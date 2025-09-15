Євросоюз розглядає запровадження повної заборони на в’їзд для росіян

Посилення обмежень щодо туристичних віз для росіян та кроки щодо обмеження пересування російських дипломатів у межах Європейського Союзу є варіантами посилення тиску на Росію під час наступної хвилі санкцій ЄС, які мають бути введені цього тижня.

Про це пише Euractiv із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, до Європи влітку цього року приїхала рекордна кількість туристів із Росії – понад пів мільйона.

Деякі дипломати кажуть, що держави-члени ЄС прагнуть у новому санкційному пакеті додатково оновити правила, які вже були змінені скасуванням угоди Євросоюзу про спрощення візового режиму з Росією після її повомасштабного вторгнення в Україну.

Якщо цей варіант буде узгоджено, це означатиме гармонізацію правил в'їзду по всьому блоку.

Також деякі з країн Євросоюзу наполягають на повній забороні на в'їзд російських громадян, що вимагатиме кваліфікованої більшості.

Більшість країн-членів ЄС, що межують із Росією, вже суворо обмежили візові заявки від російських громадян, за деякими винятками. Польща, країни Балтії, Чехія та Фінляндія здебільшого закрили свої кордони для громадян Росії.

Однак країни, які розраховують на наплив російських туристів влітку або в період відпусток, такі як Італія, Іспанія, Греція та Франція, а також дружня до Москви Угорщина, були відносно ліберальними у видачі віз.

Згідно з даними Європейської Комісії за 2024 рік, понад пів мільйона росіян отримали шенгенські візи, і ця кількість значно зросла порівняно з попереднім роком.

"Ми не можемо просто миритися з тим, що росіяни подорожують і насолоджуються життям, поки їхній уряд щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці", – сказав один дипломат ЄС, наголосивши, що ті, хто приїжджає до блоку, часто є заможнішими верствами середнього класу Росії.

Як повідомлялося, росіяни, попри зростаючу ізоляцію країни, нарощують витрати за кордоном. Минулого року імпорт послуг за статтею "поїздки" становив $37,8 млрд. За даними російського Центробанку, це максимальний результат з 2014 року, коли імпорт становив $50,4 млрд.

Також стало відомо, що німецький уряд виступив за посилення візового режиму для громадян Росії у рамках підготовки нового, 19 пакету санкцій Європейського Союзу.

Наприкінці серпня Словаччина знову почала видавати візи для поїздок з метою туризму громадянам Росії.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди перестали приймати від росіян документи для оформлення туристичних віз.

Майже три роки візові центри приймали документи лише для поїздок родичів громадян країн ЄС і власників посвідки на проживання, медичних працівників, вахтовиків і працівників сільського господарства, міжнародних водіїв, дипломатів і висококваліфікованих фахівців.

Із 12 вересня 2022 року вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою.

При цьому росіяни з 15 вересня 2025 року матимуть змогу в'їжджати до Китаю без візи, а для відвідування країни терміном до 30 діб знадобиться лише закордонний паспорт.