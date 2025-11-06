3 769 18

Захід має засвоїти 7 ключових уроків війни в Україні, щоб не програти наступну, - WSJ

Захід повинен засвоїти сім ключових уроків війни в Україні — і зробити це негайно, інакше наступний конфлікт може коштувати надто дорого.

Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи досвід українського поля бою, який став майданчиком для безпілотних технологій, штучного інтелекту та нових методів ведення війни, передає Цензор.НЕТ.

Аналітики видання наголошують: інциденти з дронами у Європі свідчать, що західні країни досі не встигають адаптуватися до сучасних загроз. Україна ж уже продемонструвала, як змінюються правила гри.

Безпілотники зробили фронт "прозорим"

В умовах тотальної розвідки українські та російські війська фактично позбавлені ефекту раптовості — будь-який рух помітний із неба. Це ускладнює логістику, евакуацію поранених та підвезення боєприпасів, водночас змушуючи військову медицину розвиватися швидше.

Дані — зброя майбутнього

Україна використовує цифрову платформу Delta, яка в режимі реального часу відображає розташування сил і техніки. Така інтеграція скоротила час націлювання з кількох днів до хвилин, створюючи перевагу на полі бою.

Фронт більше не має чіткої лінії

Як пояснює експерт Фред Кейган, у майбутніх війнах ворог не йтиме "танковими колонами" — а діятиме малими мобільними групами. Для виявлення таких загроз потрібна розгалужена мережа розвідувальних дронів, подібна до української.

Постійне навчання — запорука виживання

Технології безпілотників змінюються настільки швидко, що тактика може застаріти за тижні. Військові мають навчатися безперервно, щоб утримувати перевагу.

Перевага дешевої масовості

Український досвід показує: кількість дешевих дронів часто ефективніша за кілька дорогих систем. Пріоритет має бути у масовому виробництві, а не у штучно обмеженій елітній техніці.

Танки потребують нового захисту

Жодна зі сторін не знайшла надійного способу захистити бронетехніку від FPV-дронів. Україна та Росія експериментують із металевими клітками та сітками, але справжня перевага буде у того, хто створить ефективний захист від ударних дронів.

"Стіна дронів" не замінить ППО

Українська система ППО — це багаторівнева мережа засобів різної дальності, яка комбінує кінетичні та електронні способи оборони. НАТО, як зазначає WSJ, має вчитися у ЗСУ, як інтегрувати такі системи для максимальної ефективності.

Тобто цю вигравати вони не планують? Аби не програти наступну?
06.11.2025 11:53 Відповісти
До вас це тільки-но дійшло, що ніхто за нас своїми головами накладати не буде? З якого переляку? Вони ніколи і не обіцяли нам виграти цю війну!
06.11.2025 11:59 Відповісти
От тому, якщо наступну навіть і виграють, то на власній території, перетворивщи її на місячний пейзаж з сотнями тимяч загиблих, як мінімум. Можна взагалі уникнути наступної війни, якщо допомогти Україні виграти цю. Подивимось, чи переможе елементарний здоровий глузд. Одне можу сказати точно - якщо кацапи виграють війну з Україною, то наступна буде абсолютно точно у самому серці Європи.
06.11.2025 12:13 Відповісти
А скажіть, хто допомогає Україні виграти цю війну? Ніхто.
Допомогають лише не програти.
06.11.2025 13:53 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/WBi2Ve5fPBA?feature=share

06.11.2025 13:07 Відповісти
Добре, що хоть хтось робить правильні висновки з цієї війни. Бо командування наших ЗСУ не в змозі робити будь-які висновки, в якщо робить, то тільки про свою кишеню і рейтинги...
06.11.2025 12:02 Відповісти
нічого і ніколи Захід не засвоїт, бо перше войну виграют у головах людей, а судячі з того шобла прокацапського що почало вигравати вибори в ЕС, то Захід вже війну програв.
06.11.2025 12:04 Відповісти
Захід всрався на цій війні, технологічно відстає і мало виробляє, страшенні перекоси в авіацію і флот, все решта по суті деградовано.

Якби Східна Європа не мала накопичення радянської зброї, то ми б цю війну програли ще в 2022.

Захід виробляє зброю довго, дорого і мало. Витрачає 1,5 трильйона євро на оборону в рік, нічого толком немає.

Закупають зброю по завищеним цінам, у нас це називається корупція, у них це капіталізм.
06.11.2025 12:57 Відповісти
То не капіталізм, то рекетирство Трампа називається.
Поставити жертву в умови примусу та неможливості змінити контракт або відмовитися.
06.11.2025 14:27 Відповісти
Для кого WSJ це пише ? Америка за океаном, кацапо-китайські дрони їй не загрожують. Виробляти дешеве Америка розучилась, тому ці уроки потрібні Європі а не Америці.
06.11.2025 12:59 Відповісти
я дуже хочу щоб росяни напали на країни ЄС, а ми їм висловлювали свої занепокоєності ...
06.11.2025 13:19 Відповісти
Якщо кацапи і нападуть на ЄС - нас вони менше кошмарили не стануть, бо їхньої дурі вистачить на пів світу!
06.11.2025 13:36 Відповісти
Дурощів вистачить, а от моці навряд чи.
06.11.2025 14:04 Відповісти
Міці...
07.11.2025 13:23 Відповісти
Треба побажати всім Антінам.
07.11.2025 17:31 Відповісти
А знищити причину війни, що б ніякої "наступної" просто не було, у Заходу кишка тонка?
06.11.2025 13:36 Відповісти
Обов`язково знищать, але лише тоді, коли зможуть зробити це напевне. А поки що треба, щоб Україна максимально знесилила росію.
06.11.2025 15:18 Відповісти
Якщо пуйло наважиться накрити хоч одну країну так як Україну разів так три-чотири щоночі ... Це буде просир та капітуляція з великою вірогідністю..
Може є домовленості "не_ескалюйте взамін на санкцій не_буде_більше"?
Або сцить якихось ще санкцій ???
06.11.2025 21:41 Відповісти
 
 