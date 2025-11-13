РФ будет продолжать войну, поскольку нет возможности для переговоров, - Песков
Россия будет продолжать войну против Украины, поскольку нет возможности для переговоров.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
"Заявление Киева о прекращении переговоров формализовало его нежелание продолжать контакты", - сказал он.
Песков считает, что Украине придется вернуться к переговорам, но с гораздо худших позиций.
"В Кремле не согласны со словами Рубио о том, что РФ не хочет мира. РФ хочет мира и открыта для решения конфликта в Украине политико-дипломатическим путем", - добавил пресс-секретарь диктатора.
Что предшествовало?
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо нема куди діватись .
(С) Піськов
а краще поскоріше заберіть своїх трупаків з нашої землі
так як смердять на весь світ😡