Зеленский: Если соответствующие страны перекроют схемы поставок в РФ компонентов для ракет и дронов, российская угроза станет значительно меньше

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров перекрыть схемы поставки в Россию западных компонентов для производства ракет и дронов.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если соответствующие страны перекроют откровенно позорные схемы поставок в Россию критических компонентов для производства ракет и дронов, российская угроза станет значительно, значительно меньше. Путин не умеет воевать без террора. И не было бы у России ни одной ракеты и большинства дронов, а соответственно - и существенного вреда нашей энергетике, если бы Россия не могла покупать или любым другим образом завозить компоненты западного производства именно для ракет и "Шахедов", также - компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня", - сказал президент.

По его словам, до сих пор есть много европейских и американских поставок критических компонентов в Россию. Зеленский отметил, что речь идет о сотнях тысяч компонентов.

"Это все имеет прямым следствием то, что россияне терроризируют нашу страну, угрожают еще другим странам, ведут себя просто подло и отказываются от мира. Есть конкретные вещи, на которые надо давить. И делаем все, чтобы давление сработало. Мир имеет силу, чтобы остановить террор - любой террор. И Россия не исключение", - заявил глава государства.

