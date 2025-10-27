ГУР обнародовал 68 иностранных компонентов, обнаруженных в ракетах и БПЛА, которыми РФ атакует энергетику Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало обновление раздела "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions. В списке 68 новых иностранных компонентов, обнаруженных в образцах ракет и ударных беспилотников, примененных против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР МО.
Среди обновленных образцов - компоненты, найденные в:
-
крылатой ракете 9М727 "Искандер-К",
-
аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал",
-
северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24,
-
ударном БпЛА "Герань-2" (Shahed-136).
"Эти средства поражения были использованы врагом в ночь на 22 октября во время массированной комбинированной воздушной атаки на украинскую энергетику и мирные города", - отмечают в разведке.
Происхождение компонентов
На фоне новостей "об успехах локализации" российские ракеты и беспилотники продолжают летать на чипах американских, китайских, швейцарских, японских, тайваньских и других иностранных производителей. Часть обнаруженных средств поступает в РФ при поддержке ее стратегических партнеров (в частности Ирана и КНДР), что подчеркивает риски распространения технологий и для других регионов.
Это подчеркивает риски для регионов далеко за пределами Европы, в частности для Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.
"Сегодняшнее обновление подтверждает, что действующие мировые практики экспортного контроля и механизмы взаимодействия между странами требуют пересмотра и совершенствования в ответ на новые вызовы военного времени", - добавляют в разведке.
Україна ніби без санкцій, але має лише дрони з китайських комплектуючих.
То хто тут насправді під санкціями?