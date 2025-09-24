УКР
Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для Росії, - Венс

Президент США Дональд Трамп стає надзвичайно нетерплячим щодо Росії.

Про це під час виступу у штаті Північна Кароліна заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Трамп переконаний, що війна проти України шкодить Росії.

"Президент все більше переконується, що ця війна - зло для Росії. Ви чуєте, як я говорю це постійно, ви чуєте, як президент каже це постійно. Війна - це зло для Росії, це зло для України, це зло для Америки, ми хочемо, щоб убивства припинилися", - сказав політик.

Венс зазначив, що Трамп бачить економічні показники, які надходять зі Східної Європи. Він також бачить кількість загиблих людей – як з російської, так і з української сторони.

"Президент каже Володимиру Путіну: настав час припинити вбивства. Він сказав це Зеленському. Він хоче, щоб ця війна закінчилася і він робить все можливе, щоб зупинити її. Але якщо росіяни відмовляться вести переговори, проявляючи добру волю, я думаю, це буде дуже, дуже погано для їхньої країни", - додав віцепрезидент США.

Читайте також: РФ вимагає від України віддати близько 6 тис. кв. км території, якої не завоювала, - Венс

перемовини (3094) росія (67966) США (24380) Джей Ді Венс (146)
"подивимось, що буде далі"(с)
24.09.2025 22:54 Відповісти
Дальнобійні бомби-ракети ERAM вже в Україні -новий покарщений варіант від США, запускатимуть F-16 без шума і пилі пролетівши висаковисако над електронною розвідкою 140 км зоною поза спиною на ліні фронту окупанта- зась дістати дронами рашистам
24.09.2025 23:19 Відповісти
Президент все більше переконується, що ця війна - зло для Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3576005
- тобто він хвилюється не за Україну , чи Америку , а за Рашку ?!
24.09.2025 22:56 Відповісти
Наш Лідор має ***** кучу планів перемоги, а Трамп таку ж кучу погано для росії
24.09.2025 23:02 Відповісти
Тримайте мене семеро..
24.09.2025 23:11 Відповісти
Млинець якій-то, таке відчуття що у владі США "95" керує! "629 кітайскоє прєдупрєждєніє!".
24.09.2025 23:15 Відповісти
Венса випускають коли вже єщо сказати
24.09.2025 23:21 Відповісти
Ось завдяки тому, що ви це повторюєте кожні два тижні вже більше півроку, то кацапи точно впевнені, що нічого не буде
24.09.2025 23:41 Відповісти
 
 