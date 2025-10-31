Китай помогает России затягивать войну в Украине, чтобы отвлечь внимание Америки от себя, - Каллас

КНР не выгодно завершение российско-украинской войны, поскольку тогда США перенаправят все внимание на Пекин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявила верховная представительница Европейского союза Кая Каллас.

Она напомнила о встрече лидеров Китая Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве, где Си заявил, что они вместе "приведут к изменениям, которых мир не видел сто лет" — формула, которую Пекин использует для обозначения упадка американского глобального доминирования.

"Вопрос в том, верим ли мы им", - сказала Каллас, отметив, что Запад часто ошибается, оценивая авторитарные режимы через свою "демократическую призму".

Китай не заинтересован в завершении войны против Украины

Каллас рассказала о разговоре с главным дипломатическим советником КНР Ван И, который, по ее словам, прямо дал понять, что прекращение войны в Украине не в интересах Пекина.

Китай, по ее словам, стремится, чтобы фокус США оставался на Европе, а не перемещался в Азию и Тайвань. Аналитики, с которыми она общалась в Японии, подтвердили, что китайские власти даже пытаются объяснить населению важность поддержки РФ в войне, поскольку это "в интересах Китая".

Сначала Пекин ограничивал поддержку России, избегая поставок оружия, однако теперь, как отмечает Каллас, Китай увеличивает поставки ключевых компонентов вооружения и беспилотников.

Торговля между странами стремительно растет: РФ продает Китаю энергоресурсы, а взамен получает технологии и товары двойного назначения.

Европа больше не может полагаться на США

По словам Каллас, поддержка Украины со стороны Вашингтона стала менее предсказуемой.

Президент Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине и высказался в поддержку передачи России территорий в рамках потенциального соглашения о прекращении огня.

Китай, в свою очередь, ожидает, что Трамп смягчит позицию по Тайваню, и, как сообщается, Си Цзиньпин планирует давить на него по этому поводу во время встречи в Южной Корее 30 октября.

Каллас признала, что "предсказуемость, которую Европа имела, полагаясь на Америку, больше не существует" при президентстве Трампа.

Она призвала ЕС и дальше строить стратегию, основанную на правилах и свободной торговле, несмотря на то, что многие мировые лидеры — как союзники, так и противники — "перестали играть по правилам".

