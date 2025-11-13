Россия теряет военных, а ее условия неприемлемы для Украины, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США поддерживают Украину, а Россия продолжает атаковать электросети и выдвигает неприемлемые для Киева условия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам после встречи министров иностранных дел G7.
На вопрос, считает ли он, что Россия на самом деле не хочет мира, Рубио ответил:
"Ну, мы можем опираться только на то, что видим. Я имею в виду, что они четко заявили, чего хотят, а именно - остальную часть Донецкой области, и, очевидно, украинцы на это не согласятся. Поэтому сейчас мы видим, что они продолжают дальнобойные удары по Украине, очевидно, чтобы ухудшить состояние их электросети и попытаться деморализовать страну или что-то в этом роде, и они достигли определенных успехов в Донецкой области".
Госсекретарь США подчеркнул, что российские силы еженедельно несут около 7 тыс. убитых военных.
"Они выдвинули требование, с которым Украина не может согласиться, и вот где мы сейчас находимся", - отметил Рубио.
Что предшествовало?
Ранее Рубио заявил, что Вашингтон практически достиг предела во введении санкций против РФ. В дальнейшем акцент будет на контроле за соблюдением действующих ограничений и поддержке энергосистемы Украины.
Он отметил, что "фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але уже від китайців
Це ми , українці , втрачаємо військових. Та золотий генофонд нашої нації.