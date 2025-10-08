Около 676 тыс. иностранных компонентов обнаружено в дронах и ракетах, которые РФ выпустила по Украине в сентябре

В сентябре 2025 года Россия выпустила по Украине 7313 дронов и 270 ракет, в которых обнаружено около 676 тыс. компонентов иностранного производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказали советник - уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица во время встречи с представителями посольств стран "Группы семи".

"Отдельно украинские представители отметили, что важно давить также на схемы обхода санкций. Среди прочего речь шла о том, что Россия до сих пор использует для производства оружия компоненты и материалы, которые поставляются из других стран. Только в сентябре этого года РФ применила против Украины 7313 дронов и 270 ракет различных типов, в составе которых выявлено около 676 тыс. компонентов иностранного производства", - говорится в сообщении.

Во время встречи украинская сторона проинформировала о недавних санкционных решениях и подготовке новых санкций против России. Власюк и Кислица рассказали о ключевых сферах, которые могут существенно ослабить способность РФ финансировать свою военную машину. Это нефтяной и банковский секторы, а также теневой танкерный флот, включая капитанов и экипажи судов.

"Сегодня чрезвычайно важно, чтобы наши партнеры осознавали: каждый микрочип, который оказывается в российском оружии, может стоить человеческой жизни в Украине. Усиление санкционного контроля - это вопрос не только политики, но и безопасности и ответственности перед всем демократическим миром", - подчеркнул Кислица.

По словам Власюка, президент поручил усилить мониторинг соблюдения санкций во всем, что касается компонентов иностранного производства. Именно эта тема, а также недопущение поставок таких компонентов для военно-промышленного комплекса РФ были одними из главных при обсуждении.

"Российская военная машина до сих пор держится на технологиях и компонентах, поступающих из-за рубежа - часто через третьи страны. Наша общая задача с партнерами из G7 - закрыть эти лазейки, чтобы ни один чип или плата больше не усиливали агрессора в ведении войны против Украины", - отметил Власюк.

Украинская сторона подчеркнула, что необходимо объединять усилия стран "Группы семи" для эффективного противодействия российской агрессии, и предложила создать мониторинговую команду на уровне G7, которая будет следить за соблюдением санкций.

