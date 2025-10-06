Зеленский: Если соответствующие страны перекроют схемы поставок в РФ компонентов для ракет и дронов, российская угроза станет значительно меньше
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров перекрыть схемы поставки в Россию западных компонентов для производства ракет и дронов.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если соответствующие страны перекроют откровенно позорные схемы поставок в Россию критических компонентов для производства ракет и дронов, российская угроза станет значительно, значительно меньше. Путин не умеет воевать без террора. И не было бы у России ни одной ракеты и большинства дронов, а соответственно - и существенного вреда нашей энергетике, если бы Россия не могла покупать или любым другим образом завозить компоненты западного производства именно для ракет и "Шахедов", также - компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня", - сказал президент.
По его словам, до сих пор есть много европейских и американских поставок критических компонентов в Россию. Зеленский отметил, что речь идет о сотнях тысяч компонентов.
"Это все имеет прямым следствием то, что россияне терроризируют нашу страну, угрожают еще другим странам, ведут себя просто подло и отказываются от мира. Есть конкретные вещи, на которые надо давить. И делаем все, чтобы давление сработало. Мир имеет силу, чтобы остановить террор - любой террор. И Россия не исключение", - заявил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у всьому винні буржуї зі своїми компонентами!
Цей маланець думає, що ніхто нічого не бачить і не розуміє. Падла недообрізана.
" країни перекроють" - раз, два - перекрыли!
Понятно, кто-то другой виноват, а Я- Бубочка и никому ничего не должен... псц