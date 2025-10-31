Китай допомагає Росії затягувати війну в Україні, щоб відвернути увагу Америки від себе, - Каллас

КНР не вигідно завершення російсько-української війни, оскільки тоді США перенаправлять всю увагу на Пекін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Economist заявила верховна представниця Європейського союзу Кая Каллас.

Вона нагадала про зустріч лідерів Китаю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна у Москві, де Сі заявив, що вони разом "призведуть до змін, яких світ не бачив сто років" - формулу, яку Пекін використовує для позначення занепаду американського глобального домінування.

"Питання в тому, чи ми їм віримо", - сказала Каллас, зазначивши, що Захід часто помиляється, оцінюючи авторитарні режими через свою "демократичну призму".

Китай не зацікавлений у завершенні війни проти України

Каллас розповіла про розмову з головним дипломатичним радником КНР Ван І, який, за її словами, прямо дав зрозуміти, що припинення війни в Україні не в інтересах Пекіна.

Китай, за її словами, прагне, щоб фокус США залишався на Європі, а не переміщувався до Азії і Тайваню. Аналітики, з якими вона спілкувалася в Японії, підтвердили, що китайська влада навіть намагається пояснити населенню важливість підтримки РФ у війні, оскільки це є "в інтересах Китаю".

Спершу Пекін обмежував підтримку Росії, уникаючи поставок зброї, однак тепер, як зазначає Каллас, Китай збільшує постачання ключових компонентів озброєння та безпілотників.

Торгівля між країнами стрімко зростає: РФ продає Китаю енергоресурси, а натомість отримує технології та товари подвійного призначення.

Європа більше не може покладатися на США

За словами Каллас, підтримка України з боку Вашингтона стала менш передбачуваною.

Президент Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні та висловився на підтримку передання Росії територій у межах потенційної угоди про припинення вогню.

Китай, своєю чергою, очікує, що Трамп пом'якшить позицію щодо Тайваню, і, як повідомляється, Сі Цзіньпін планує тиснути на нього щодо цього під час зустрічі в Південній Кореї 30 жовтня.

Каллас визнала, що "передбачуваність, яку Європа мала, покладаючись на Америку, більше не існує" за президентства Трампа.

Вона закликала ЄС і далі будувати стратегію, засновану на правилах та вільній торгівлі, попри те, що багато світових лідерів — як союзників, так і противників - "перестали грати за правилами".

