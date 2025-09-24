РУС
Если россияне откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для России, - Вэнс

Президент США Дональд Трамп становится чрезвычайно нетерпеливым в отношении России.

Об этом во время выступления в штате Северная Каролина заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп убежден, что война против Украины вредит России.

"Президент все больше убеждается, что эта война - зло для России. Вы слышите, как я говорю это постоянно, вы слышите, как президент говорит это постоянно. Война - это зло для России, это зло для Украины, это зло для Америки, мы хотим, чтобы убийства прекратились", - сказал политик.

Вэнс отметил, что Трамп видит экономические показатели, которые поступают из Восточной Европы. Он также видит количество погибших людей - как с российской, так и с украинской стороны.

"Президент говорит Владимиру Путину: пришло время прекратить убийства. Он сказал это Зеленскому. Он хочет, чтобы эта война закончилась, и он делает все возможное, чтобы остановить ее. Но если россияне откажутся вести переговоры, проявляя добрую волю, я думаю, это будет очень, очень плохо для их страны", - добавил вице-президент США.

Читайте также: РФ требует от Украины отдать около 6 тыс. кв. км территории, которую не завоевала, - Вэнс

"подивимось, що буде далі"(с)
24.09.2025 22:54 Ответить
Дальнобійні бомби-ракети ERAM вже в Україні -новий покарщений варіант від США, запускатимуть F-16 без шума і пилі пролетівши висаковисако над електронною розвідкою 140 км зоною поза спиною на ліні фронту окупанта- зась дістати дронами рашистам
24.09.2025 23:19 Ответить
Президент все більше переконується, що ця війна - зло для Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3576005
- тобто він хвилюється не за Україну , чи Америку , а за Рашку ?!
24.09.2025 22:56 Ответить
Наш Лідор має ***** кучу планів перемоги, а Трамп таку ж кучу погано для росії
24.09.2025 23:02 Ответить
Тримайте мене семеро..
24.09.2025 23:11 Ответить
Млинець якій-то, таке відчуття що у владі США "95" керує! "629 кітайскоє прєдупрєждєніє!".
24.09.2025 23:15 Ответить
Венса випускають коли вже єщо сказати
24.09.2025 23:21 Ответить
Ось завдяки тому, що ви це повторюєте кожні два тижні вже більше півроку, то кацапи точно впевнені, що нічого не буде
24.09.2025 23:41 Ответить
 
 