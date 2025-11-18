Трамп готов подписать санкционный закон против РФ, если будет иметь право окончательного решения, - Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет законопроект об усилении санкций против России, если окончательное решение об их применении будет принадлежать президенту.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было исключение, которое гарантировало бы ему окончательное решение о введении санкций. Поэтому, если этот пункт будет включен в текст законопроекта, президент, думаю, рассмотрел бы возможность его подписания", – сказал высокопоставленный представитель Белого дома агентству.

Речь идет о проекте закона республиканцев Линдси Грэма и Брайана Фицпатрика о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией, включая покупателей ее нефти и газа. Голосование за него лидеры Сената и Палаты представителей откладывают из-за замечаний к содержанию со стороны Трампа.

"Он бы это подписал. Он об этом сигнализировал вчера вечером", - сказал представитель Белого дома, имея в виду комментарии президента с поддержкой этой законодательной инициативы.

Он добавил, что Белый дом продолжает работать над переговорами с Москвой о прекращении российской войны против Украины.

"Мы, безусловно, все еще занимаемся этим. Это просто не было в центре новостей, потому что у нас происходит очень много событий", - пояснил чиновник.

Что известно о законопроекте?

Новый закон позволит применять вторичные санкции и тарифы к государствам, которые поддерживают российскую экономику.

Ключевые элементы санкционного пакета:

Вторичные санкции для стран, покупающих российскую нефть и газ;

Дополнительные тарифы на товары из государств, сотрудничающих с РФ;

Расширенные полномочия президента США по введению санкций;

Возможное включение Ирана в список стран-нарушителей.

Как влияют санкции на РФ

Санкции США продолжают ослаблять экономику и военный потенциал России, уменьшая ее возможности финансировать войну против Украины. Ограничения Вашингтона приводят к падению бюджетных доходов РФ из-за скидок на нефть, затрудняют доступ к долларовым транзакциям и лишают российскую промышленность критических технологий.

Из-за запретов на экспорт микроэлектроники и оборудования военно-промышленный комплекс России работает на устаревших компонентах, что замедляет производство вооружений. Замораживание сотен миллиардов активов и выход с рынка международных компаний дополнительно углубляют экономическую изоляцию страны.

По оценкам аналитиков, совокупный эффект американских санкций постепенно увеличивает нагрузку на российскую экономику и заставляет ее полагаться на рискованные схемы импорта, что делает систему более уязвимой к новым ограничениям.