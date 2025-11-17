1 065 6
Трамп с Путиным встретятся после "создания условий", - Песков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна после создания необходимых условий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Песков отметил, что саммит лидеров США и РФ возможен "после глубокой проработки". "Как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится", - сказал пресс-секретарь Кремля.
В то же время он добавил, что пока "вряд ли можно" прогнозировать, когда такие условия сложатся. "Хотя, конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже", - подытожил Песков.
Отмена встречи Трампа и Путина
- 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
- 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
