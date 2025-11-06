За сутки на фронте 276 боестолкновений. Враг усилил давление на Покровском направлении, пытается просачиваться и накапливаться в городе, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 278 на ключевых направлениях фронта. Наиболее интенсивные бои - возле Покровска и Константиновки, где продолжаются штурмы и блокировка противника.

об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлек 3992 дрона-камикадзе и осуществил 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Ильиновка, Доброполье Донецкой области; Межево Днепропетровской области; Лукьяновское, Приморское, Новояковлевка, Ровнополье, Солодкое, Малокатериновка Запорожской области; Николаев Николаевской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийскую систему противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и осуществил 177 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Богуславка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Колодязи, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровий Яр и Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного и в сторону Северска, Звановки. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 100 атак агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Червоный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверовое, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филия и Ялта.

Проводятся меры по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 31 вражескую штурмовую операцию в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Поддубное, Сычневое, Вороное, Сосновка, Степовое, Вербовое, Привольное, Новогригоровка и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки потери российских оккупационных войск составляют 1170 человек. Силы обороны Украины также обезвредили шесть боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 172 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники противника.

