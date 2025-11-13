РУС
Новости переговоры с РФ
2 352 26

РФ будет продолжать войну, поскольку нет возможности для переговоров, - Песков

В Кремле сделали заявление о продолжении войны

Россия будет продолжать войну против Украины, поскольку нет возможности для переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление Киева о прекращении переговоров формализовало его нежелание продолжать контакты", - сказал он.

Песков считает, что Украине придется вернуться к переговорам, но с гораздо худших позиций.

"В Кремле не согласны со словами Рубио о том, что РФ не хочет мира. РФ хочет мира и открыта для решения конфликта в Украине политико-дипломатическим путем", - добавил пресс-секретарь диктатора.

Читайте: "Это будет большой потерей для Путина": Зеленский рассказал, на что потратят 140 миллиардов евро "репарационного кредита"

Что предшествовало?

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.

Читайте также: В правительстве России призвали готовиться к полному запрету на выдачу шенгенских виз

Автор: 

Топ комментарии
+7
На жаль це так , можливостей для переговорів немає . Тому - війну продовжуватиме і Україна .
Бо нема куди діватись .
13.11.2025 12:17 Ответить
+6
Не "можливості для переговорів" а "Україна не бажає здаватись".
13.11.2025 12:17 Ответить
+5
Час є тільки на війну - піськов
13.11.2025 12:14 Ответить
Час є тільки на війну - піськов
13.11.2025 12:14 Ответить
Уїб|ть унітазному йоршику по його мохнатці!
13.11.2025 12:14 Ответить
Він несе пургу , можна розуміти його слова рівно навпаки.
13.11.2025 12:17 Ответить
На жаль це так , можливостей для переговорів немає . Тому - війну продовжуватиме і Україна .
Бо нема куди діватись .
13.11.2025 12:17 Ответить
І всі довольні, окрім українських солдатів в окопах по 150 днів.
13.11.2025 12:30 Ответить
Хто цим - довольний . ? Хто - всі ? Покажи мені того хто каже що задоволений продовженням війни . .
13.11.2025 12:36 Ответить
Не "можливості для переговорів" а "Україна не бажає здаватись".
13.11.2025 12:17 Ответить
РФ продовжуватиме війну, тому що ми кацапи
(С) Піськов
13.11.2025 12:17 Ответить
Писюн. Ктобы сомневался. Победа любой ценой. Мы тебя не больно. Чик, и ты уже с кобздоном.
13.11.2025 12:26 Ответить
Давно пора пару йолопів з оточення пуйла відправити до кобздона, щоб не смерділи на публіку
13.11.2025 12:35 Ответить
Коняка як завжди перший.😀
13.11.2025 12:40 Ответить
Переговоры велись, ведутся и будут вестись и решения на законодательном уровне этому не мешает. А на официальном президентском уровне Путин ***** боится вести переговоры, прикрываясь указом зеленского!!!
13.11.2025 12:28 Ответить
Значить, зєлє треба видати якийсь такий наказ, щоб ***** остаточно злякалось і втекло з України.
13.11.2025 12:31 Ответить
Не жди его мама (Дідо Трамп) гарного сина. Твій син як підарюгой був учора. Хто йде перговорити з )(уйлом?
13.11.2025 12:34 Ответить
Забув додати. Пагавоз із товарняками візьми.
13.11.2025 12:29 Ответить
кацапи будуть продовжувати війну стільки, скільки їм буде дозволяти це економічна ситуація на кацапії,галапуюча інфляція,їдло, тютюн та водочка за талонами і ніякої війни вони вести не зможуть,на все інше можна не звертати уваги.
13.11.2025 12:29 Ответить
Туалетний йоршик , іди на......уй ,
а краще поскоріше заберіть своїх трупаків з нашої землі
так як смердять на весь світ😡
13.11.2025 12:30 Ответить
👍
13.11.2025 12:32 Ответить
Українці здаватися не будуть . Вигуки вусатого лайна не змінять брехню на правду.
13.11.2025 12:32 Ответить
Яка цинічна рашиська істота вони за переговори про капітуляцію України ,ось Україна не хоче ,допоки не буде ліквідований найкривавіший злочинець терорист путін війна продовжуватимется ,а ще українська влада яка погрузла в корупції і війна їх не цікавила ,що для них Україна територія для збагачення ,вони ні за що не відповідають.
13.11.2025 12:33 Ответить
"Білий шум", блеф, маніпуляції. Типовий кацапський набір інструментів.
13.11.2025 12:34 Ответить
Хто перший привселюдно скабееву .... Джигіт подарит жигулі.
13.11.2025 12:37 Ответить
Сказал бы сразу что вам мало 19% Украины и хотим еще
13.11.2025 12:41 Ответить
Україна також продовжуватиме війну до повного знищення кількох мільйонів кацапів на своїй території!
13.11.2025 12:46 Ответить
Воюватимемо, поки у Вас не буде можливостей продовжувати війну. Тоді, можливо, з'являться можливості для переговорів.
13.11.2025 12:50 Ответить
 
 