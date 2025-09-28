Росія відмовилася від будь-яких перемовин щодо завершення війни в Україні, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що російська сторона відмовляється від будь-яких перемовин щодо врегулювання війни в Україні.
Про це він заявив в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після саміту на Алясці Росія відмовилася від двосторонніх перемовин з Україною та трьохсторонніх за участі США.
"Росіяни вбивають багато людей, втрачають багато своїх, і їм нема чого показати. Ми віддані миру, але для танго потрібні двоє. Як ми бачили протягом останніх кількох тижнів, РФ відмовляється брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах за участю Трампа чи інших посадовців США. Ми активно домагалися миру від початку роботи адміністрації, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність", - наголосив американський посадовець.
Венс додав, що Росія втрачає багато солдатів, не маючи значних успіхів на полі бою в Україні.
"Дуже багато людей гине. Їм нема чим пишатися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі якусь, військову перевагу на місцях? Але наша позиція така: ми продовжимо працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі", - додав віцепрезидент США.
шоб людина не відігралась постійно підвищуючи ставки...
Трамп - це останнє зусилля "білих ультра" залишити США в минулому . А світ йде до іншого кольору міграції й до США у т ч.Це межа розділу , чи стане США після наступних виборів президента демократично різнокольоровою чи повернеться до законів апартеїду.
Вже робочі візи по 100000 дол- все цим сказано! Америка Венса наїлась розумних європейців для своєї силіколновиої долини . Індуси їй вже не зло смаку...
Хтось памʼятає індуса Рамасвамі в команді Венс- Маск? НІ! нові хоче йти на збори губернатора у своєму штаті - в Огайо ( доречі , один з центристськореспубліканських штатів й звідти Венс)
Потенційний розпад Російської Федерації у 2025-2045 роках: сценарний аналіз
1. Вступ
У цьому документі проаналізовано ймовірність розпаду РФ у разі реалізації мультикризового сценарію протягом 2025-2028 років, який включає глобальну рецесію, низькі ціни на нафту, деградацію інфраструктури та політичну нестабільність.
2. Умови сценарію
Світова рецесія, глибока, за типом Великої депресії (2025-2027)
Ціна Brent утримується на рівні 45-55 USD/барель
Інфраструктурне зношення та дефіцит бюджету
Посилення санкцій та соціальна напруга в РФ
Потенційна зміна/втрата керівництва (вихід Путіна з системи)
3. Сценарний прогноз (до 2045)
Сценарій Ймовірність Опис
Повний розпад РФ 35-45% Втрата частини суб'єктів федерації, утворення незалежних держав
Фрагментація 60-70% Ослаблення контролю Москви, зростання ролі регіональних еліт
Авторитарна стабільність 25-30% Збереження РФ як єдиного утворення, але з репресивною централізацією
велика частина населення взагалі не знає де і чого там відбувається.
ну а інші витрати, вони поки досить непогано обходять.
Дуже багато людей гине.
Мало, дядя, МАЛО! Треба давати Україні таку зброю і в таких кількостіх щоб касапів гинуло в десятки разів більше. І от тоді, через декий час вони можливо і погодяться на щось.
Ну що з того, що у Європі він виконував завдання своїх патронів технонацистів ... А виявилося вони фальшстартонули в завданнях -мріях захопити Європу, щоб вже сьогодні крокувала ПРАВОЮ , щоб та почала розвалюватися й слабшати .
Але вони йтимуть до своєї мрії тільки повільніше - їм треба більшість у Конгресі не втратити, щоб йти на президентство й перемагати . Їм ще стількох опонентів-ворогів з респів треба знищити своїм Верховним Судом , й вже почали.
Ігор Айзенбер розповів ЯК вони готуються до майбутньої перемоги- почали актвино переформатовувати виборчі округи , для більш цинічної технологічної оргаізації здійснення потрібних голосувань .
Портніков розповів, як вони мають на наступних виборах останній шанс - поставити демократію на коліна в стойло режиму БІЛИХ ЛЮДЕЙ, а лиш не освічених реднеків їм для цього не вистачає...Й це буде останній рубіж виживання респів тільки на ультра-правій основі без всяких демокартинчих ігрищ в важелі та противаги . Вся влада в руках узурпатора -їх мета.
Тому досить розумників зі студентів усього світу набирати робочими візами - нє тот пашьол матеріал , індуси та інші не тої крові. Робочі візи по 100000 тис законсервує вже тих кторі є. Університетам перекриють шлях для іноземних студентів не тієї крові... Ну й тд т п. Й що страшно , що європейські мігранти ВЖЕ ТУТ до того, їх підтримають.
він був тоді начальник
..