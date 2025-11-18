Трамп готовий підписати санкційний закон проти РФ, якщо матиме право остаточного рішення, - Reuters
Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, якщо кінцеве рішення щодо їх застосування належатиме президенту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантуватиме йому остаточне рішення про запровадження санкцій. Тож якщо цей пункт буде включено в текст законопроєкту, президент, гадаю, розглянув би можливість його підписання", – сказав високопоставлений представник Білого дому агентству.
Ідеться про проєкт закону республіканців Ліндсі Грема та Браяна Фіцпатріка про запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією, включаючи покупців її нафти та газу. Голосування за нього лідери Сенату й Палати представників відкладають через зауваження до змісту з боку Трампа.
"Він би це підписав. Він про це сигналізував минулого вечора", - сказав представник Білого дому, маючи на увазі коментарі президента з підтримкою цієї законотворчої ініціативи.
Він додав, що Білий дім продовжує працювати над переговорами з Москвою про припинення російської війни проти України.
"Ми безперечно, все ще займаємося цим. Це просто не знаходилося в центрі новин, тому що у нас відбувається дуже багато подій", - пояснив посадовець.
Що відомо про законопроєкт?
Новий закон дозволить застосовувати вторинні санкції й тарифи до держав, які підтримують російську економіку.
Ключові елементи санкційного пакета:
Вторинні санкції для країн, які купують російську нафту та газ;
Додаткові тарифи на товари з держав, що співпрацюють із РФ;
Розширені повноваження президента США щодо введення санкцій;
Можливе включення Ірану до списку країн-порушників.
Як впливають санкції на РФ
Санкції США продовжують послаблювати економіку та військовий потенціал Росії, зменшуючи її можливості фінансувати війну проти України. Обмеження Вашингтона призводять до падіння бюджетних доходів РФ через знижки на нафту, ускладнюють доступ до доларових транзакцій і позбавляють російську промисловість критичних технологій.
Через заборони на експорт мікроелектроніки та обладнання військово-промисловий комплекс Росії працює на застарілих компонентах, що сповільнює виробництво озброєнь. Замороження сотень мільярдів активів та вихід із ринку міжнародних компаній додатково поглиблюють економічну ізоляцію країни.
За оцінками аналітиків, сукупний ефект американських санкцій поступово збільшує навантаження на російську економіку й змушує її покладатися на ризиковані схеми імпорту, що робить систему більш вразливою до нових обмежень.
Козе понятно, что Трампон хочет включить этот пункт только для того, чтобы этот закон НЕ подписать, и чтобы это потом нельзя было бы оспорить в Сенате, Конгрессе и в судах.
Трамп в черговий раз продемонструє Путіну свою лояльність.
Власне для того Трамп і вимагає включення пункту, який дає змогу відтерміновувати, блокувати...
І демократи, і республіканці США явно зацікавлені загнати Трампа в таку ситуацію, коли він буде змушений виправдовуватись "по Епштейну". Це зменшить йому свободу маневру і посилить залежність від партії і Конгресу. Отже, всі дії Трампа, весь негатив і окремо - скандал з матеріалами Епштейна - тепер змушують його доводити як мінімум що він не під впливом рф (через наявність компромату).
Найефективніше зробити це - втнути щось понад санкції. Почати серйозно ставитись до проблеми України і ширше - Європи. По максимуму - щоб Трамп відновив фінансове забезпечення України (з постійним аудитом, але то вже технічні моменти). Бо наступний рік важливий і по грошах, і по зброї. Адже всі розуміють, що ресурс України не бездонний - передусім людський ресурс. Головне, це розуміє Росія і це спонукає її тиснути і тиснути в сподіванні таки зламати нашу оборону. Відповідно, для скерування Росії в напрямку припинення війни союзникам - і передусім Трампу - треба зробити так, щоб Путін зрозумів: будуть і гроші, і зброя, і розвіддані, і все інше. Оборонний ресурс України не колапсує.
Чому в інтересах Трампа обрати цей шлях? Бо все, що зараз відбувається в США, - це грандіозний скандал. І він створює для Трампа грандіозні проблеми напередодні виборів-2026. Трампа жорстко затиснуло в розвилці: з одного боку, він не найкраще виглядає в листуванні з Епштейном (і як мінімум створює враження причетності до інкримінованих Епштейну злочинів). А з іншого боку, виникає чимдалі більше конфліктів з республіканцями, причому трампістами. Отже, йому терміново треба всіх переконати, що його курс треба підтримувати, що він не токсичний для Республіканської партії і її кандидатів. І що він не перебуває під зовнішнім контролем Кремля.