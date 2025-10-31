РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7610 посетителей онлайн
Новости Компоненты для российского оружия Поставки иностранных компонентов для ВПК РФ
1 490 33

Китай стал для РФ ключевым поставщиком критических компонентов для "шахедов", - The Wall Street Journal

Китайские двигатели для дронов поставлялись России через "Рустакт"

С июля 2023-го по февраль 2025 года Россия закупит более 3,3 млн двигателей для беспилотников у китайской компании Shenzhen Kiosk Electronic на сумму $83 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованные отчеты, подготовленные для Госдепартамента США и правительств европейских стран.

Товары двойного назначения используются для производства дронов

Отмечается, что Пекин не поставляет оружие напрямую, однако не ограничивает экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Формально двигатели можно применять в бытовой технике - например, в стиральных машинах, помпах или электросамокатах.

Однако их фактическим получателем стало московское ООО "Рустакт", зарегистрированное 22 февраля 2022 года. Компания специализируется на производстве FPV-дронов, а ее выручка в 2023 году превысила 1 млрд рублей, что в 12 раз больше, чем годом ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР обнародовал 68 иностранных компонентов, обнаруженных в ракетах и БПЛА, которыми РФ атакует энергетику Украины

"Рустакт" выполняет роль не только производителя, но и логистического центра для других российских компаний, которые собирают дроны

В декабре 2024 года Евросоюз ввел санкции против "Рустакта" за помощь российским военным, однако предприятие продолжило закупки в Китае. С июля 2023-го по февраль 2025 года компания приобрела товаров на $294 млн, в частности двигателей – более чем на $83 млн.

Подобных случаев в документах десятки. Все они демонстрируют, что Китай фактически стал ключевым внешним поставщиком критических компонентов, таких как двигатели и навигационные системы, для беспилотников типа Shahed, которые Россия использует для атак на украинские города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 676 тыс. иностранных компонентов обнаружено в дронах и ракетах, которые РФ выпустила по Украине в сентябре

Автор: 

беспилотник (4484) Китай (3240) россия (97886)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
а Україні ссані китайці почали прикручувати гайки .. лицемірні дволикі істоти
показать весь комментарий
31.10.2025 08:46 Ответить
+3
А твій смартфон-комп'ютер де зроблений?
показать весь комментарий
31.10.2025 09:23 Ответить
+1
- РФ має більше ресурсів в тому числі людських
- РФ має СПРАВЖНІХ союзників

----

- у нас відпустили по факту назавжди ВСЮ молодь
- у нас "союзники" по 3 роки вирішують чи дати нам 100 000 снарядів
показать весь комментарий
31.10.2025 08:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а Україні ссані китайці почали прикручувати гайки .. лицемірні дволикі істоти
показать весь комментарий
31.10.2025 08:46 Ответить
Потрібно заборонити китайський імпорт електромобілів, смартфонів, комп'ютерів, це так для початку!
показать весь комментарий
31.10.2025 08:54 Ответить
А твій смартфон-комп'ютер де зроблений?
показать весь комментарий
31.10.2025 09:23 Ответить
Це зедаун
показать весь комментарий
31.10.2025 09:43 Ответить
Можна купувати техніку виробництва Тайваню, Південої Кореї.
показать весь комментарий
31.10.2025 10:15 Ответить
- РФ має більше ресурсів в тому числі людських
- РФ має СПРАВЖНІХ союзників

----

- у нас відпустили по факту назавжди ВСЮ молодь
- у нас "союзники" по 3 роки вирішують чи дати нам 100 000 снарядів
показать весь комментарий
31.10.2025 08:52 Ответить
Неправда, РФ має чмонь з милицями на віслюках і помираючу економіку, а Україна має високі технології й всю фінансово-промислову міць Цивілізованого Світу. Не розводьте іпсо, ще тільки четвертий рік війни, а у вас вже такі негативні думки.
показать весь комментарий
31.10.2025 09:29 Ответить
і 20% території України має
показать весь комментарий
31.10.2025 09:41 Ответить
Це тимчасово, території повернуться зразу після капітуляції й розпаду РФ. А це вже дуже незабаром.
показать весь комментарий
31.10.2025 09:45 Ответить
мені б твій оптимізм
показать весь комментарий
31.10.2025 09:48 Ответить
Реалізм - для сцикунів. Наш вибір - оптимізм. Ура товаріщі панове!
показать весь комментарий
31.10.2025 09:53 Ответить
оптимізм також буває різний: є здоровий оптимізм а є нездоровий.
показать весь комментарий
31.10.2025 10:13 Ответить
І при цьому Китай ******* - ми несемо мир у світі
показать весь комментарий
31.10.2025 08:53 Ответить
Китайський мір.
показать весь комментарий
31.10.2025 08:55 Ответить
3,3 млн. двигунів на 83млн.$? Двигун за 25 баксів?
показать весь комментарий
31.10.2025 08:56 Ответить
ну а що там такого має бути ? ..одноразовий аби долетів
показать весь комментарий
31.10.2025 08:59 Ответить
Взагалі-то ці двигуни для пральних машин,електросамокатів та помп
показать весь комментарий
31.10.2025 09:01 Ответить
ага ..а компанія що спеціалізується на FPV дронах почне випускати самокати
показать весь комментарий
31.10.2025 09:06 Ответить
двигун для FPV так і коштує - що Вас дивує ?
показать весь комментарий
31.10.2025 09:02 Ответить
Шахед-FPV?
показать весь комментарий
31.10.2025 09:05 Ответить
Не хами,козел. Читай заголовок.
показать весь комментарий
31.10.2025 09:11 Ответить
How China Enables Russia's Military

New evidence shows the supply-chain trail aiding Moscow's drone makers.

ну от заголовок ніби оригінальний...де тут шахед ?
показать весь комментарий
31.10.2025 09:12 Ответить
То які до мене питання? Спитай у Цензора.
показать весь комментарий
31.10.2025 09:13 Ответить
стаття безкоштовно не відкривається ..але не факт що в статті саме сказано "шахеди"
можливо так цензор додав
показать весь комментарий
31.10.2025 09:11 Ответить
Шо, Льоша -не сподобався твій висер Макєєвій. Напевно все таки щось с тобою не так.
показать весь комментарий
31.10.2025 09:17 Ответить
А вкрасти...?
показать весь комментарий
31.10.2025 09:52 Ответить
так. а яйце найвищої категорії все ще можна купити дешевше за 10 гривень. решта залежить від липкості ручок закупників та посередників
показать весь комментарий
31.10.2025 10:03 Ответить
Де адепти секти "Китай хоче поразки росії?"?
показать весь комментарий
31.10.2025 09:24 Ответить
ВОТ ЭТО НОВОСТЬ...!?)
показать весь комментарий
31.10.2025 09:43 Ответить
 
 