Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для Росії, - Венс

Президент США Дональд Трамп стає надзвичайно нетерплячим щодо Росії.

Про це під час виступу у штаті Північна Кароліна заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Трамп переконаний, що війна проти України шкодить Росії.

"Президент все більше переконується, що ця війна - зло для Росії. Ви чуєте, як я говорю це постійно, ви чуєте, як президент каже це постійно. Війна - це зло для Росії, це зло для України, це зло для Америки, ми хочемо, щоб убивства припинилися", - сказав політик.

Венс зазначив, що Трамп бачить економічні показники, які надходять зі Східної Європи. Він також бачить кількість загиблих людей – як з російської, так і з української сторони.

"Президент каже Володимиру Путіну: настав час припинити вбивства. Він сказав це Зеленському. Він хоче, щоб ця війна закінчилася і він робить все можливе, щоб зупинити її. Але якщо росіяни відмовляться вести переговори, проявляючи добру волю, я думаю, це буде дуже, дуже погано для їхньої країни", - додав віцепрезидент США.

