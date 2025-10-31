Китай стал для РФ ключевым поставщиком критических компонентов для "шахедов", - The Wall Street Journal
С июля 2023-го по февраль 2025 года Россия закупит более 3,3 млн двигателей для беспилотников у китайской компании Shenzhen Kiosk Electronic на сумму $83 млн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованные отчеты, подготовленные для Госдепартамента США и правительств европейских стран.
Товары двойного назначения используются для производства дронов
Отмечается, что Пекин не поставляет оружие напрямую, однако не ограничивает экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.
Формально двигатели можно применять в бытовой технике - например, в стиральных машинах, помпах или электросамокатах.
Однако их фактическим получателем стало московское ООО "Рустакт", зарегистрированное 22 февраля 2022 года. Компания специализируется на производстве FPV-дронов, а ее выручка в 2023 году превысила 1 млрд рублей, что в 12 раз больше, чем годом ранее.
"Рустакт" выполняет роль не только производителя, но и логистического центра для других российских компаний, которые собирают дроны
В декабре 2024 года Евросоюз ввел санкции против "Рустакта" за помощь российским военным, однако предприятие продолжило закупки в Китае. С июля 2023-го по февраль 2025 года компания приобрела товаров на $294 млн, в частности двигателей – более чем на $83 млн.
Подобных случаев в документах десятки. Все они демонстрируют, что Китай фактически стал ключевым внешним поставщиком критических компонентов, таких как двигатели и навигационные системы, для беспилотников типа Shahed, которые Россия использует для атак на украинские города.
- РФ має СПРАВЖНІХ союзників
----
- у нас відпустили по факту назавжди ВСЮ молодь
- у нас "союзники" по 3 роки вирішують чи дати нам 100 000 снарядів
товаріщіпанове!
New evidence shows the supply-chain trail aiding Moscow's drone makers.
ну от заголовок ніби оригінальний...де тут шахед ?
можливо так цензор додав