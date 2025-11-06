Есть "определенный прогресс" в завершении войны в Украине. Урегулируем после Газы, - Уиткофф

Соединенные Штаты сосредоточатся на завершении войны России против Украины после урегулирования конфликта в Газе.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами, информирует Цензор.НЕТ.

США видят некоторый прогресс

По его словам, в урегулировании войны в Украине есть "определенный прогресс" и этот конфликт "нужно урегулировать следующим" после Газы.

"Это важный шаг. Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним присоединятся руководители", - сказал Уиткофф.

Спецпредставитель Трампа добавил, что глава Белого дома "постоянно следит" за темой урегулирования войны в Украине.

Что предшествовало

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину с официальным визитом.

