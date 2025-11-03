Россия превращается в ресурсную базу Китая, а местные общины не получают обещанных выгод, - СВР

Россия все глубже погружается в экономическую зависимость от Китая, фактически превращаясь в его ресурсную базу. При этом местные общины все чаще не получают обещанных выгод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

"Россия все глубже погружается в экономическую зависимость от Китая. Сырьевые проекты на Дальнем Востоке и в Сибири превращают регион в ресурсную базу для Пекина, а местные общины все чаще остаются в стороне от обещанных выгод", - отметили в разведке.

Угольное месторождение в Забайкалье

Одним из примеров СВР называет Зашуланское угольное месторождение в Забайкалье, разработкой которого занимается совместное предприятие En+ Group Олега Дерипаски и китайской Shenhua Group. Добыча рассчитана на 100 лет, а российские власти предоставили компании налоговые льготы. С 2027 года планируется транспортировать в Китай 5 млн тонн угля ежегодно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай помогает России затягивать войну в Украине, чтобы отвлечь внимание Америки от себя, - Каллас

Новую трассу для перевозок прокладывают всего в 200 метрах от сельских огородов и вблизи источника минеральной воды "Ямаровка". Несмотря на обещания, рабочие места получили не местные, а китайские специалисты.

Скупка земли

Похожая ситуация и в туристической сфере: китайские бизнесмены скупают землю вокруг Байкала и строят отели, вытесняя местных предпринимателей. По оценкам, на Дальнем Востоке уже проживает до 2 миллионов граждан Китая.

"Даже символ российского природного богатства - Байкал - постепенно становится частью китайских экономических интересов, подчеркивая, насколько Москва потеряла контроль над собственными ресурсными регионами", - отметили в СЗР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