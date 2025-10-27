ГУР оприлюднив 68 іноземних компонентів, виявлених у ракетах та БПЛА, якими РФ атакує енергетику України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало оновлення розділу "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions. У списку 68 нових іноземних компонентів, виявлених у зразках ракет і ударних безпілотників, застосованих проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Серед оновлених зразків - компоненти, знайдені в:

крилатій ракеті 9М727 "Іскандер‑К",

аеробалістичній ракеті Х‑47М2 "Кинджал",

північнокорейських балістичних ракетах KN‑23 / KN‑24,

ударному БпЛА "Герань‑2" (Shahed‑136).

"Ці засоби ураження були використані ворогом у ніч на 22 жовтня під час масованої комбінованої повітряної атаки на українську енергетику та мирні міста", - зазначають у розвідці.

Походження компонентів

На тлі новин "про успіхи локалізації" російські ракети та безпілотники продовжують літати на чіпах американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших іноземних виробників. Частина виявлених засобів надходить до РФ за підтримки її стратегічних партнерів (зокрема Ірану і КНДР), що підкреслює ризики поширення технологій і для інших регіонів.

Це підкреслює ризики для регіонів далеко за межами Європи, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.

"Сьогоднішнє оновлення підтверджує, що чинні світові практики експортного контролю та механізми взаємодії між країнами потребують перегляду та вдосконалення у відповідь на нові виклики воєнного часу.", - додають у розвідці.

