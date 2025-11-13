В уряді Росії закликали готуватися до повної заборони на видачу шенгенських віз

Країни Європейського Союзу можуть повністю припинити видачу шенгенських віз росіянам псісля заборони на оформлення мультивіз.

Про це заявив глава Департаменту багатостороннього економічного співробітництва та спецпроєктів Мінекономрозвитку РФ Нікіта Кондратьєв, передає The Moscow Times.

"Ризик є завжди, насправді. Ідуть якісь постійні посилення. Терміни видачі віз затягуються, це очікувано", – сказав Кондратьєв.

Він додав, що до цієї перспективи слід ставитися спокійно, оскільки в Росії "сформовані всі умови" для того, щоб "замістити європейський відпочинок", внутрішній туризм "нічим не гірший".

7 листопада Європейська Комісія заборонила видавати багаторазові шенгенські візи росіянам. Тепер громадянам РФ потрібно оформлювати новий документ щоразу, коли вони захочуть поїхати до ЄС. При цьому всі заяви піддаватимуться посиленій перевірці. Виняток можуть зробити лише для працівників транспорту, правозахисників та незалежних журналістів.

Росіяни в Європі

Наприкінці вересня стало відомо, що росіянам почали видавати шенгенські візи з обмеженнями щодо пересування в рамках Європейського Союзу. Італія тепер надає туристичні візи, що забороняють в'їзд до Чехії, Данії, Естонії, Франції, Ісландії, Латвії та Литви.

За даними Єврокомісії, 2024 року Росія увійшла до топ-5 країн за кількістю заявок на шенгенські візи. Число поданих заяв від росіян становило близько 606 тис., а отримали дозвіл на в'їзд понад 500 тис. осіб. Найбільше віз видали Італія (152 тис.), Франція (124 тис.), Іспанія (111 тис.) і Греція (60 тис.).

Також повідомлялося, що попит російських туристів на новорічні поїздки в Європу цього року зріс на 41% порівняно з минулим роком. Зростання інтересу до європейських напрямів у росіян значно випереджає загальну динаміку виїзного туризму.

При цьому росіяни, попри зростаючу ізоляцію країни, нарощують витрати за кордоном. Минулого року імпорт послуг за статтею "поїздки" становив $37,8 млрд. За даними російського Центробанку, це максимальний результат з 2014 року, коли імпорт становив $50,4 млрд.