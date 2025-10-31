Китай стал для РФ ключевым поставщиком критических компонентов для "шахедов", - The Wall Street Journal

С июля 2023-го по февраль 2025 года Россия закупит более 3,3 млн двигателей для беспилотников у китайской компании Shenzhen Kiosk Electronic на сумму $83 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованные отчеты, подготовленные для Госдепартамента США и правительств европейских стран.

Товары двойного назначения используются для производства дронов

Отмечается, что Пекин не поставляет оружие напрямую, однако не ограничивает экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Формально двигатели можно применять в бытовой технике - например, в стиральных машинах, помпах или электросамокатах.

Однако их фактическим получателем стало московское ООО "Рустакт", зарегистрированное 22 февраля 2022 года. Компания специализируется на производстве FPV-дронов, а ее выручка в 2023 году превысила 1 млрд рублей, что в 12 раз больше, чем годом ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР обнародовал 68 иностранных компонентов, обнаруженных в ракетах и БПЛА, которыми РФ атакует энергетику Украины

"Рустакт" выполняет роль не только производителя, но и логистического центра для других российских компаний, которые собирают дроны

В декабре 2024 года Евросоюз ввел санкции против "Рустакта" за помощь российским военным, однако предприятие продолжило закупки в Китае. С июля 2023-го по февраль 2025 года компания приобрела товаров на $294 млн, в частности двигателей – более чем на $83 млн.

Подобных случаев в документах десятки. Все они демонстрируют, что Китай фактически стал ключевым внешним поставщиком критических компонентов, таких как двигатели и навигационные системы, для беспилотников типа Shahed, которые Россия использует для атак на украинские города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 676 тыс. иностранных компонентов обнаружено в дронах и ракетах, которые РФ выпустила по Украине в сентябре