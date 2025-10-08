Близько 676 тис. іноземних компонентів виявлено в дронах і ракетах, які РФ випустила по Україні у вересні

У вересні 2025 року Росія випустила по Україні 7313 дронів і 270 ракет, у яких виявлено близько 676 тис. компонентів іноземного виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця під час зустріч із представниками посольств країн "Групи семи".

"Окремо українські представники наголосили, що важливо тиснути також на схеми обходу санкцій. Серед іншого йшлося про те, що Росія досі використовує для виробництва зброї компоненти й матеріали, які постачають з інших країн. Лише у вересні цього року РФ застосувала проти України 7313 дронів і 270 ракет різних типів, у складі яких виявлено близько 676 тис. компонентів іноземного виробництва", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі українська сторона поінформувала про нещодавні санкційні рішення й підготовку нових санкцій проти Росії. Власюк і Кислиця розповіли про ключові сфери, які можуть суттєво послабити здатність РФ фінансувати свою воєнну машину. Це нафтовий і банківський сектори, а також тіньовий танкерний флот, включно з капітанами та екіпажами суден.

"Сьогодні надзвичайно важливо, щоб наші партнери усвідомлювали: кожен мікрочип, який опиняється в російській зброї, може коштувати людського життя в Україні. Посилення санкційного контролю – це питання не лише політики, а й безпеки та відповідальності перед усім демократичним світом", – наголосив Кислиця.

За словами Власюка, президент доручив посилити моніторинг дотримання санкцій у всьому, що стосується компонентів іноземного виробництва. Саме ця тема, а також недопущення постачання таких складників для військово-промислового комплексу РФ були одними з головних під час обговорення.

"Російська військова машина досі тримається на технологіях і компонентах, що надходять з-за кордону – часто через треті країни. Наше спільне завдання з партнерами з G7 – закрити ці лазівки, щоб жоден чип чи плата більше не підсилювали агресора у веденні війни проти України", – зазначив Власюк.

Українська сторона наголосила, що необхідно обʼєднувати зусилля країн "Групи семи" для ефективної протидії російській агресії, і запропонувала створити моніторингову команду на рівні G7, яка стежитиме за дотриманням санкцій.

