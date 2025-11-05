Трамп о последнем разговоре с Путиным: тот просил урегулировать войну в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 16 октября российский диктатор Владимир Путин якобы попросил его урегулировать войну в Украине.
Об этом политик сказал во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами, передает Цензор.НЕТ.
Детали разговора с Путиным
"Я разговаривал с ним (Путиным – ред.) две недели назад, и он сказал, мол, мы пытались урегулировать эту войну десять лет и не смогли этого сделать. Вы должны урегулировать это", – заявил Трамп.
Глава Белого дома добавил, что "урегулировал некоторые из этих вопросов за час", но не уточнил, что именно имеет в виду.
Некомпетентность ООН
В то же время американский лидер раскритиковал ООН за то, что эта организация не предложила никакой помощи в урегулировании российско-украинской войны, а также других конфликтов, которые, по словам Трампа, он остановил с начала второго срока в январе 2025 года.
- Напомним, последний телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся 16 октября, за день до его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
годі !
А особливо гадить став *****, коли збили вагнери отой Іл-20 з усім начинням під мацквой!! Ось з того часу, у ****** і ядрьоная діарея від страху за своє існування!!
Он ганяєтъ горьі туч.
А до того самотужки їх накурює.
Когось дуже напомінаєт. Кого не пам'ятаю. Кілька місяців телевізора не бачив.