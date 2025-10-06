УКР
Новини
Зеленський: Якщо відповідні країни перекриють схеми постачання в РФ компонентів для ракет і дронів, російська загроза стане значно меншою

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів перекрити схеми постачання в Росію західних компонентів для виробництва ракет і дронів.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо відповідні країни перекриють відверто ганебні схеми постачання в Росію критичних компонентів для виробництва ракет і дронів, російська загроза стане значно, значно меншою. Путін не вміє воювати без терору. І не було б у Росії жодної ракети й більшості дронів, а відповідно – і суттєвої шкоди нашій енергетиці, якби Росія не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва саме для ракет і "шахедів", також – компоненти та станки з Південної Кореї, Японії, Китаю і Тайваню", - сказав президент.

За його словами, досі є багато європейського та американського постачання критичних компонентів у Росію. Зеленський зазначив, що йдеться про сотні тисяч компонентів.

"Це все має прямим наслідком те, що росіяни тероризують нашу країну, погрожують іще іншим країнам, поводяться просто підло й відмовляються від миру. Є конкретні речі, на які треба тиснути. І робимо все, щоб тиск спрацював. Світ має силу, щоб зупинити терор – будь-який терор. І Росія не виняток", - заявив глава держави.

+6
Якщо вам, підарам на Банковій, перекрити схеми пограбунку країни, та направити ВСІ ті гроші, що ви крадете в ЗСУ, то у нас буде більше ракет, більше ППО, а значить і "російська загроза стане значно, значно меншою".
Цей маланець думає, що ніхто нічого не бачить і не розуміє. Падла недообрізана.
06.10.2025 21:46 Відповісти
+5
от, який же зе!поц потужний!
у всьому винні буржуї зі своїми компонентами!
06.10.2025 21:45 Відповісти
+3
"... Про це він https://www.president.gov.ua/videos/dav-chitki-zavdannya-shodo-elektriki-shodo-obyektiv-generaci-8057 заявив у вечірньому відеозверненні..." - електрику вимкнули і цей шедевр я не побачу! Як тепер заснути, не знаю!!!
06.10.2025 21:45 Відповісти
