у них не активна війна, а уповільнена.
велика частина населення взагалі не знає де і чого там відбувається.
ну а інші витрати, вони поки досить непогано обходять.
показати весь коментар
28.09.2025 18:24 Відповісти
Звісно мордор нікуди не зникне, але точно відбудуться певні зміни після потрясінь ,які його очікують .
показати весь коментар
28.09.2025 19:00 Відповісти
..ну нарешт1 щось толкове ляпнув...)) ++
показати весь коментар
28.09.2025 17:57 Відповісти
батя , я стараюсь ))
показати весь коментар
28.09.2025 18:01 Відповісти
Ух ***....
показати весь коментар
28.09.2025 17:24 Відповісти
Танцюристи хрєнові
показати весь коментар
28.09.2025 17:24 Відповісти
Кієв за трі дня.
показати весь коментар
28.09.2025 17:25 Відповісти
Семь войн все же закончили. Тоже результат.
показати весь коментар
28.09.2025 17:27 Відповісти
Особливо запам'яталося мирне врегулювання конфліктів мід Азербайджаном та Албанією, а також Камбоджею та Вірменією.
показати весь коментар
28.09.2025 17:32 Відповісти
Я запам'ятав трамповський мирний договір між Вейшнорією і Бантустаном.
показати весь коментар
28.09.2025 17:38 Відповісти
просто паРаша на чолі з пуйлом прекрасно керує Оманською Гнидою..тому не сумнівається
показати весь коментар
28.09.2025 17:27 Відповісти
Типу раніше сенс був - збиратися раз на три місяці, щоб в черговий раз послухати мичання про «істинна кацапськi території», «ущемления рускага язика», демілітаризацію і денацифікацію.
показати весь коментар
28.09.2025 17:30 Відповісти
Мы, говорит Венс, сделали все возможное: прекратили военно-техническую помощь Украине, х, а не санкции, каждые 2 недели давали москве еще 2 недели, постелили дорожку на Аляске - почему то русская сторона отказывается... Непонятно.
показати весь коментар
28.09.2025 17:35 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 17:35 Відповісти
Так, а шо там картопляний перднув, що ніби у ***** є гарні пропозиції? Чи Америка на стільки впала і обісралась, що ***** їх за переговорників вже не вважає?
показати весь коментар
28.09.2025 17:35 Відповісти
Що цікаво путін зробив Трампу на Алясці,що він з помічниками марить про"танго" і тільки удвох.
показати весь коментар
28.09.2025 17:39 Відповісти
*****... та дайте вже томагавки!!!!!!!
показати весь коментар
28.09.2025 17:39 Відповісти
телепень, станцюй з Трампом - якщо для тебе це танго
показати весь коментар
28.09.2025 17:40 Відповісти
Да ну? Це ж виявляється що хороший московський хлопець цілий рік надував Тампона через трубочку? Оце то великий переговорник
показати весь коментар
28.09.2025 17:40 Відповісти
хкуйло буде консультувати Трампа, саме яку зброю дозволити продавати Київу а яку ні..
показати весь коментар
28.09.2025 17:41 Відповісти
Дібіли мля (С). (лавров був правий). Майже рік знадобився щоб це зрозуміти. Весь цей час касапи водили за носа ідіотів.

Дуже багато людей гине.
Мало, дядя, МАЛО! Треба давати Україні таку зброю і в таких кількостіх щоб касапів гинуло в десятки разів більше. І от тоді, через декий час вони можливо і погодяться на щось.
показати весь коментар
28.09.2025 17:46 Відповісти
Ні, він не просто трішки перевзувся у своїй риториці - він взувся в бігові кросівки й став на доріжку змагань з Рубіо за президентство...
Ну що з того, що у Європі він виконував завдання своїх патронів технонацистів ... А виявилося вони фальшстартонули в завданнях -мріях захопити Європу, щоб вже сьогодні крокувала ПРАВОЮ , щоб та почала розвалюватися й слабшати .
Але вони йтимуть до своєї мрії тільки повільніше - їм треба більшість у Конгресі не втратити, щоб йти на президентство й перемагати . Їм ще стількох опонентів-ворогів з респів треба знищити своїм Верховним Судом , й вже почали.
Ігор Айзенбер розповів ЯК вони готуються до майбутньої перемоги- почали актвино переформатовувати виборчі округи , для більш цинічної технологічної оргаізації здійснення потрібних голосувань .
Портніков розповів, як вони мають на наступних виборах останній шанс - поставити демократію на коліна в стойло режиму БІЛИХ ЛЮДЕЙ, а лиш не освічених реднеків їм для цього не вистачає...Й це буде останній рубіж виживання респів тільки на ультра-правій основі без всяких демокартинчих ігрищ в важелі та противаги . Вся влада в руках узурпатора -їх мета.
Тому досить розумників зі студентів усього світу набирати робочими візами - нє тот пашьол матеріал , індуси та інші не тої крові. Робочі візи по 100000 тис законсервує вже тих кторі є. Університетам перекриють шлях для іноземних студентів не тієї крові... Ну й тд т п. Й що страшно , що європейські мігранти ВЖЕ ТУТ до того, їх підтримають.
показати весь коментар
28.09.2025 17:51 Відповісти
Кремлівський мясник вам сказав прямо,а ви дальше ще місяць даєте йому часу?
показати весь коментар
28.09.2025 17:55 Відповісти
Таааа тии шооо! )) Отето новина! Саме главне, як неажиданна!.. Нічо, десь через два тижні, або два місяці буде щось таке, що самі побачите... Ніколи так не було, щоби якось не було. )))
показати весь коментар
28.09.2025 17:58 Відповісти
І знову всі почали лити бруд на США. Так, вони мали б бути на нашому боці, бо на нас напали. Але американці вибрали такого самого популіста, як і ми. Побачили до чого це призводить? Чому не питали у Боневтіка, чому він мільярди витрачає на "велике крадівництво", а не на оборону? Чому, коли нам всім чим могла допомагала Америка, а наш лив на Байдена бруд і стібався: "Чому ми не в НАТО", крадучи сотні мільярдів доларів США допомоги?
показати весь коментар
28.09.2025 18:05 Відповісти
Не чіпайте Крим також допомогли США. Профукали за так просто Крим зі своїми псевдо патріотами, навіть зуби не показавши.
показати весь коментар
28.09.2025 18:43 Відповісти
турчинова питай
він був тоді начальник
показати весь коментар
28.09.2025 18:53 Відповісти
Крим? Цікаво. А що нам каже Гугл? Ти дливись, Гугл каже, що Крим ворог почав захоплювати 20.02.2014 року, коли президентом був янукович, а весь парламент Криму був підконтрольний "партії регіонів". То Ви вважаєте "партію регіонів" патріотами? Ах, так, ледь не забувся, сьогодні вони разом із Боневтіком допилюють Україну і займають найвищі, хлібні посади. А ще Гугл показує, що повномасшабне вторгнення відбулося 22.02.2022 року під час президенства Голобородька, який замість посилення оборони її послабляв і все закатав в асфальт.
показати весь коментар
28.09.2025 19:24 Відповісти
Ідеально вписався б, в команду зеленського...
показати весь коментар
28.09.2025 18:08 Відповісти
..і що ще Вам треба, щоб почати нарешті діяти?
показати весь коментар
28.09.2025 18:13 Відповісти
это все понятно, дальше что? о чем треп был почти год?
показати весь коментар
28.09.2025 18:28 Відповісти
за два тижні побачимо до чого він веде
показати весь коментар
28.09.2025 18:44 Відповісти
За пів року , й досі , не побачили ?
показати весь коментар
28.09.2025 19:18 Відповісти
шо блдь, і "червона" доріжка ***** не допомогла? вам мозковим дегенератам бункерна міль відверто поводила по губах!
показати весь коментар
28.09.2025 18:47 Відповісти
після того .як американський агент "краснов" сидячи в кріслі президента США .ВИКОНАВ ВСІ ВИМОГИ ЙОГО РАШИСТСЬКОГО СПОНСОРА ,КУЙЛА А САМЕ, ЗУПИНИВ ФІНАНСОВУ І ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ США УКРАЇНІ, КУЙЛО ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ ВКАЗУЄ НА ТЕ.ЩО ОТРИМАВ ДОЗВІЛ ВІД "ТРАМБОНА" НА ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ.РУЙНАЦІЮ УКРАЇНИ І ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
показати весь коментар
28.09.2025 18:52 Відповісти
ну і де дуже гарні, позитивні і хороші санкції від Трампона?
показати весь коментар
28.09.2025 18:55 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 18:59 Відповісти
Так якби,даруйте за москальську цитату,"я толька што раділса"((((
показати весь коментар
28.09.2025 19:04 Відповісти
Так Америку ще ніхто не "опускав" як ці "трампоіди" ПОЗОР
показати весь коментар
28.09.2025 19:06 Відповісти
На болоті - трєвожно .. - Трамп пєрєстал бить нашим !))
..
показати весь коментар
28.09.2025 19:39 Відповісти
 
 