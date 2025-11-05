Трамп про останню розмову з Путіним: той просив врегулювати війну в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови 16 жовтня російський диктатор Володимир Путін нібито попросив його врегулювати війну в Україні.
Про це політик сказав під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі, передає Цензор.НЕТ.
Деталі розмови з Путіним
"Я розмовляв з ним (Путіним – ред.) два тижні тому, і він сказав, мовляв, ми намагалися врегулювати цю війну десять років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це", - заявив Трамп.
Глава Білого дому додав, що "врегулював деякі із цих питань за годину", але не уточнив, що саме має на увазі.
Некомпетентність ООН
Водночас американський лідер розкритикував ООН за те, що ця організація не запропонувала жодної допомоги в урегулюванні російсько-української війни, а також інших конфліктів, які, за словами Трампа, він зупинив від початку другого терміну в січні 2025 року.
- Нагадаємо, остання телефонна розмова Трампа з Путіним відбулася 16 жовтня, за день до його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Якщо Трампон називає це слідом за Х-уйлом закінченням війни, він поділяє його думку, і допоміг би йому знищити Україну, якби це залежало тільки від нього.
