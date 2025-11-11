Китай визначає політику Росії, - глава МЗС Естонії Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після візиту до Китаю заявив, що Пекін дедалі більше визначає дії Москви та закликав використати свій вплив на РФ.

"Моє головне завдання полягало в тому, щоб донести до міністра закордонних справ Китаю, що Росія становить екзистенційну загрозу для Європи та Естонії. Я також нагадав йому, що без підтримки Китаю Росія не змогла б розв'язати таку агресію проти України. Цифри це підтверджують, і важливо прямо говорити про те, хто економічно і політично контролює Росію. Якщо Китай хоче підтримувати хороші відносини з Естонією, ці питання необхідно вирішити", - заявив Цахкна.

Він зазначив, що Естонію запросили до Китаю, тоді як багато інших, більших країн такої можливості не отримали.

"Це результат нашої активної зовнішньої політики. Ми повинні відстоювати свої зовнішньополітичні інтереси. Навряд чи Китай змінить свою політику, але на зустрічі нам вдалося присвятити обговоренню загрози з боку Росії близько 80% часу. Китай міг би швидко покласти край цій війні, якби прийняв таке рішення. Китай все більше впливає на політику Росії", - сказав Цахкна.

Він додав, що завдання Китаю - також підтримувати статус-кво у своєму регіоні.

Говорячи про Європу, Цахкна зазначив, що з Угорщиною і Словаччиною потрібно працювати окремо, домагаючись їх участі в підтримці України.

Що передувало?

Раніше верховна представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що КНР не вигідно завершення російсько-української війни, оскільки тоді США перенаправлять всю увагу на Пекін.

