Цензор.НЕТ
Новости Агрессия России против Украины
Россия теряет военных, а ее условия неприемлемы для Украины, - Рубио

Рубио: Россия потеряла 7000 военных за неделю в войне против Украины

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США поддерживают Украину, а Россия продолжает атаковать электросети и выдвигает неприемлемые для Киева условия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

На вопрос, считает ли он, что Россия на самом деле не хочет мира, Рубио ответил:

"Ну, мы можем опираться только на то, что видим. Я имею в виду, что они четко заявили, чего хотят, а именно - остальную часть Донецкой области, и, очевидно, украинцы на это не согласятся. Поэтому сейчас мы видим, что они продолжают дальнобойные удары по Украине, очевидно, чтобы ухудшить состояние их электросети и попытаться деморализовать страну или что-то в этом роде, и они достигли определенных успехов в Донецкой области".

Госсекретарь США подчеркнул, что российские силы еженедельно несут около 7 тыс. убитых военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай определяет политику России, - глава МИД Эстонии Цахкна

"Они выдвинули требование, с которым Украина не может согласиться, и вот где мы сейчас находимся", - отметил Рубио.

Что предшествовало?

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон практически достиг предела во введении санкций против РФ. В дальнейшем акцент будет на контроле за соблюдением действующих ограничений и поддержке энергосистемы Украины.

Он отметил, что "фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям".

Читайте также: Вашингтон призывает Россию к дипломатическому решению войны, - Рубио

армия РФ (21266) россия (98013) Рубио Марко (306) война в Украине (6826)
Топ комментарии
+4
Рубіо явно не в темі Московії- там баби исчо наражають
Але уже від китайців
показать весь комментарий
13.11.2025 09:56 Ответить
+3
Знищення, а не прост окапітуляції. "Денацифікація" по-кацапськи = кацапський політичний вплив на Україну, захоплення України поступово. Демілітарізація - щоб Україна не сміла рипнутись, щоб виконувала всі їх забаганки у подальшому і щоб мати моливість у будь-який момент знову напасти на беззахистну Україну.
показать весь комментарий
13.11.2025 10:03 Ответить
+2
До нього ще не дійщло, що касапи своїми вимогами "денацифікації+демілітаризації" тощо просто хочуть капітуляції України?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:58 Ответить
