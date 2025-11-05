РУС
Трамп о последнем разговоре с Путиным: тот просил урегулировать войну в Украине

Трамп заявил, что Путин просил его завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 16 октября российский диктатор Владимир Путин якобы попросил его урегулировать войну в Украине.

Об этом политик сказал во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами, передает Цензор.НЕТ.

Детали разговора с Путиным

"Я разговаривал с ним (Путиным – ред.) две недели назад, и он сказал, мол, мы пытались урегулировать эту войну десять лет и не смогли этого сделать. Вы должны урегулировать это", – заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что "урегулировал некоторые из этих вопросов за час", но не уточнил, что именно имеет в виду.

Некомпетентность ООН

В то же время американский лидер раскритиковал ООН за то, что эта организация не предложила никакой помощи в урегулировании российско-украинской войны, а также других конфликтов, которые, по словам Трампа, он остановил с начала второго срока в январе 2025 года.

  • Напомним, последний телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся 16 октября, за день до его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

+14
Трамп знову починає водити козу по колу?Безнадійний бовдур.
показать весь комментарий
05.11.2025 22:50
+7
Блазень та й
годі !
показать весь комментарий
05.11.2025 22:50
+6
показать весь комментарий
05.11.2025 22:51
Блазень та й
годі !
показать весь комментарий
05.11.2025 22:50
Трамп знову починає водити козу по колу?Безнадійний бовдур.
показать весь комментарий
05.11.2025 22:50
показать весь комментарий
05.11.2025 23:01
при цьому по нас русня дійсно може застосувати ядерку, але зебіл нічого не робить, щоб створити стратегічні засоби стримування русні
показать весь комментарий
05.11.2025 23:05
А що, він таке обіцяв ?
показать весь комментарий
05.11.2025 23:23
Не обіцяв, але як президент він зобов'язаний зробити все, необхідне для виживання країни та нації - а це означає, що він зобов'язаний створити хімічну та ядерну зброю.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:29
Перепрошую, а ви особисто фахівець з хімічної чи ядерної зброї?
показать весь комментарий
05.11.2025 23:34
З хімічної - ні, лише знаю що умовний VX цілком підходить для масового виробництва. А про ядерну зброю я багато читав, вивчав теорію реакторів РБМК (потрібні для виробництва плутонію), вивчав PUREX. Тож дещо знаю.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:38
Я читав Конституцію. Він дуже багато чого зобовʼязаний. А і багато хто в світі інший. А не робить. А часом робить навпаки. Це так зараз понімають дрєвній термін «демократія», що десь так на 5-10 відсотків співпадає з тим що в нього вклали дрєвні греки.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:36
В давній Греції охлос та раби не голосували, голосувало лише десь 14% всього населення - мене цей варіант демократії влаштовує.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:40
Можеш пояснити, що ти маєш на увазі?
показать весь комментарий
05.11.2025 23:24
Я вважаю, що для захисту України від русні (в тому числі від їх ядерної зброї) зебіл має створити хімічну, а потім ядерну зброю.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:30
Дідам не хочеться помирати в одиночку
показать весь комментарий
05.11.2025 23:25
Трамп забув додати журналістам, що під час скавчання ******, той гадив собі у штани від переляку, з часу балачки кухаря пригожина в Ростові, з хєнєсралами втарой армії з бояришником!!??
А особливо гадить став *****, коли збили вагнери отой Іл-20 з усім начинням під мацквой!! Ось з того часу, у ****** і ядрьоная діарея від страху за своє існування!!
показать весь комментарий
05.11.2025 23:23
Рьіжьій Тромб могуч.
Он ганяєтъ горьі туч.

А до того самотужки їх накурює.

Когось дуже напомінаєт. Кого не пам'ятаю. Кілька місяців телевізора не бачив.
показать весь комментарий
05.11.2025 22:51
Трамп що, із Зеленським змагається, хто сильніше з них збреше?
показать весь комментарий
05.11.2025 22:51
показать весь комментарий
05.11.2025 22:51
Врегульовує війну в Україні - знищує українців? - хоче щоб Трамп надавив на Україну
показать весь комментарий
05.11.2025 22:52
можливо. ***** попросив трампа врегулювати війну на ультимативних умовах *****
показать весь комментарий
05.11.2025 22:54
Маньяк убийца путлер вторгся в наш дом Украина и предлагает Трампу урегулировать прекратить это безчинство. Та однозначно Трамп должен отреагировать если он адекватен.
показать весь комментарий
05.11.2025 22:55
Врегулювати війну? Типу узаконити чи як? Україну зв'язати а Сосія буде її лупцювати ногами і штрикати ножем? Чи що по вашому врегулювати війну означає?
показать весь комментарий
05.11.2025 22:58
Трамп піарник, як і піарники з партії "ЄС".
показать весь комментарий
05.11.2025 22:59
Не бреши. Піарники в партії "сн"
показать весь комментарий
05.11.2025 23:38
показать весь комментарий
05.11.2025 22:59
І хто він цей поц?
показать весь комментарий
05.11.2025 23:13
Ти не впізнав?
показать весь комментарий
05.11.2025 23:26
Бред Пітт
показать весь комментарий
05.11.2025 23:30
👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
05.11.2025 23:28
Перманентний парад прайда з двох під@рів.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:05
Він уже програв перші вибори, потім програє через рік а потім і президентські. Республіканці не відмиються ніколи !!!
показать весь комментарий
05.11.2025 23:16
Порода цієї скотини N. Americus ********* Communis або "Северо Американский П*здун Обыкновенный"
показать весь комментарий
05.11.2025 23:21
було б непогано якби дійсно остання розмова.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:31
Трамп як дієслово означає 'тупотіти', але тут тут ближче - пердіти, що цей старий маразматик постійно і робить. Це не політик і не президент.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:42
Тобто війну розпочав Трамп, а ***** 10 років миротворець і вмовляє його її припинити. Геніально. Цей бовдур скоро дізнається від *****, що це таки його війна.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:44
 
 