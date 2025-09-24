Если россияне откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для России, - Вэнс

Президент США Дональд Трамп становится чрезвычайно нетерпеливым в отношении России.

Об этом во время выступления в штате Северная Каролина заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп убежден, что война против Украины вредит России.

"Президент все больше убеждается, что эта война - зло для России. Вы слышите, как я говорю это постоянно, вы слышите, как президент говорит это постоянно. Война - это зло для России, это зло для Украины, это зло для Америки, мы хотим, чтобы убийства прекратились", - сказал политик.

Вэнс отметил, что Трамп видит экономические показатели, которые поступают из Восточной Европы. Он также видит количество погибших людей - как с российской, так и с украинской стороны.

"Президент говорит Владимиру Путину: пришло время прекратить убийства. Он сказал это Зеленскому. Он хочет, чтобы эта война закончилась, и он делает все возможное, чтобы остановить ее. Но если россияне откажутся вести переговоры, проявляя добрую волю, я думаю, это будет очень, очень плохо для их страны", - добавил вице-президент США.

