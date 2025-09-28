РУС
Россия отказалась от любых переговоров о завершении войны в Украине, - Вэнс

Венс прокомментировал мирные переговоры с РФ по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что российская сторона отказывается от любых переговоров по урегулированию войны в Украине.

Об этом он заявил в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после саммита на Аляске Россия отказалась от двусторонних переговоров с Украиной и трехсторонних с участием США.

"Россияне убивают много людей, теряют много своих, и им нечего показать. Мы преданы миру, но для танго нужны двое. Как мы видели в течение последних нескольких недель, РФ отказывается участвовать в любых двусторонних или трехсторонних встречах с участием Трампа или других должностных лиц США. Мы активно добивались мира с начала работы администрации, но россияне должны проснуться и принять реальность", - подчеркнул американский чиновник.

Вэнс добавил, что Россия теряет много солдат, не имея значительных успехов на поле боя в Украине.

"Очень много людей погибает. Им нечем гордиться. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить за мизерное, если вообще какое-то, военное преимущество на местах? Но наша позиция такова: мы продолжим работать ради мира и надеемся, что россияне наконец осознают реальность на земле", - добавил вице-президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если россияне откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для России, - Вэнс

США (27978) переговоры с Россией (1337) война в Украине (6321) Джей Ди Вэнс (145)
Топ комментарии
+21
тиць-пердиць! оце так несподіванка! мабуть одної червоної доріжки мало було...
28.09.2025 17:20 Ответить
+14
Дякуємо Карл і нагороджуємо тебе званням «Captain obviousness», будеш носити разом з титулами ідіот і некомпетентний кретин.
28.09.2025 17:24 Ответить
+10
Блин вам бы Портникова послушать бы ещё до инаугурации этого недопризедента Америки. Он тогда вам советовал не терять времени на попытки умиротворить того кто этого не хочет. Не прошло и года как их уже в открытую послали. Встреча на Аляске стала несмываемым позором для уже не великой Америки. Теперь кто хочет вытерает ноги об трампа.
28.09.2025 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
тиць-пердиць! оце так несподіванка! мабуть одної червоної доріжки мало було...
28.09.2025 17:20 Ответить
Там крім однієї червоної доріжки десь петляють ще дві білі. Ну і головне - діджей Венс своєї думки не має. Тому, якщо після вихідного гольфу Трамп знову буде посилати пуцину цьомки, Венс знову буде ч*ирити Зєлєнского і хвалити пуцина.
28.09.2025 18:33 Ответить
путін покладається на силу якої немає, патологічний ігрун на підвищення ставок який не розуміє коли потрібно спинитись і тому втратить все і буде повішений.
28.09.2025 18:35 Ответить
Трамп не буде заганяти путлєра в стійло?
28.09.2025 17:23 Ответить
А що, пруйло напало на США? У стійло пуйла мав загнати Боневтік Потужний, але він всі гроші на оборону загнав у асфальт.
28.09.2025 18:01 Ответить
А Квартал, а Міндіч? Не всі в асфальт..
28.09.2025 18:41 Ответить
Та ти шо??? Невже дійшло нарешті???
28.09.2025 17:23 Ответить
НІ! Їм треба виграти Палату у 2026 му році, щоб виграти наступні вибори президента.
28.09.2025 17:53 Ответить
24 години закінчилися....
28.09.2025 17:23 Ответить
Дякуємо Карл і нагороджуємо тебе званням «Captain obviousness», будеш носити разом з титулами ідіот і некомпетентний кретин.
28.09.2025 17:24 Ответить
Отже в короткій історичній перспективі Рабсійка ********* припинить своє існування ...
28.09.2025 17:24 Ответить
На чому грунтується цей висновок ?
28.09.2025 17:27 Ответить
Хід історичних процесів . Ведення довготривалих активних військових дій підривало економіку та руйнувало і більш потужні імперії . Припинення в 2025 році військових дій ще давав шанс Московії з великими зусиллями зберегти ********* . Але продовження і в 2026 повністю руйнує фундаментальні економічні, соціальні та моральні основи Московії -і цей процес стає незворотній . Це питання часу: кількох років чи десятка -двох - але цей процес неможливо зупинити.. Навіть окупація частини України від цього не врятує ....
28.09.2025 17:40 Ответить
Так можна сказати про всі держави, що вони припинять своє існування, базуючись суто на історії.
28.09.2025 17:45 Ответить
Колись так : хтось через 100 , хтось через 500 . Але деякі в найближчі 20 років
28.09.2025 17:53 Ответить
Аналітична записка ЧАт GPT
Потенційний розпад Російської Федерації у 2025-2045 роках: сценарний аналіз
1. Вступ
У цьому документі проаналізовано ймовірність розпаду РФ у разі реалізації мультикризового сценарію протягом 2025-2028 років, який включає глобальну рецесію, низькі ціни на нафту, деградацію інфраструктури та політичну нестабільність.

