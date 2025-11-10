Росії від України потрібні не території, а політичні переваги, - Зеленський

Зеленський розкрив справжні мотиви РФ у війні проти України

РФ прагне політичних переваг і знищення української ідентичності, а Європа сприймає несилові відповіді на агресію як слабкість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю The Guardian президент України Володимир Зеленський.

"Я скептично ставлюся до питання, що вони просто хочуть землі, бо у них великі території. Це більше про те, щоби отримати політичні такі бенефіти", – заявив Зеленський.

Він також додав, що росіяни прагнуть, аби Україна не розвивалась. Вони хочуть знищити ідентичність нашу тощо.

"Я думаю, що не Європа у стані війни з Росією, а Росія у стані війни з Україною і в принципі гіпотетично з багатьма в Європі. Ми розуміємо на що вони здатні та що вони можуть зробити. Але Європа так боїться слова "ескалація". Їм здається, що будь-яка відповідь Європи, адже вони розвинуті держави, що ставляться з повагою до закону і цінностей, – це ескалація. А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість і вона вважає, що будь-які інтелектуальні, несилові відповіді, такі як завжди знаходить Європа, це для Росії не про закон, а про слабкість", – додав Зеленський.

Що передувало?

Німецький генерал-лейтенант Олександр Зольфранк раніше заявив,  що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який момент, але рішення діяти залежатиме від поведінки західних союзників. Генерал зазначив, що попри втрати в Україні, російські ВПС зберігають значну потужність, а ядерні та ракетні сили залишаються неушкодженими.

Росія заявляє про намір збільшити чисельність армії до 1,5 млн військових, а кількість танків є достатньою для обмеженого наступу.

Мислитель, блт. Істота без батьківщини і національності. І євреям не потрібно таке зелене лайно і Українцям тим більш. Висерок
Українцям не потрібне? Дивно, бо в 2019 вони довели зовсім протилежне..
10.11.2025 09:54 Відповісти
малороси, що ти будеш робити. Українців кіт наплакав(((
10.11.2025 10:03 Відповісти
Оманська Гнида зранку - день в сраку.
10.11.2025 09:53 Відповісти
глибокі думки. Не соромно буде The Guardian публікувати це у себе
10.11.2025 09:53 Відповісти
😁 Починає про щось здогадуватися? Ну був би вчився у школі - знав би, що за площею кацапи - найбільші у свґті, а за густотою населення - одні з останніх, а за окремими регіонами з мільйонними площами - взагалі останні. Тому логічно, що їм потрібні не площі. Тільки розумний це зрозумів би ще у школі. Кацапам потрібна легітимізація краденого - походження, історії культури, духовності, без чого вони є просто безродними кочівниками, які заради міфічної величі відмовились від власної історії і вкрали чужу. Воїстину "івани - нє помящіє родства". Щоб далі асоціювати себе з краденим, їм потрібно Україну або знищити, або ж взяти з нею умовнтй шлюб, що дасть можливість легітимно отримати умовне славне прізвище умовної дружини.
10.11.2025 10:20 Відповісти
Без території які переваги?(((
10.11.2025 09:59 Відповісти
Воно хоч колись не буває обдовбаним, чи воно висралось вже таким?
10.11.2025 10:02 Відповісти
Найвеличніший мислитель вивчив нові слова. У речення їх складати ще важко, але він старається...
10.11.2025 10:06 Відповісти
Хрін зна чого Дніпропетровщину та Запорізьку зчищають.
Території їм не потрібні ж.

Просто ці чмиська ніколи зі своїх козинських волостей людей не помічали на цих територіях.
Їм воно як мужику в під'їзді в анекдоті: +2/-2
10.11.2025 10:08 Відповісти
Їжте травневі шашлики, зараз ще лапші піднесуть .
10.11.2025 10:10 Відповісти
Істота, яка сама була частиною роспропаганди, яка сама допомагала знецінювати, дискредитувати українську ідентичність, тепер на публіку грає офігєть як стурбованого українською ідентичністю... Цинізм та лицемірство цього покидька не мають меж...
10.11.2025 10:15 Відповісти
Політінформатор, мля! Можна виключати телемарафон.
10.11.2025 10:35 Відповісти
А хто нищив українську індетичність за допомогою дибільного кварталу і га-няних серіал де висьміювалось все українське і просувався огидний "русский мир" тому до цього рашиського злочину і ти пречетний.
10.11.2025 10:42 Відповісти
"Я думаю, що не Європа у стані війни з Росією, а Росія у стані війни з Україною і в принципі гіпотетично з багатьма в Європі"... Зелений дебіл думає
10.11.2025 15:00 Відповісти
 
 