Росія перетворюється на ресурсну базу Китаю, а місцеві громади не отримують обіцяних вигод, - СЗР

Росія дедалі глибше занурюється в економічну залежність від Китаю, фактично перетворюючись на його ресурсну базу. При цьому місцеві громади дедалі частіше не отримують обіцяних вигод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

"Росія дедалі глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проєкти на Далекому Сході та в Сибіру перетворюють регіон на ресурсну базу для Пекіна, а місцеві громади дедалі частіше залишаються осторонь від обіцяних вигод", - зазначили у розвідці.

Вугільне родовище в Забайкаллі

Одним із прикладів СЗР називає Зашуланське вугільне родовище в Забайкаллі, розробкою якого займається спільне підприємство En+ Group Олега Деріпаски та китайської Shenhua Group. Видобуток розрахований на 100 років, а російська влада надала компанії податкові пільги. З 2027 року планується транспортувати до Китаю 5 млн тонн вугілля щороку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай допомагає Росії затягувати війну в Україні, щоб відвернути увагу Америки від себе, - Каллас

Нову трасу для перевезень прокладають лише за 200 метрів від сільських городів і поблизу джерела мінеральної води "Ямаровка". Попри обіцянки, робочі місця отримали не місцеві, а китайські спеціалісти.

Скуповування землі

Схожа ситуація й у туристичній сфері: китайські бізнесмени скуповують землю навколо Байкалу та будують готелі, витісняючи місцевих підприємців. За оцінками, на Далекому Сході вже мешкає до 2 мільйонів громадян Китаю.

"Навіть символ російського природного багатства - Байкал - поступово стає частиною китайських економічних інтересів, підкреслюючи, наскільки Москва втратила контроль над власними ресурсними регіонами", - наголосили у СЗР.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