Росії від України потрібні не території, а політичні переваги, - Зеленський

РФ прагне політичних переваг і знищення української ідентичності, а Європа сприймає несилові відповіді на агресію як слабкість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю The Guardian президент України Володимир Зеленський.

"Я скептично ставлюся до питання, що вони просто хочуть землі, бо у них великі території. Це більше про те, щоби отримати політичні такі бенефіти", – заявив Зеленський.

Він також додав, що росіяни прагнуть, аби Україна не розвивалась. Вони хочуть знищити ідентичність нашу тощо.

"Я думаю, що не Європа у стані війни з Росією, а Росія у стані війни з Україною і в принципі гіпотетично з багатьма в Європі. Ми розуміємо на що вони здатні та що вони можуть зробити. Але Європа так боїться слова "ескалація". Їм здається, що будь-яка відповідь Європи, адже вони розвинуті держави, що ставляться з повагою до закону і цінностей, – це ескалація. А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість і вона вважає, що будь-які інтелектуальні, несилові відповіді, такі як завжди знаходить Європа, це для Росії не про закон, а про слабкість", – додав Зеленський.

Що передувало?

Німецький генерал-лейтенант Олександр Зольфранк раніше заявив, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який момент, але рішення діяти залежатиме від поведінки західних союзників. Генерал зазначив, що попри втрати в Україні, російські ВПС зберігають значну потужність, а ядерні та ракетні сили залишаються неушкодженими.

Росія заявляє про намір збільшити чисельність армії до 1,5 млн військових, а кількість танків є достатньою для обмеженого наступу.

