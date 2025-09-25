Росіянам із шенгенськими візами почали забороняти в’їзд до окремих країн Євросоюзу

Росіянам почали видавати шенгенські візи з обмеженнями щодо пересування в рамках Європейського Союзу. Так, Італія тепер надає туристичні візи, що забороняють в'їзд до Чехії, Данії, Естонії, Франції, Ісландії, Латвії та Литви.

Обмеження позначається спеціальною позначкою, пише The Moscow Times.

За словами тих, хто відвідав ЄС із подібними візами, проїхати ці країни неможливо навіть транзитом. В аеропортах туристів із Росії не допускають до польоту, якщо рейс іде в одну з цих країн, а в поїздах ходять контролери, які перевіряють візи.

При цьому список країн, заборонених для відвідування, відрізняється у різних візах. Наприклад, деякі росіяни не мали обмежень на поїздки до Латвії, Литви та Естонії.

В Асоціації туроператорів Росії зазначили, що відповідні заборони є, але вони стосуються виключно громадян, які подорожують із паспортами старого зразка з п'ятирічним терміном дії.

До цього, як повідомляли джерела Euractiv, Євросоюз у рамках 19 пакету санкцій проти Росії обговорював запровадження повної заборони на в'їзд для російських туристів. Таке рішення підтримали країни Балтії, Польща та Фінляндія, але Франція та південноєвропейські держави, що залежать від туризму, виступили проти.

Також обговорювалося запровадження квот на видачу шенгенських віз російським туристам, збільшення термінів розгляду заяв та консульського збору. Приводом для обговорення подібних обмежень став рекордний притік російських туристів до ЄС.

За даними Єврокомісії, 2024 року Росія увійшла до топ-5 країн за кількістю заявок на шенгенські візи. Число поданих заяв від росіян становило близько 606 тис., а отримали дозвіл на в'їзд понад 500 тис. осіб. Найбільше віз видали Італія (152 тис.), Франція (124 тис.), Іспанія (111 тис.) і Греція (60 тис.).

Після того, як заборона на видачу віз не була включена до нового пакету санкцій, Єврокомісія пообіцяла до кінця року подати рекомендації для країн ЄС щодо посилення видачі віз громадянам Росії та інших "ворожих країн".

Як повідомлялося, росіяни, попри зростаючу ізоляцію країни, нарощують витрати за кордоном. Минулого року імпорт послуг за статтею "поїздки" становив $37,8 млрд. За даними російського Центробанку, це максимальний результат з 2014 року, коли імпорт становив $50,4 млрд.

Наприкінці серпня Словаччина знову почала видавати візи для поїздок з метою туризму громадянам Росії.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди перестали приймати від росіян документи для оформлення туристичних віз.

Майже три роки візові центри приймали документи лише для поїздок родичів громадян країн ЄС і власників посвідки на проживання, медичних працівників, вахтовиків і працівників сільського господарства, міжнародних водіїв, дипломатів і висококваліфікованих фахівців.

Із 12 вересня 2022 року вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою.