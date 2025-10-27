УКР
772 21

ГУР оприлюднив 68 іноземних компонентів, виявлених у ракетах та БПЛА, якими РФ атакує енергетику України

Іноземні компоненти у російських ракетах і дронах: оновлення ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало оновлення розділу "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions. У списку 68 нових іноземних компонентів, виявлених у зразках ракет і ударних безпілотників, застосованих проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО.

Серед оновлених зразків - компоненти, знайдені в:

  • крилатій ракеті 9М727 "Іскандер‑К",

  • аеробалістичній ракеті Х‑47М2 "Кинджал",

  • північнокорейських балістичних ракетах KN‑23 / KN‑24,

  • ударному БпЛА "Герань‑2" (Shahed‑136).

"Ці засоби ураження були використані ворогом у ніч на 22 жовтня під час масованої комбінованої повітряної атаки на українську енергетику та мирні міста", - зазначають у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 676 тис. іноземних компонентів виявлено в дронах і ракетах, які РФ випустила по Україні у вересні

Походження компонентів

На тлі новин "про успіхи локалізації" російські ракети та безпілотники продовжують літати на чіпах американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших іноземних виробників. Частина виявлених засобів надходить до РФ за підтримки її стратегічних партнерів (зокрема Ірану і КНДР), що підкреслює ризики поширення технологій і для інших регіонів.

Це підкреслює ризики для регіонів далеко за межами Європи, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.

"Сьогоднішнє оновлення підтверджує, що чинні світові практики експортного контролю та механізми взаємодії між країнами потребують перегляду та вдосконалення у відповідь на нові виклики воєнного часу.", - додають у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР надало дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва зброї РФ. ФОТОрепортаж

безпілотник (5095) ракети (4242) дрони (6174) ГУР (715) Іскандер (4)
+1
Так працюйте з тими компаніями, країнами, щоб не було поставок. Чотири роки соплі тягнете
показати весь коментар
27.10.2025 11:18 Відповісти
+1
Сумніваюся, що реально заборонити або контролювати поставки мікросхем массового виробництва, яких крім всього є вдосталь і на складах постачальників в різних країнах. Розробники мікросхем як правило забороняють експорт і реекспорт в треті країни певний ряд приладів останніх років розробки з конкретними параметрами, натомість абсолютну більшість продукції широкого вжитку, яка теж нині високотехнологічна, при всьому бажанні заборонити нереально.
показати весь коментар
27.10.2025 11:35 Відповісти
+1
КНДР та росія під санкціями, але має робить балістику та крилаті ракети з використанням підсанкційних компонентів.
Україна ніби без санкцій, але має лише дрони з китайських комплектуючих.
То хто тут насправді під санкціями?
показати весь коментар
27.10.2025 11:36 Відповісти
Публічний розголос - це й є елемент роботи з тими компаніями
показати весь коментар
27.10.2025 11:34 Відповісти
то давайте ютюб,тикток,фб,х.....зробіть добру справу....а знаєте як справді буде??вас просто зачистять через жалоби за розповсюдження недостовірної інформації
показати весь коментар
27.10.2025 11:43 Відповісти
Ютуб і тікток тут до чого? Це офіційна заява ГУР - вона буде передрукована у зарубіжних ЗМІ. Це елемент тиску на уряди і виробників у західних країнах.
показати весь коментар
27.10.2025 11:53 Відповісти
добре,вже показували послам та пОСЛИЦЯМ ,делегаціям ,,партнерів,, залишки від бпла та ракет з переліком компонентів (в новинах в доступі)....і що???😁😁
показати весь коментар
27.10.2025 11:59 Відповісти
І те, що це потрібно робити регулярно і не тільки послам, але й у публічному полі. Бо ЗМІ у демократичних країнах є 4ю владою і влада демократичних країн не може не звертати уваги на публікації ЗМІ. А якщо регулярно постійно не тиснути на ці країни всіма доступними засобами - нічого не буде.
показати весь коментар
27.10.2025 12:03 Відповісти
,,,ЗМІ у демократичних країнах є 4ю владою,,, -можна конкретніше,назви країн та ресурси які є 4 владою????а також чек-лист на їх послуги в сфері демократії???
показати весь коментар
27.10.2025 12:06 Відповісти
Послуги по чеклісту тобі в іншому місці запропонують. В усьому іншому допоможе гугл. Читай, навчайся.
показати весь коментар
27.10.2025 12:09 Відповісти
як думаєш, що гірше наївність та не контрольоване відчутті справедливості чи людська дурість???просто треба частіше повертатися до реальності......
показати весь коментар
27.10.2025 12:24 Відповісти
Як думаєш, коли дурень, який нчого не знає і нічого не розуміє і навіть не намагається розібратися, намагається з себе щось строїти, задаючи, на його думку, "глибокі" питання, це робить цього дурня більш розумним в очах інших?
показати весь коментар
27.10.2025 12:40 Відповісти
пробач задів тонкі струни твої душі.....ти правий,треба вірити у все що нав'язуть,силу нато,демократію та справедливість,людинолюбність ес,....там нам всі готові допомогати незважаючі на власні інтереси,хоч більшість європейців не знають де та Україна і що совок давно роспався......бувай з миром,все буде добре,світло переможе темряву,як добро над злом,дякую тобі,ти веселий і цікавий....
показати весь коментар
27.10.2025 12:47 Відповісти
І знову від тебе бла-бла-бла ні про що. Почитай, як все влаштовано у демократичних країнах, який вплив маєть ЗМІ і так далі. Хоч будеш мати якесь уявлення. А потім пиши щось з цього приводу.
Бо твої фантазії нікому не цікаві.
показати весь коментар
27.10.2025 13:06 Відповісти
молодець,зі стрижнем,стоїш на своєму до кінця....головне щоб не простатит чи аденома,а я настільки старий що вже не вірю в казки....колись і ти виростеш,бувай....
показати весь коментар
27.10.2025 13:15 Відповісти
ви справді такі наївні???поки не буде реальних внутрішніх санкцій за подібне,торгували і будуть торгувати....світ яким правлять гроші і власні інтереси по іншому не може
показати весь коментар
27.10.2025 11:41 Відповісти
На жаль світ цинічний та ненажерливий. Продається та купується все. Розробники компонентів це все враховують, що коли окремо то ці компоненти буцім то і не призначені для озброєння, а коли зліпити їх до кучі то вони виконують функції комплектуючих для зброї. І так, на жаль, буде і далі...
показати весь коментар
27.10.2025 11:26 Відповісти
можливо....але ж хто буде душити курку яка несе золоті яйця,світом править бабло....
показати весь коментар
27.10.2025 11:45 Відповісти
При бажанні можна. Але це проблеми та витрати для виробників.
показати весь коментар
27.10.2025 12:07 Відповісти
Виявлення більшості постачальників та ланцюжків постачань принципово є можливим, але потребує дуже великих витрат на розвідку через масове виробництво та продаж цих поширених комплектуючих та матеріалів. Особливості ракетного озброєння та ударних БпЛА, які ворог застосовує у війні проти України зараз такі, що вказана зброя має відносно короткий життєвий цикл, застосовується "з коліс", майже не потребує збереження на складах, має відносно мале напрацювання на відмову при великому коефіцієнті готовності. Як відомо, на відміну від зброї минулого сторіччя, в якій використовувалися високонадійні і дорогі, спеціально створені та випробувані компоненти власного виробництва ("ВП") з контрольованим експортом, зараз країни, які не мають власного виробництва високотехнологічних комплектуючих виробів, застосовують для виробництва зброї імпортні комплектуючі широкого вжитку (для цивільної продукції), не призначені для високонадійної військової техніки. Такий спосіб власного складального виробництва зброї першими почали використовувати терористи. Ланцюги постачання комплектуючих "ширпотребу" (широкого вжитку) для виробництва зброї, які виготовляються та та продаються масово або великими серіями у багатьох країнах, мабуть будуть існувати і далі. Зменшувати доступність зброї для ворога мабуть доцільно шляхом нанесення ударів по військовим підприємствам та логістичним ланцюжкам на території ворога, блокуючи можливості імпорту лише деяких, найбільш важливих комплектуючих з країн - виробників.
показати весь коментар
27.10.2025 13:27 Відповісти
Буданов не може розповісти точніше, що саме? Це не займе багато місця. Інакше який сенс скиглити.
показати весь коментар
27.10.2025 11:54 Відповісти
 
 