2. Умови сценарію
Світова рецесія, глибока, за типом Великої депресії (2025-2027)
Ціна Brent утримується на рівні 45-55 USD/барель
Інфраструктурне зношення та дефіцит бюджету
Посилення санкцій та соціальна напруга в РФ
Потенційна зміна/втрата керівництва (вихід Путіна з системи)

3. Сценарний прогноз (до 2045)

Сценарій Ймовірність Опис

Повний розпад РФ 35-45% Втрата частини суб'єктів федерації, утворення незалежних держав

Фрагментація 60-70% Ослаблення контролю Москви, зростання ролі регіональних еліт

Авторитарна стабільність 25-30% Збереження РФ як єдиного утворення, але з репресивною централізацією
28.09.2025 18:06 Ответить
у них не активна війна, а уповільнена.
велика частина населення взагалі не знає де і чого там відбувається.
ну а інші витрати, вони поки досить непогано обходять.
28.09.2025 18:24 Ответить
..ну нарешт1 щось толкове ляпнув...)) ++
28.09.2025 17:57 Ответить
батя , я стараюсь ))
28.09.2025 18:01 Ответить
Ух ***....
28.09.2025 17:24 Ответить
Танцюристи хрєнові
28.09.2025 17:24 Ответить
Кієв за трі дня.
28.09.2025 17:25 Ответить
Блин вам бы Портникова послушать бы ещё до инаугурации этого недопризедента Америки. Он тогда вам советовал не терять времени на попытки умиротворить того кто этого не хочет. Не прошло и года как их уже в открытую послали. Встреча на Аляске стала несмываемым позором для уже не великой Америки. Теперь кто хочет вытерает ноги об трампа.
28.09.2025 17:26 Ответить
Семь войн все же закончили. Тоже результат.
28.09.2025 17:27 Ответить
Особливо запам'яталося мирне врегулювання конфліктів мід Азербайджаном та Албанією, а також Камбоджею та Вірменією.
28.09.2025 17:32 Ответить
Я запам'ятав трамповський мирний договір між Вейшнорією і Бантустаном.
28.09.2025 17:38 Ответить
просто паРаша на чолі з пуйлом прекрасно керує Оманською Гнидою..тому не сумнівається
28.09.2025 17:27 Ответить
Типу раніше сенс був - збиратися раз на три місяці, щоб в черговий раз послухати мичання про «істинна кацапськi території», «ущемления рускага язика», демілітаризацію і денацифікацію.
28.09.2025 17:30 Ответить
Мы, говорит Венс, сделали все возможное: прекратили военно-техническую помощь Украине, х, а не санкции, каждые 2 недели давали москве еще 2 недели, постелили дорожку на Аляске - почему то русская сторона отказывается... Непонятно.
28.09.2025 17:35 Ответить
28.09.2025 17:35 Ответить
Так, а шо там картопляний перднув, що ніби у ***** є гарні пропозиції? Чи Америка на стільки впала і обісралась, що ***** їх за переговорників вже не вважає?
28.09.2025 17:35 Ответить
Що цікаво путін зробив Трампу на Алясці,що він з помічниками марить про"танго" і тільки удвох.
28.09.2025 17:39 Ответить
*****... та дайте вже томагавки!!!!!!!
28.09.2025 17:39 Ответить
телепень, станцюй з Трампом - якщо для тебе це танго
28.09.2025 17:40 Ответить
Да ну? Це ж виявляється що хороший московський хлопець цілий рік надував Тампона через трубочку? Оце то великий переговорник
28.09.2025 17:40 Ответить
хкуйло буде консультувати Трампа, саме яку зброю дозволити продавати Київу а яку ні..
28.09.2025 17:41 Ответить
Дібіли мля (С). (лавров був правий). Майже рік знадобився щоб це зрозуміти. Весь цей час касапи водили за носа ідіотів.

