Мы не можем проводить встречи Трампа и Путина только ради самих встреч, нужен результат, - Рубио
Президент Дональд Трамп согласится на еще одну встречу с российским диктатором Владимиром Путиным только в том случае, если появится возможность помочь завершить войну РФ против Украины.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Обе стороны пришли к соглашению, что на следующей встрече наших президентов должен быть конкретный результат - мы должны знать, что у нас есть реальный шанс получить что-то положительное", - сказал Рубио.
"Мы бы очень хотели, чтобы это произошло, мы бы очень хотели, чтобы война закончилась, но мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины, поскольку нет возможности для проведения переговоров.
Отмена встречи Трампа и Путина
- 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
- 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
