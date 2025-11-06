Захід має засвоїти 7 ключових уроків війни в Україні, щоб не програти наступну, - WSJ

Захід повинен засвоїти сім ключових уроків війни в Україні — і зробити це негайно, інакше наступний конфлікт може коштувати надто дорого.

Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи досвід українського поля бою, який став майданчиком для безпілотних технологій, штучного інтелекту та нових методів ведення війни, передає Цензор.НЕТ.

Аналітики видання наголошують: інциденти з дронами у Європі свідчать, що західні країни досі не встигають адаптуватися до сучасних загроз. Україна ж уже продемонструвала, як змінюються правила гри.

Безпілотники зробили фронт "прозорим"

В умовах тотальної розвідки українські та російські війська фактично позбавлені ефекту раптовості — будь-який рух помітний із неба. Це ускладнює логістику, евакуацію поранених та підвезення боєприпасів, водночас змушуючи військову медицину розвиватися швидше.

Дані — зброя майбутнього

Україна використовує цифрову платформу Delta, яка в режимі реального часу відображає розташування сил і техніки. Така інтеграція скоротила час націлювання з кількох днів до хвилин, створюючи перевагу на полі бою.

Фронт більше не має чіткої лінії

Як пояснює експерт Фред Кейган, у майбутніх війнах ворог не йтиме "танковими колонами" — а діятиме малими мобільними групами. Для виявлення таких загроз потрібна розгалужена мережа розвідувальних дронів, подібна до української.

Постійне навчання — запорука виживання

Технології безпілотників змінюються настільки швидко, що тактика може застаріти за тижні. Військові мають навчатися безперервно, щоб утримувати перевагу.

Перевага дешевої масовості

Український досвід показує: кількість дешевих дронів часто ефективніша за кілька дорогих систем. Пріоритет має бути у масовому виробництві, а не у штучно обмеженій елітній техніці.

Танки потребують нового захисту

Жодна зі сторін не знайшла надійного способу захистити бронетехніку від FPV-дронів. Україна та Росія експериментують із металевими клітками та сітками, але справжня перевага буде у того, хто створить ефективний захист від ударних дронів.

"Стіна дронів" не замінить ППО

Українська система ППО — це багаторівнева мережа засобів різної дальності, яка комбінує кінетичні та електронні способи оборони. НАТО, як зазначає WSJ, має вчитися у ЗСУ, як інтегрувати такі системи для максимальної ефективності.

