Росія відмовилася від будь-яких перемовин щодо завершення війни в Україні, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що російська сторона відмовляється від будь-яких перемовин щодо врегулювання війни в Україні.

Про це він заявив в ефірі Fox News.

За його словами, після саміту на Алясці Росія відмовилася від двосторонніх перемовин з Україною та трьохсторонніх за участі США.

"Росіяни вбивають багато людей, втрачають багато своїх, і їм нема чого показати. Ми віддані миру, але для танго потрібні двоє. Як ми бачили протягом останніх кількох тижнів, РФ відмовляється брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах за участю Трампа чи інших посадовців США. Ми активно домагалися миру від початку роботи адміністрації, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність", - наголосив американський посадовець.

Венс додав, що Росія втрачає багато солдатів, не маючи значних успіхів на полі бою в Україні.

"Дуже багато людей гине. Їм нема чим пишатися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі якусь, військову перевагу на місцях? Але наша позиція така: ми продовжимо працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі", - додав віцепрезидент США.

