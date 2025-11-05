Трамп про останню розмову з Путіним: той просив врегулювати війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови 16 жовтня російський диктатор Володимир Путін нібито попросив його врегулювати війну в Україні.

Про це політик сказав під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розмови з Путіним

"Я розмовляв з ним (Путіним – ред.) два тижні тому, і він сказав, мовляв, ми намагалися врегулювати цю війну десять років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це", - заявив Трамп.

Глава Білого дому додав, що "врегулював деякі із цих питань за годину", але не уточнив, що саме має на увазі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Останньої краплі", яка б довела мені неготовність Путіна до миру, немає, - Трамп

Некомпетентність ООН

Водночас американський лідер розкритикував ООН за те, що ця організація не запропонувала жодної допомоги в урегулюванні російсько-української війни, а також інших конфліктів, які, за словами Трампа, він зупинив від початку другого терміну в січні 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про врегулювання війни між Україною та Росією: "Я думав, з цим буде найпростіше"