Дуже багато людей гине.
Мало, дядя, МАЛО! Треба давати Україні таку зброю і в таких кількостіх щоб касапів гинуло в десятки разів більше. І от тоді, через декий час вони можливо і погодяться на щось.
28.09.2025 17:46 Ответить
Ні, він не просто трішки перевзувся у своїй риториці - він взувся в бігові кросівки й став на доріжку змагань з Рубіо за президентство...
Ну що з того, що у Європі він виконував завдання своїх патронів технонацистів ... А виявилося вони фальшстартонули в завданнях -мріях захопити Європу, щоб вже сьогодні крокувала ПРАВОЮ , щоб та почала розвалюватися й слабшати .
Але вони йтимуть до своєї мрії тільки повільніше - їм треба більшість у Конгресі не втратити, щоб йти на президентство й перемагати . Їм ще стількох опонентів-ворогів з респів треба знищити своїм Верховним Судом , й вже почали.
Ігор Айзенбер розповів ЯК вони готуються до майбутньої перемоги- почали актвино переформатовувати виборчі округи , для більш цинічної технологічної оргаізації здійснення потрібних голосувань .
Портніков розповів, як вони мають на наступних виборах останній шанс - поставити демократію на коліна в стойло режиму БІЛИХ ЛЮДЕЙ, а лиш не освічених реднеків їм для цього не вистачає...Й це буде останній рубіж виживання респів тільки на ультра-правій основі без всяких демокартинчих ігрищ в важелі та противаги . Вся влада в руках узурпатора -їх мета.
Тому досить розумників зі студентів усього світу набирати робочими візами - нє тот пашьол матеріал , індуси та інші не тої крові. Робочі візи по 100000 тис законсервує вже тих кторі є. Університетам перекриють шлях для іноземних студентів не тієї крові... Ну й тд т п. Й що страшно , що європейські мігранти ВЖЕ ТУТ до того, їх підтримають.
28.09.2025 17:51 Ответить
Кремлівський мясник вам сказав прямо,а ви дальше ще місяць даєте йому часу?
28.09.2025 17:55 Ответить
Таааа тии шооо! )) Отето новина! Саме главне, як неажиданна!.. Нічо, десь через два тижні, або два місяці буде щось таке, що самі побачите... Ніколи так не було, щоби якось не було. )))
28.09.2025 17:58 Ответить
І знову всі почали лити бруд на США. Так, вони мали б бути на нашому боці, бо на нас напали. Але американці вибрали такого самого популіста, як і ми. Побачили до чого це призводить? Чому не питали у Боневтіка, чому він мільярди витрачає на "велике крадівництво", а не на оборону? Чому, коли нам всім чим могла допомагала Америка, а наш лив на Байдена бруд і стібався: "Чому ми не в НАТО", крадучи сотні мільярдів доларів США допомоги?
28.09.2025 18:05 Ответить
Не чіпайте Крим також допомогли США. Профукали за так просто Крим зі своїми псевдо патріотами, навіть зуби не показавши.
28.09.2025 18:43 Ответить
Ідеально вписався б, в команду зеленського...
28.09.2025 18:08 Ответить
..і що ще Вам треба, щоб почати нарешті діяти?
28.09.2025 18:13 Ответить
это все понятно, дальше что? о чем треп был почти год?
28.09.2025 18:28 Ответить
за два тижні побачимо до чого він веде
28.09.2025 18:44 Ответить
шо блдь, і "червона" доріжка ***** не допомогла? вам мозковим дегенератам бункерна міль відверто поводила по губах!
28.09.2025 18:47 Ответить
 
 