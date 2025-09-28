Россия отказалась от любых переговоров о завершении войны в Украине, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что российская сторона отказывается от любых переговоров по урегулированию войны в Украине.
Об этом он заявил в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после саммита на Аляске Россия отказалась от двусторонних переговоров с Украиной и трехсторонних с участием США.
"Россияне убивают много людей, теряют много своих, и им нечего показать. Мы преданы миру, но для танго нужны двое. Как мы видели в течение последних нескольких недель, РФ отказывается участвовать в любых двусторонних или трехсторонних встречах с участием Трампа или других должностных лиц США. Мы активно добивались мира с начала работы администрации, но россияне должны проснуться и принять реальность", - подчеркнул американский чиновник.
Вэнс добавил, что Россия теряет много солдат, не имея значительных успехов на поле боя в Украине.
"Очень много людей погибает. Им нечем гордиться. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить за мизерное, если вообще какое-то, военное преимущество на местах? Но наша позиция такова: мы продолжим работать ради мира и надеемся, что россияне наконец осознают реальность на земле", - добавил вице-президент США.
