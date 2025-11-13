Росія втрачає військових, а її умови неприйнятні для України, - Рубіо

Рубіо: Росія втратила 7000 військових на тиждень у війні проти України

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що США підтримують Україну, а Росія продовжує атакувати електромережі та висуває неприйнятні для Києва умови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ G7.

На запитання чи вважає він, що Росія насправді не хоче миру, Рубіо наголосив:

"Ну, ми можемо спиратися лише на те, що бачимо. Я маю на увазі, що вони чітко заявили, чого хочуть, а саме решту Донецької області, й, очевидно, українці на це не погодяться. Тож зараз ми бачимо, що вони продовжують далекобійні удари по Україні, очевидно, щоб погіршити стан їхньої електромережі та спробувати деморалізувати країну чи щось таке, і вони досягли певних успіхів на Донеччині".

Держсекретар США наголосив, що російські сили щотижня несуть близько 7 тис. убитих військових.

"Вони висунули вимогу, з якою Україна не може погодитися, і ось де ми зараз знаходимося", – зазначив Рубіо.

Що передувало?

Раніше Рубіо заявив, що Вашингтон практично досяг межі у запровадженні санкцій проти РФ. Надалі акцент буде на контролі за дотриманням чинних обмежень і підтримці енергосистеми України.

Він зазначив, що "фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям".

Топ коментарі
Рубіо явно не в темі Московії- там баби исчо наражають
Але уже від китайців
13.11.2025 09:56 Відповісти
Знищення, а не прост окапітуляції. "Денацифікація" по-кацапськи = кацапський політичний вплив на Україну, захоплення України поступово. Демілітарізація - щоб Україна не сміла рипнутись, щоб виконувала всі їх забаганки у подальшому і щоб мати моливість у будь-який момент знову напасти на беззахистну Україну.
13.11.2025 10:03 Відповісти
До нього ще не дійщло, що касапи своїми вимогами "денацифікації+демілітаризації" тощо просто хочуть капітуляції України?
13.11.2025 09:58 Відповісти
так, але їм данбац не треба, їм би поки до Урала освоїти.
показати весь коментар
13.11.2025 17:57 Відповісти
Якщо коротко, мова йде про геноцид.
13.11.2025 10:23 Відповісти
Этноцид, як форму геноциду. Вони вважають, що українці - це "вирусь", "відступники" і українців не має існувати взагалі - українці мають або стати росіянами, відмовившись від усього українського, або бути знищеними, бо існування окремого українського народу спростовує їх брехливий історичний міф, їх основну скрєпу.
13.11.2025 10:40 Відповісти
нехай так. А ще точніше - колонізації нас і території України. Колонізації по-касапськи. По прикладу придністров'я (найсвіжіший). Більш древні приклади, ерзя - нагадувати не так показово.
13.11.2025 11:11 Відповісти
Он же фанатик и ид*от, таким обычно все равно на жизни людей кроме своей конечно
13.11.2025 10:00 Відповісти
також ми бачимо, що сША - це дно
13.11.2025 10:15 Відповісти
Ну, втрачають, але чому Рубіо це так турбує? Це, типу, підспівування трампу "яко чєловєколюбіє твоє..."? Чи це він просто констатує факт? А чого тільки про кацапів, чому українські втрати їх не цікавлять? Виходить, кацапи - люди, а ми ні?
13.11.2025 10:18 Відповісти
Для них менші народи не мають цінності.
13.11.2025 11:15 Відповісти
Раїся втрачає не військових , а біо сміття.
Це ми , українці , втрачаємо військових. Та золотий генофонд нашої нації.
13.11.2025 11:17 Відповісти
 
 