Росія втрачає військових, а її умови неприйнятні для України, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що США підтримують Україну, а Росія продовжує атакувати електромережі та висуває неприйнятні для Києва умови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ G7.

На запитання чи вважає він, що Росія насправді не хоче миру, Рубіо наголосив:

"Ну, ми можемо спиратися лише на те, що бачимо. Я маю на увазі, що вони чітко заявили, чого хочуть, а саме решту Донецької області, й, очевидно, українці на це не погодяться. Тож зараз ми бачимо, що вони продовжують далекобійні удари по Україні, очевидно, щоб погіршити стан їхньої електромережі та спробувати деморалізувати країну чи щось таке, і вони досягли певних успіхів на Донеччині".

Держсекретар США наголосив, що російські сили щотижня несуть близько 7 тис. убитих військових.

"Вони висунули вимогу, з якою Україна не може погодитися, і ось де ми зараз знаходимося", – зазначив Рубіо.

Що передувало?

Раніше Рубіо заявив, що Вашингтон практично досяг межі у запровадженні санкцій проти РФ. Надалі акцент буде на контролі за дотриманням чинних обмежень і підтримці енергосистеми України.

Він зазначив, що "фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям".

