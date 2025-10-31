УКР
Китай став для РФ ключовим постачальником критичних компонентів для "шахедів", - The Wall Street Journal

Китайські двигуни для дронів постачалися Росії через "Рустакт"

Від липня 2023-го до лютого 2025 року Росія  купила понад 3,3 млн двигунів для безпілотників у китайської компанії Shenzhen Kiosk Electronic на $83 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Wall Street Journal із посиланням на неопубліковані звіти, підготовлені для Держдепартаменту США та урядів європейських країн.

Товари подвійного призначення використовуються для виробництва дронів

Зазначається,  що Пекін не постачає зброю напряму, однак не обмежує експорт товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

Формально двигуни можна застосовувати у побутовій техніці - наприклад, у пральних машинах, помпах або електросамокатах.

Проте їхнім фактичним отримувачем стало московське ТОВ "Рустакт", зареєстроване 22 лютого 2022 року. Компанія спеціалізується на виробництві FPV-дронів, а її виручка у 2023 році перевищила 1 млрд рублів, що у 12 разів більше, ніж роком раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР оприлюднив 68 іноземних компонентів, виявлених у ракетах та БПЛА, якими РФ атакує енергетику України

 "Рустакт" виконує роль не лише виробника, а й логістичного центру для інших російських компаній, які збирають дрони

У грудні 2024 року Євросоюз запровадив санкції проти "Рустакту" за допомогу російським військовим, проте підприємство продовжило закупівлі у Китаї. Від липня 2023-го до лютого 2025 року компанія придбала товарів на $294 млн, зокрема двигунів – більш ніж на $83 млн.

Подібних випадків у документах десятки. Усі вони демонструють, що Китай фактично став ключовим зовнішнім постачальником критичних компонентів, таких як двигуни та навігаційні системи, для безпілотників типу Shahed, які Росія використовує для атак на українські міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 676 тис. іноземних компонентів виявлено в дронах і ракетах, які РФ випустила по Україні у вересні

