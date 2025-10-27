РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10007 посетителей онлайн
Новости Компоненты для российского оружия Поставки иностранных компонентов для ВПК РФ
589 16

ГУР обнародовал 68 иностранных компонентов, обнаруженных в ракетах и БПЛА, которыми РФ атакует энергетику Украины

Иностранные компоненты в российских ракетах и дронах: обновление ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало обновление раздела "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions. В списке 68 новых иностранных компонентов, обнаруженных в образцах ракет и ударных беспилотников, примененных против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР МО.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Среди обновленных образцов - компоненты, найденные в:

  • крылатой ракете 9М727 "Искандер-К",

  • аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал",

  • северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24,

  • ударном БпЛА "Герань-2" (Shahed-136).

"Эти средства поражения были использованы врагом в ночь на 22 октября во время массированной комбинированной воздушной атаки на украинскую энергетику и мирные города", - отмечают в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 676 тыс. иностранных компонентов обнаружено в дронах и ракетах, которые РФ выпустила по Украине в сентябре

Происхождение компонентов

На фоне новостей "об успехах локализации" российские ракеты и беспилотники продолжают летать на чипах американских, китайских, швейцарских, японских, тайваньских и других иностранных производителей. Часть обнаруженных средств поступает в РФ при поддержке ее стратегических партнеров (в частности Ирана и КНДР), что подчеркивает риски распространения технологий и для других регионов.

Это подчеркивает риски для регионов далеко за пределами Европы, в частности для Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

"Сегодняшнее обновление подтверждает, что действующие мировые практики экспортного контроля и механизмы взаимодействия между странами требуют пересмотра и совершенствования в ответ на новые вызовы военного времени", - добавляют в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР предоставило дипломатам доказательства поставок западных компонентов для производства оружия РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (4465) ракеты (3776) дроны (5216) ГУР (633) Искандер (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Так працюйте з тими компаніями, країнами, щоб не було поставок. Чотири роки соплі тягнете
показать весь комментарий
27.10.2025 11:18 Ответить
+1
Сумніваюся, що реально заборонити або контролювати поставки мікросхем массового виробництва, яких крім всього є вдосталь і на складах постачальників в різних країнах. Розробники мікросхем як правило забороняють експорт і реекспорт в треті країни певний ряд приладів останніх років розробки з конкретними параметрами, натомість абсолютну більшість продукції широкого вжитку, яка теж нині високотехнологічна, при всьому бажанні заборонити нереально.
показать весь комментарий
27.10.2025 11:35 Ответить
+1
КНДР та росія під санкціями, але має робить балістику та крилаті ракети з використанням підсанкційних компонентів.
Україна ніби без санкцій, але має лише дрони з китайських комплектуючих.
То хто тут насправді під санкціями?
показать весь комментарий
27.10.2025 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так працюйте з тими компаніями, країнами, щоб не було поставок. Чотири роки соплі тягнете
показать весь комментарий
27.10.2025 11:18 Ответить
Публічний розголос - це й є елемент роботи з тими компаніями
показать весь комментарий
27.10.2025 11:34 Ответить
то давайте ютюб,тикток,фб,х.....зробіть добру справу....а знаєте як справді буде??вас просто зачистять через жалоби за розповсюдження недостовірної інформації
показать весь комментарий
27.10.2025 11:43 Ответить
Ютуб і тікток тут до чого? Це офіційна заява ГУР - вона буде передрукована у зарубіжних ЗМІ. Це елемент тиску на уряди і виробників у західних країнах.
показать весь комментарий
27.10.2025 11:53 Ответить
добре,вже показували послам та пОСЛИЦЯМ ,делегаціям ,,партнерів,, залишки від бпла та ракет з переліком компонентів (в новинах в доступі)....і що???😁😁
показать весь комментарий
27.10.2025 11:59 Ответить
І те, що це потрібно робити регулярно і не тільки послам, але й у публічному полі. Бо ЗМІ у демократичних країнах є 4ю владою і влада демократичних країн не може не звертати уваги на публікації ЗМІ. А якщо регулярно постійно не тиснути на ці країни всіма доступними засобами - нічого не буде.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:03 Ответить
,,,ЗМІ у демократичних країнах є 4ю владою,,, -можна конкретніше,назви країн та ресурси які є 4 владою????а також чек-лист на їх послуги в сфері демократії???
показать весь комментарий
27.10.2025 12:06 Ответить
Послуги по чеклісту тобі в іншому місці запропонують. В усьому іншому допоможе гугл. Читай, навчайся.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:09 Ответить
як думаєш, що гірше наївність та не контрольоване відчутті справедливості чи людська дурість???просто треба частіше повертатися до реальності......
показать весь комментарий
27.10.2025 12:24 Ответить
ви справді такі наївні???поки не буде реальних внутрішніх санкцій за подібне,торгували і будуть торгувати....світ яким правлять гроші і власні інтереси по іншому не може
показать весь комментарий
27.10.2025 11:41 Ответить
На жаль світ цинічний та ненажерливий. Продається та купується все. Розробники компонентів це все враховують, що коли окремо то ці компоненти буцім то і не призначені для озброєння, а коли зліпити їх до кучі то вони виконують функції комплектуючих для зброї. І так, на жаль, буде і далі...
показать весь комментарий
27.10.2025 11:26 Ответить
Сумніваюся, що реально заборонити або контролювати поставки мікросхем массового виробництва, яких крім всього є вдосталь і на складах постачальників в різних країнах. Розробники мікросхем як правило забороняють експорт і реекспорт в треті країни певний ряд приладів останніх років розробки з конкретними параметрами, натомість абсолютну більшість продукції широкого вжитку, яка теж нині високотехнологічна, при всьому бажанні заборонити нереально.
показать весь комментарий
27.10.2025 11:35 Ответить
можливо....але ж хто буде душити курку яка несе золоті яйця,світом править бабло....
показать весь комментарий
27.10.2025 11:45 Ответить
При бажанні можна. Але це проблеми та витрати для виробників.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:07 Ответить
КНДР та росія під санкціями, але має робить балістику та крилаті ракети з використанням підсанкційних компонентів.
Україна ніби без санкцій, але має лише дрони з китайських комплектуючих.
То хто тут насправді під санкціями?
показать весь комментарий
27.10.2025 11:36 Ответить
Буданов не може розповісти точніше, що саме? Це не займе багато місця. Інакше який сенс скиглити.
показать весь комментарий
27.10.2025 11:54 Ответить
 
 