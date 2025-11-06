Запад должен усвоить 7 ключевых уроков войны в Украине, чтобы не проиграть следующую, - WSJ

Запад должен усвоить семь ключевых уроков войны в Украине — и сделать это немедленно, иначе следующий конфликт может стоить слишком дорого.

Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя опыт украинского поля боя, который стал площадкой для беспилотных технологий, искусственного интеллекта и новых методов ведения войны, передает Цензор.НЕТ.

Аналитики издания отмечают: инциденты с дронами в Европе свидетельствуют, что западные страны до сих пор не успевают адаптироваться к современным угрозам. Украина же уже продемонстрировала, как меняются правила игры.

Беспилотники сделали фронт "прозрачным"

В условиях тотальной разведки украинские и российские войска фактически лишены эффекта внезапности — любое движение заметно с неба. Это усложняет логистику, эвакуацию раненых и подвоз боеприпасов, одновременно заставляя военную медицину развиваться быстрее.

Данные — оружие будущего

Украина использует цифровую платформу Delta, которая в режиме реального времени отображает расположение сил и техники. Такая интеграция сократила время наведения с нескольких дней до минут, создавая преимущество на поле боя.

Фронт больше не имеет четкой линии

Как объясняет эксперт Фред Кейган, в будущих войнах враг не будет идти "танковыми колоннами", а будет действовать небольшими мобильными группами. Для выявления таких угроз нужна разветвленная сеть разведывательных дронов, подобная украинской.

Постоянное обучение — залог выживания

Технологии беспилотников меняются настолько быстро, что тактика может устареть за несколько недель. Военные должны учиться непрерывно, чтобы удерживать преимущество.

Преимущество дешевой массовости

Украинский опыт показывает: количество дешевых дронов часто эффективнее нескольких дорогих систем. Приоритет должен быть в массовом производстве, а не в искусственно ограниченной элитной технике.

Танки нуждаются в новой защите

Ни одна из сторон не нашла надежного способа защитить бронетехнику от FPV-дронов. Украина и Россия экспериментируют с металлическими клетками и сетками, но настоящее преимущество будет у того, кто создаст эффективную защиту от ударных дронов.

"Стена дронов" не заменит ПВО

Украинская система ПВО — это многоуровневая сеть средств различной дальности, которая комбинирует кинетические и электронные способы обороны. НАТО, как отмечает WSJ, должно учиться у ВСУ, как интегрировать такие системы для максимальной эффективности.

