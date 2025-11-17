РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Трамп с Путиным встретятся после "создания условий", - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна после создания необходимых условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Песков отметил, что саммит лидеров США и РФ возможен "после глубокой проработки". "Как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится", - сказал пресс-секретарь Кремля.

В то же время он добавил, что пока "вряд ли можно" прогнозировать, когда такие условия сложатся. "Хотя, конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже", - подытожил Песков.

Отмена встречи Трампа и Путина

  • 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
  • 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Песков Дмитрий (2031) путин владимир (32449) Трамп Дональд (7076)
Треба постаратися Мадяру теж створити для рашкіної нефтянки хороші умови
17.11.2025 13:34 Ответить
В кацапів одна умова -"денацифікація"
17.11.2025 13:35 Ответить
Кацапи живуть рожевою мрією, що Трамп за ради них прибере якось ЗЕ?
17.11.2025 13:41 Ответить
Так Зєля після міндічгейту вже відпрацьований матеріал і це вже питання часу коли його приберуть .
17.11.2025 13:57 Ответить
Сам хоч зрозумів, що напи₴дів?
17.11.2025 13:44 Ответить
"СТВОРЕННЯ УМОВ" - це регулярні ракетні обстріли москви і московитів.
17.11.2025 13:55 Ответить
 
 