Попит росіян на новорічні поїздки в Європу підскочив на 41%

Попит російських туристів на новорічні поїздки в Європу цього року зріс на 41% порівняно з минулим роком. Зростання інтересу до європейських напрямів у росіян значно випереджає загальну динаміку виїзного туризму.

За даними Російського союзу туріндустрії, загальна кількість міжнародних поїздок росіян у січні-серпні збільшилася на 21%, тоді як попит на європейські напрямки у туроператорів зріс на 30%, передає The Moscow Times.

У структурі туристичних бронювань частка європейських країн збільшилася з 8% до 9% загального обсягу зарубіжних продажів.

Найбільшою популярністю користуються Італія, Франція та альпійські курорти, попит на які за рік зріс у два рази. Частка Італії в зимових продажах збільшилася з 3% до 4%, Іспанії – з 2% до 3%.

Експерти пов'язують це зростання з кількома чинниками. Так, вони звертають увагу на зростання кількості авіамаршрутів до європейських міст із пострадянських країн, що спростило планування поїздок.

Віцепрезидент Російського союзу туріндустрії Дмітрій Горін також зазначає, що варіанти бюджетних перельотів почали пропонувати і турецькі лоукостери.

Окрім того, істотну роль грає та зміцнення курсу рубля, що призводить до зниження вартості подорожей: середня ціна заброньованого на новорічні свята номера в готелі в Італії складає 11,8 тис. руб. за ніч, що на 14% менше, ніж рік тому.

При цьому стримуючим фактором залишаються складнощі з оформленням віз. Головними перешкодами є довгі терміни розгляду заяв. Горін підтвердив, що попит на в'їзні документи зараз значно перевищує можливості, а термін оформлення рідко виявляється меншим за 45 днів.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Наприкінці вересня стало відомо, що росіянам почали видавати шенгенські візи з обмеженнями щодо пересування в рамках Європейського Союзу. Італія тепер надає туристичні візи, що забороняють в'їзд до Чехії, Данії, Естонії, Франції, Ісландії, Латвії та Литви.

За даними Єврокомісії, 2024 року Росія увійшла до топ-5 країн за кількістю заявок на шенгенські візи. Число поданих заяв від росіян становило близько 606 тис., а отримали дозвіл на в'їзд понад 500 тис. осіб. Найбільше віз видали Італія (152 тис.), Франція (124 тис.), Іспанія (111 тис.) і Греція (60 тис.).

Після того, як заборона на видачу віз не була включена до нового пакету санкцій, Єврокомісія пообіцяла до кінця року подати рекомендації для країн ЄС щодо посилення видачі віз громадянам Росії та інших "ворожих країн".

Як повідомлялося, росіяни, попри зростаючу ізоляцію країни, нарощують витрати за кордоном. Минулого року імпорт послуг за статтею "поїздки" становив $37,8 млрд. За даними російського Центробанку, це максимальний результат з 2014 року, коли імпорт становив $50,4 млрд.

Із 12 вересня 2022 року вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою.