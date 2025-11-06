РУС
Есть "определенный прогресс" в завершении войны в Украине. Урегулируем после Газы, - Уиткофф

Виткофф сделал новое заявление о завершении войны в Украине

Соединенные Штаты сосредоточатся на завершении войны России против Украины после урегулирования конфликта в Газе.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами, информирует Цензор.НЕТ.

США видят некоторый прогресс

По его словам, в урегулировании войны в Украине есть "определенный прогресс" и этот конфликт "нужно урегулировать следующим" после Газы.

"Это важный шаг. Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним присоединятся руководители", - сказал Уиткофф.

Спецпредставитель Трампа добавил, что глава Белого дома "постоянно следит" за темой урегулирования войны в Украине.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину с официальным визитом.

Топ комментарии
+12
не вірьте цьому конченому виродку, воно брехало, і продасть Україну заради того щоб Трамп отримав премію. аби догодити
06.11.2025 21:05 Ответить
+11
06.11.2025 21:10 Ответить
+8
вітьков,пнх
06.11.2025 21:03 Ответить
Хотілося б...
06.11.2025 21:03 Ответить
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь!
06.11.2025 21:16 Ответить
Найсмішніше найсумніше те, що ти зараз описав себе і більшість тутешніх дописувачів.
06.11.2025 21:28 Ответить
Ти Телепень, цей віткофф покидьок заради того щоб догодити тампону здасть всю Україну ху*лу. Йому на тебе 💩 .
А ти віриш і досі що начебто він хвилюється за мир.
06.11.2025 21:31 Ответить
Ну хоч телепень з великої літери написав - не так образливо (ні).

А хто хвилюється за мир?
06.11.2025 21:36 Ответить
У змові з орбанами і чеськими ліваками ??? Тримай кишеню ширше
06.11.2025 21:03 Ответить
Опача..Разрулит смотрящий за очком Трямпа..
06.11.2025 21:03 Ответить
вітьков,пнх
06.11.2025 21:03 Ответить
Та да. Він нарішає...
06.11.2025 21:16 Ответить
Врегулюй краще верхній краник у Трампона, бо нижній вже - все.
06.11.2025 21:05 Ответить
не вірьте цьому конченому виродку, воно брехало, і продасть Україну заради того щоб Трамп отримав премію. аби догодити
06.11.2025 21:05 Ответить
ТОБТО - нІколи, чи нікОли?
06.11.2025 21:05 Ответить
У Витька на Майамах пузо перегрелось.
06.11.2025 21:06 Ответить
Віткофу вірити - клепки в голові не мати..
06.11.2025 21:06 Ответить
В Газі нічого не закінчать. Там деякі сили однією рукою кричать "Ізраїль зупинись", а іншою - підкидують трошки зброї хамасу.
06.11.2025 21:08 Ответить
06.11.2025 21:10 Ответить
отнять і подєліть !!
А потім вже закінчити ... ©
06.11.2025 21:45 Ответить
врегулювати цивілізовано неможливо те, що знаходиться в інтересах Бариг, на жаль, що і привело сюди кассапів (живодерів), які нарешті зрозуміли, що Барига не живе майбутнім і навіть не сьгоднішнім, а лише ЗАРАЗ і ні на хвилину пізніше.
06.11.2025 21:11 Ответить
Ідіот.
06.11.2025 21:15 Ответить
Ні. Підерас.
06.11.2025 22:08 Ответить
06.11.2025 21:22 Ответить
Тому не за каденції Трампа!
Бо війна в Газі йде від початку може закінчитись тільки зникненям Гази,або Ізраелю.
06.11.2025 21:28 Ответить
Знову виліз цей мега-дипломат. Чекаємо черговой маячні на дипломатичному фронті.
06.11.2025 21:30 Ответить
от жеж їбанькоФФ
06.11.2025 21:32 Ответить
дурніший за нього тільки трмпон
06.11.2025 21:34 Ответить
Якщо пуйло наважиться накрити хоч одну країну так як Україну разів так три-чотири щоночі ... Це буде просир та капітуляція з великою вірогідністю..
Може є домовленості "не_ескалюйте взамін на санкцій не_буде_більше"?
Або сцить якихось ще санкцій ???
06.11.2025 21:43 Ответить
Так Трамп вже ж врегулював Газу.Казав що він 8 війну припинив яка була 3000 років.А тепер знову збираєтесь врегульовувати?Чи вона не врегульовується? Ще казав що вічний мир підписаний.
06.11.2025 21:44 Ответить
Недоврегулятори блд.
06.11.2025 22:10 Ответить
Щоб ти падло здохло **** брехлива
06.11.2025 22:21 Ответить
 
 