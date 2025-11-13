РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
847 13

Мы не можем проводить встречи Трампа и Путина только ради самих встреч, нужен результат, - Рубио

Рубио назвал условие для встречи Трампа и Путина

Президент Дональд Трамп согласится на еще одну встречу с российским диктатором Владимиром Путиным только в том случае, если появится возможность помочь завершить войну РФ против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Обе стороны пришли к соглашению, что на следующей встрече наших президентов должен быть конкретный результат - мы должны знать, что у нас есть реальный шанс получить что-то положительное", - сказал Рубио.

"Мы бы очень хотели, чтобы это произошло, мы бы очень хотели, чтобы война закончилась, но мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины, поскольку нет возможности для проведения переговоров.

Читайте: Встречу Трампа и Путина отменили после позиции Москвы, которая была слишком жесткой, - Financial Times

Отмена встречи Трампа и Путина

  • 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
  • 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Читайте также: Трамп разочарован провалом попыток завершить войну в Украине, - The Atlantic

+1
А ганебні червоні доріжки на Алясці - то був просто коїтус заради оргазму.
13.11.2025 13:00
+1
Что то давят на рашку этими разговорами , значит скоро бункер позвонит Трампу чтобы провести еще один очень успешный разговор
13.11.2025 13:10
+1
ЗЕленя тоже казав про чудову размову с Трампом после того, как тое его карты со стола сбрасывал и матюкался
13.11.2025 13:19
А ганебні червоні доріжки на Алясці - то був просто коїтус заради оргазму.
13.11.2025 13:00
А як же кохання? Високе почуття ні в щёт?
13.11.2025 13:00
А надавити на путлєра - нє? - табу?
13.11.2025 13:05
Чим правопівні з хрестами на лобі можуть надавить?
13.11.2025 14:00
А Трамп каже що всі його зустрічі з "лутшим другом Владіміром" були таки "чудови" ..
13.11.2025 13:07
***** знов по вухах поїзде рудому пуделю в той скаже була чудова розмова.
13.11.2025 13:08
ЗЕленя тоже казав про чудову размову с Трампом после того, как тое его карты со стола сбрасывал и матюкался
13.11.2025 13:19
там була одна карта, але велика потужна і козирна (від слова "Козирь")
13.11.2025 13:52
Якщо хтось щє не допетрав: "Трамп", перекладається, як "козир" (без мʼякого знаку) і коли Трамп каже "у тебе нема козирів", це дослівно означає "я не твоя маріонетка".
13.11.2025 14:05
Что то давят на рашку этими разговорами , значит скоро бункер позвонит Трампу чтобы провести еще один очень успешный разговор
13.11.2025 13:10
Та ти шо??? А раніше ваш колективний "потужний" мозок не міг осягнути такоъ простої істини??? Що вас всіх тупо розводили як лохів?
13.11.2025 14:21
 
 