Трамп с Путиным встретятся после "создания условий", - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна после создания необходимых условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Песков отметил, что саммит лидеров США и РФ возможен "после глубокой проработки". "Как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится", - сказал пресс-секретарь Кремля.

В то же время он добавил, что пока "вряд ли можно" прогнозировать, когда такие условия сложатся. "Хотя, конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже", - подытожил Песков.

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

