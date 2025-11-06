РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 147 740 человек (+1 170 за сутки), 11 329 танков, 34 288 артсистем, 23 541 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Потери России 06.11.2025: более 1,14 млн военных

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 147 740 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 6.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 147 740 (+1 170) человек
  • танков – 11 329 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 541 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 34 288 (+15) ед.
  • РСЗО – 1 535 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 237 (+0) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 346 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 430 (+172) ед.
  • крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 66 658 (+84) ед.
  • специальная техника – 3 991 (+1) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники поразили вражеский комплекс оккупантов "Муром-М". ВИДЕО

инфографика

Автор: 

армия РФ (21174) Генштаб ВС (7190) ликвидация (4142) уничтожение (8354)
Топ комментарии
+5
Минув 4278 день москальсько-української війни.
106! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броня 6(без танків), спецтехніка супер, арта та логістика просіли.
Результативність ППО перевалила за 83000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 147 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
06.11.2025 07:52 Ответить
+3
УКРАЇНЦі НЕЗЛАМНІ, ВОЇНИ ЗСУ НЕПОХИТНІ, а кремлівська жаба, як родилась ху...йлом, х....уйлом і здохне.
06.11.2025 07:58 Ответить
+3
1170 кацапорил зажмурили, шороша цифра. Настрій піднято на весь день. Велика шана ЗСУ !
06.11.2025 08:00 Ответить
Звукона Жоль (Ц-9)

Жаркі жнива
Житниця перлинна
Спалюють
Жорстких
дзижчачих
Жалячих
Жь - Жь - Жь

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію

Звукона Иоль (Ц-11)

Ти - біжиш
Ви прагнете
Ми - злітаємо
Ти - Ви - Ми
Душі Прагнення
Духа горіння
Иоль

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію

Звукона Доль (Ц-6)

Дієвість досягнень
Державна далекоглядність
Дух руху
Мужній
діалог
Доль - Дь - Дь

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію
06.11.2025 06:52 Ответить
Боже, бежи ЗСУ.
показать весь комментарий
06.11.2025 07:01 Ответить
06.11.2025 07:52 Ответить
06.11.2025 07:57 Ответить
Шикарна робота, хлопці, бийте гадів !
06.11.2025 07:56 Ответить
Сидять кацапські душі в пеклі, у казані з смолою. Тут "Хлюп!" - з"являється "новенький". Його тут же питають:
- Как пагиб?
- Плохо учил Станиславскава...
- Это как?
- Да хател симитиравать самоубийство, кагда хахляцкий "жужик" прелетел... Пальнул себе мимо уха. А "жужик" не паверил - и взарвался...
06.11.2025 07:57 Ответить
06.11.2025 08:53 Ответить
УКРАЇНЦі НЕЗЛАМНІ, ВОЇНИ ЗСУ НЕПОХИТНІ, а кремлівська жаба, як родилась ху...йлом, х....уйлом і здохне.
06.11.2025 07:58 Ответить
1170 кацапорил зажмурили, шороша цифра. Настрій піднято на весь день. Велика шана ЗСУ !
06.11.2025 08:00 Ответить
П'ять діб, п'ять тисяч чумардосів офіційно обілечених, а скільки їх там ще з контрамарками
06.11.2025 08:21 Ответить
гирасимаф, где танки?
06.11.2025 08:49 Ответить
 
 