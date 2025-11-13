РФ будет продолжать войну, поскольку нет возможности для переговоров, - Песков

Россия будет продолжать войну против Украины, поскольку нет возможности для переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление Киева о прекращении переговоров формализовало его нежелание продолжать контакты", - сказал он.

Песков считает, что Украине придется вернуться к переговорам, но с гораздо худших позиций.

"В Кремле не согласны со словами Рубио о том, что РФ не хочет мира. РФ хочет мира и открыта для решения конфликта в Украине политико-дипломатическим путем", - добавил пресс-секретарь диктатора.

Что предшествовало?

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.

