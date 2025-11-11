Китай определяет политику России, - глава МИД Эстонии Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после визита в Китай заявил, что Пекин все больше определяет действия Москвы и призвал использовать свое влияние на РФ.

"Моя главная задача заключалась в том, чтобы донести до министра иностранных дел Китая, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии. Я также напомнил ему, что без поддержки Китая Россия не смогла бы развязать такую агрессию против Украины. Цифры это подтверждают, и важно прямо говорить о том, кто экономически и политически контролирует Россию. Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, эти вопросы необходимо решить", - заявил Цахкна.

Он отметил, что Эстонию пригласили в Китай, в то время как многие другие, более крупные страны такой возможности не получили.

"Это результат нашей активной внешней политики. Мы должны отстаивать свои внешнеполитические интересы. Вряд ли Китай изменит свою политику, но на встрече нам удалось посвятить обсуждению угрозы со стороны России около 80% времени. Китай мог бы быстро положить конец этой войне, если бы принял такое решение. Китай все больше влияет на политику России", - сказал Цахкна.

Он добавил, что задача Китая - также поддерживать статус-кво в своем регионе.

Говоря о Европе, Цахкна отметил, что с Венгрией и Словакией нужно работать отдельно, добиваясь их участия в поддержке Украины.

Что предшествовало?

Ранее верховная представительница Европейского союза Кая Каллас заявила, что КНР не выгодно завершение российско-украинской войны, поскольку тогда США перенаправят все внимание на Пекин.

