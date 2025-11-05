УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4868 відвідувачів онлайн
Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа Трамп про Путіна
11 068 113

Трамп про останню розмову з Путіним: той просив врегулювати війну в Україні

Трамп заявив що Путін просив його завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови 16 жовтня російський диктатор Володимир Путін нібито попросив його врегулювати війну в Україні.

Про це політик сказав під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розмови з Путіним

"Я розмовляв з ним (Путіним – ред.) два тижні тому, і він сказав, мовляв, ми намагалися врегулювати цю війну десять років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це", - заявив Трамп.

Глава Білого дому додав, що "врегулював деякі із цих питань за годину", але не уточнив, що саме має на увазі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Останньої краплі", яка б довела мені неготовність Путіна до миру, немає, - Трамп

Некомпетентність ООН

Водночас американський лідер розкритикував ООН за те, що ця організація не запропонувала жодної допомоги в урегулюванні російсько-української війни, а також інших конфліктів, які, за словами Трампа, він зупинив від початку другого терміну в січні 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про врегулювання війни між Україною та Росією: "Я думав, з цим буде найпростіше"

  • Нагадаємо, остання телефонна розмова Трампа з Путіним відбулася 16 жовтня, за день до його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Автор: 

путін володимир (25380) Трамп Дональд (8846) війна в Україні (8335)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Трамп знову починає водити козу по колу?Безнадійний бовдур.
показати весь коментар
05.11.2025 22:50 Відповісти
+19
Блазень та й
годі !
показати весь коментар
05.11.2025 22:50 Відповісти
+15
показати весь коментар
05.11.2025 23:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Старечий маразм
показати весь коментар
06.11.2025 06:41 Відповісти
У розумінні Х-уйла припинення його війни проти України, це знищення її суб'єктності, що можливо лише при знищенні українського народу.
Якщо Трампон називає це слідом за Х-уйлом закінченням війни, він поділяє його думку, і допоміг би йому знищити Україну, якби це залежало тільки від нього.
Хоч би цього самозакоханого бовдура Мамдані покусав, чи що.
показати весь коментар
06.11.2025 06:42 Відповісти
якщо б ти був президентом, я б не почав війну, а ти ж не президент
показати весь коментар
06.11.2025 08:01 Відповісти
Врегулював протягом кількох годин: зателефонував міністрові оборони, що в краватці власівського прапора, дочекався коли той прокапається після запою, та наказав припинити передачу томагавків. А решту Ху?ло сам врегулює.
показати весь коментар
06.11.2025 08:34 Відповісти
Хтось може показати цьому рудому ідіоту ось це фото і розповісти хто і коли це зробив?
показати весь коментар
06.11.2025 09:12 Відповісти
Залагодити війну в Україні за годину? Та запросто - віддати наказ всю військову допомогу для України направити до Росії! І дати Путіну усі Томагавки...
показати весь коментар
06.11.2025 09:14 Відповісти
***** просило нагнути Україну?
показати весь коментар
06.11.2025 09:32 Відповісти
А зеленський не просив часом , цікаво.
показати весь коментар
06.11.2025 11:10 Відповісти
тобто уже не про Рюріка розповідає, а про те, шо «нє ми ету вайну началі»? Ну ще чуток і буде розповідати - вазьмі шо хоч, бо я боюся голодних бунтів
показати весь коментар
06.11.2025 11:31 Відповісти
Ще трохи й Трамп заявить що х7йло "бажає" миру а "погані хунта бандерівці Київа рижиму" йому (х7йлу) "заважають"..... пздц.
показати весь коментар
06.11.2025 11:38 Відповісти
Допоки українці не знищать внутрішніх ворогів - казнокрадів, ДОПОКИ ВСЯ СИЛОВА ВІСЬ буде на стороні цих людожерів - корупціонерів- УКРАЇНІ НЕ БАЧИТИ ПЕРЕМОГИ НАД ОРКОСТАНОМ!
показати весь коментар
06.11.2025 12:00 Відповісти
Два пацюки.
показати весь коментар
06.11.2025 12:21 Відповісти
Повірити не можу , що Трамп у це повірив.
показати весь коментар
06.11.2025 14:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 