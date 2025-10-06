Зеленський: Якщо відповідні країни перекриють схеми постачання в РФ компонентів для ракет і дронів, російська загроза стане значно меншою
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів перекрити схеми постачання в Росію західних компонентів для виробництва ракет і дронів.
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо відповідні країни перекриють відверто ганебні схеми постачання в Росію критичних компонентів для виробництва ракет і дронів, російська загроза стане значно, значно меншою. Путін не вміє воювати без терору. І не було б у Росії жодної ракети й більшості дронів, а відповідно – і суттєвої шкоди нашій енергетиці, якби Росія не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва саме для ракет і "шахедів", також – компоненти та станки з Південної Кореї, Японії, Китаю і Тайваню", - сказав президент.
За його словами, досі є багато європейського та американського постачання критичних компонентів у Росію. Зеленський зазначив, що йдеться про сотні тисяч компонентів.
"Це все має прямим наслідком те, що росіяни тероризують нашу країну, погрожують іще іншим країнам, поводяться просто підло й відмовляються від миру. Є конкретні речі, на які треба тиснути. І робимо все, щоб тиск спрацював. Світ має силу, щоб зупинити терор – будь-який терор. І Росія не виняток", - заявив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у всьому винні буржуї зі своїми компонентами!
Цей маланець думає, що ніхто нічого не бачить і не розуміє. Падла недообрізана.
" країни перекроють" - раз, два - перекрыли!
Понятно, кто-то другой виноват, а Я- Бубочка и никому ничего не должен... псц