Трамп о последнем разговоре с Путиным: тот просил урегулировать войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 16 октября российский диктатор Владимир Путин якобы попросил его урегулировать войну в Украине.

Детали разговора с Путиным

"Я разговаривал с ним (Путиным – ред.) две недели назад, и он сказал, мол, мы пытались урегулировать эту войну десять лет и не смогли этого сделать. Вы должны урегулировать это", – заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что "урегулировал некоторые из этих вопросов за час", но не уточнил, что именно имеет в виду.

Некомпетентность ООН

В то же время американский лидер раскритиковал ООН за то, что эта организация не предложила никакой помощи в урегулировании российско-украинской войны, а также других конфликтов, которые, по словам Трампа, он остановил с начала второго срока в январе 2025 года.

