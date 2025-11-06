РУС
Запад должен усвоить 7 ключевых уроков войны в Украине, чтобы не проиграть следующую, - WSJ

Запад должен усвоить семь ключевых уроков войны в Украине — и сделать это немедленно, иначе следующий конфликт может стоить слишком дорого.

Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя опыт украинского поля боя, который стал площадкой для беспилотных технологий, искусственного интеллекта и новых методов ведения войны.

Аналитики издания отмечают: инциденты с дронами в Европе свидетельствуют, что западные страны до сих пор не успевают адаптироваться к современным угрозам. Украина же уже продемонстрировала, как меняются правила игры.

Беспилотники сделали фронт "прозрачным"

В условиях тотальной разведки украинские и российские войска фактически лишены эффекта внезапности — любое движение заметно с неба. Это усложняет логистику, эвакуацию раненых и подвоз боеприпасов, одновременно заставляя военную медицину развиваться быстрее.

Данные — оружие будущего

Украина использует цифровую платформу Delta, которая в режиме реального времени отображает расположение сил и техники. Такая интеграция сократила время наведения с нескольких дней до минут, создавая преимущество на поле боя.

Фронт больше не имеет четкой линии

Как объясняет эксперт Фред Кейган, в будущих войнах враг не будет идти "танковыми колоннами", а будет действовать небольшими мобильными группами. Для выявления таких угроз нужна разветвленная сеть разведывательных дронов, подобная украинской.

Постоянное обучение — залог выживания

Технологии беспилотников меняются настолько быстро, что тактика может устареть за несколько недель. Военные должны учиться непрерывно, чтобы удерживать преимущество.

Преимущество дешевой массовости

Украинский опыт показывает: количество дешевых дронов часто эффективнее нескольких дорогих систем. Приоритет должен быть в массовом производстве, а не в искусственно ограниченной элитной технике.

Танки нуждаются в новой защите

Ни одна из сторон не нашла надежного способа защитить бронетехнику от FPV-дронов. Украина и Россия экспериментируют с металлическими клетками и сетками, но настоящее преимущество будет у того, кто создаст эффективную защиту от ударных дронов.

"Стена дронов" не заменит ПВО

Украинская система ПВО — это многоуровневая сеть средств различной дальности, которая комбинирует кинетические и электронные способы обороны. НАТО, как отмечает WSJ, должно учиться у ВСУ, как интегрировать такие системы для максимальной эффективности.

Тобто цю вигравати вони не планують? Аби не програти наступну?
показать весь комментарий
06.11.2025 11:53 Ответить
До вас це тільки-но дійшло, що ніхто за нас своїми головами накладати не буде? З якого переляку? Вони ніколи і не обіцяли нам виграти цю війну!
показать весь комментарий
06.11.2025 11:59 Ответить
От тому, якщо наступну навіть і виграють, то на власній території, перетворивщи її на місячний пейзаж з сотнями тимяч загиблих, як мінімум. Можна взагалі уникнути наступної війни, якщо допомогти Україні виграти цю. Подивимось, чи переможе елементарний здоровий глузд. Одне можу сказати точно - якщо кацапи виграють війну з Україною, то наступна буде абсолютно точно у самому серці Європи.
показать весь комментарий
06.11.2025 12:13 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/WBi2Ve5fPBA?feature=share

показать весь комментарий
06.11.2025 13:07 Ответить
Добре, що хоть хтось робить правильні висновки з цієї війни. Бо командування наших ЗСУ не в змозі робити будь-які висновки, в якщо робить, то тільки про свою кишеню і рейтинги...
показать весь комментарий
06.11.2025 12:02 Ответить
нічого і ніколи Захід не засвоїт, бо перше войну виграют у головах людей, а судячі з того шобла прокацапського що почало вигравати вибори в ЕС, то Захід вже війну програв.
показать весь комментарий
06.11.2025 12:04 Ответить
Захід всрався на цій війні, технологічно відстає і мало виробляє, страшенні перекоси в авіацію і флот, все решта по суті деградовано.

Якби Східна Європа не мала накопичення радянської зброї, то ми б цю війну програли ще в 2022.

Захід виробляє зброю довго, дорого і мало. Витрачає 1,5 трильйона євро на оборону в рік, нічого толком немає.

Закупають зброю по завищеним цінам, у нас це називається корупція, у них це капіталізм.
показать весь комментарий
06.11.2025 12:57 Ответить
Для кого WSJ це пише ? Америка за океаном, кацапо-китайські дрони їй не загрожують. Виробляти дешеве Америка розучилась, тому ці уроки потрібні Європі а не Америці.
показать весь комментарий
06.11.2025 12:59 Ответить
 
 