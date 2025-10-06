РУС
Новости Компоненты для российского оружия
Зеленский: Если соответствующие страны перекроют схемы поставок в РФ компонентов для ракет и дронов, российская угроза станет значительно меньше

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров перекрыть схемы поставки в Россию западных компонентов для производства ракет и дронов.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если соответствующие страны перекроют откровенно позорные схемы поставок в Россию критических компонентов для производства ракет и дронов, российская угроза станет значительно, значительно меньше. Путин не умеет воевать без террора. И не было бы у России ни одной ракеты и большинства дронов, а соответственно - и существенного вреда нашей энергетике, если бы Россия не могла покупать или любым другим образом завозить компоненты западного производства именно для ракет и "Шахедов", также - компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня", - сказал президент.

По его словам, до сих пор есть много европейских и американских поставок критических компонентов в Россию. Зеленский отметил, что речь идет о сотнях тысяч компонентов.

"Это все имеет прямым следствием то, что россияне терроризируют нашу страну, угрожают еще другим странам, ведут себя просто подло и отказываются от мира. Есть конкретные вещи, на которые надо давить. И делаем все, чтобы давление сработало. Мир имеет силу, чтобы остановить террор - любой террор. И Россия не исключение", - заявил глава государства.

Смотрите также: Более 1500 дронов, более 1280 КАБов и 50 ракет РФ атаковали Украину за неделю: в них обнаружены тысячи иностранных компонентов, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (22159) ракеты (3745) дроны (4981)
+7
Якщо вам, підарам на Банковій, перекрити схеми пограбунку країни, та направити ВСІ ті гроші, що ви крадете в ЗСУ, то у нас буде більше ракет, більше ППО, а значить і "російська загроза стане значно, значно меншою".
Цей маланець думає, що ніхто нічого не бачить і не розуміє. Падла недообрізана.
06.10.2025 21:46 Ответить
+6
от, який же зе!поц потужний!
у всьому винні буржуї зі своїми компонентами!
06.10.2025 21:45 Ответить
+4
"... Про це він https://www.president.gov.ua/videos/dav-chitki-zavdannya-shodo-elektriki-shodo-obyektiv-generaci-8057 заявив у вечірньому відеозверненні..." - електрику вимкнули і цей шедевр я не побачу! Як тепер заснути, не знаю!!!
06.10.2025 21:45 Ответить
от, який же зе!поц потужний!
у всьому винні буржуї зі своїми компонентами!
06.10.2025 21:45 Ответить
Я якщо у Зеленсько конфіскували компоненти офшорів!
06.10.2025 21:57 Ответить
і бігти нема куди!
06.10.2025 22:16 Ответить
"... Про це він https://www.president.gov.ua/videos/dav-chitki-zavdannya-shodo-elektriki-shodo-obyektiv-generaci-8057 заявив у вечірньому відеозверненні..." - електрику вимкнули і цей шедевр я не побачу! Як тепер заснути, не знаю!!!
06.10.2025 21:45 Ответить
Якщо вам, підарам на Банковій, перекрити схеми пограбунку країни, та направити ВСІ ті гроші, що ви крадете в ЗСУ, то у нас буде більше ракет, більше ППО, а значить і "російська загроза стане значно, значно меншою".
Цей маланець думає, що ніхто нічого не бачить і не розуміє. Падла недообрізана.
06.10.2025 21:46 Ответить
Да нет, они то как раз знают что все всё видят и понимают, потому и бояться выборов как огня. )
06.10.2025 22:30 Ответить
які це країни?
06.10.2025 21:50 Ответить
Китай
06.10.2025 22:40 Ответить
якщо ті, а якщо ті, а якби ті, а сам ти що ?
06.10.2025 21:51 Ответить
Якщо зеля не буде тирити і працювати на москалів, то буде перемога.
06.10.2025 21:53 Ответить
А кому ця погань саржиться на постачання компонентів до кацапських ракет, якшо вона особисто контролювала розмінування акваторії Маріуполю та за 2 дні здала майже увесь Південь?
06.10.2025 21:53 Ответить
скоро Бєня віддасть цього Боневтіка на розтерзання мудрому народу, занадто токсичний цей імітатор президента
06.10.2025 21:53 Ответить
А якщо дадуть 500 томагавків і 50 батарей петріотів, то русні взагалі непереливки.
06.10.2025 21:53 Ответить
Якщо десь перекриють то десь знову відкриють, це як перед ланцюгом мурашок поставити палець для того щоб вони не пройшли, це мабуть самий недолугий президент України який був.
06.10.2025 21:53 Ответить
"це мабуть самий недолугий президент України який був" - Це ти тільки зараз почав усвідомлювати? на 7-му році дерибану країни? На 4-му році його відвертої зради і продажу України ворогу? Потужно ти роздуплився.
06.10.2025 22:00 Ответить
Ракеты- это фигня, а вот в умном асфальте найдены все компоненты говноквартала.
06.10.2025 21:55 Ответить
Ти поставки з Гідросили вже перекрив?
06.10.2025 21:56 Ответить
06.10.2025 22:00 Ответить
Він якраз і кайфує на водопроводі що 3 рік будують
06.10.2025 22:05 Ответить
Какие они ограниченные, турпые и некомпетентные!
" країни перекроють" - раз, два - перекрыли!
Понятно, кто-то другой виноват, а Я- Бубочка и никому ничего не должен... псц
06.10.2025 22:03 Ответить
Ідіот кончений! В тебе 4 рік війни! Якщо відповідні країни досі не перекрили постачання компонентів, то якого біса вони повинні зараз його перекривати? Ска, я в кошмарному сні не могла побачити, що мою Батьківщину знищить гундосий гандон, який стрибав по сцені!
06.10.2025 22:05 Ответить
Цього все текстами з вимогами Литвин кормить. А ще трохи, і Зельоні профукають, і кацапи переправляться через Дніпро. А може профукають по плану?
06.10.2025 22:05 Ответить
06.10.2025 22:32 Ответить
 
 