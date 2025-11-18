Трамп готовий підписати санкційний закон проти РФ, якщо матиме право остаточного рішення, - Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, якщо кінцеве рішення щодо їх застосування належатиме президенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантуватиме йому остаточне рішення про запровадження санкцій. Тож якщо цей пункт буде включено в текст законопроєкту, президент, гадаю, розглянув би можливість його підписання", – сказав високопоставлений представник Білого дому агентству.

Ідеться про проєкт закону республіканців Ліндсі Грема та Браяна Фіцпатріка про запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією, включаючи покупців її нафти та газу. Голосування за нього лідери Сенату й Палати представників відкладають через зауваження до змісту з боку Трампа.

"Він би це підписав. Він про це сигналізував минулого вечора", - сказав представник Білого дому, маючи на увазі коментарі президента з підтримкою цієї законотворчої ініціативи.

Він додав, що Білий дім продовжує працювати над переговорами з Москвою про припинення російської війни проти України.

"Ми безперечно, все ще займаємося цим. Це просто не знаходилося в центрі новин, тому що у нас відбувається дуже багато подій", - пояснив посадовець.

Що відомо про законопроєкт?

Новий закон дозволить застосовувати вторинні санкції й тарифи до держав, які підтримують російську економіку.

Ключові елементи санкційного пакета:

Вторинні санкції для країн, які купують російську нафту та газ;

Додаткові тарифи на товари з держав, що співпрацюють із РФ;

Розширені повноваження президента США щодо введення санкцій;

Можливе включення Ірану до списку країн-порушників.

Як впливають санкції на РФ

Санкції США продовжують послаблювати економіку та військовий потенціал Росії, зменшуючи її можливості фінансувати війну проти України. Обмеження Вашингтона призводять до падіння бюджетних доходів РФ через знижки на нафту, ускладнюють доступ до доларових транзакцій і позбавляють російську промисловість критичних технологій.

Через заборони на експорт мікроелектроніки та обладнання військово-промисловий комплекс Росії працює на застарілих компонентах, що сповільнює виробництво озброєнь. Замороження сотень мільярдів активів та вихід із ринку міжнародних компаній додатково поглиблюють економічну ізоляцію країни.

За оцінками аналітиків, сукупний ефект американських санкцій поступово збільшує навантаження на російську економіку й змушує її покладатися на ризиковані схеми імпорту, що робить систему більш вразливою до нових обмежень.