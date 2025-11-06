Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 147 740 человек (+1 170 за сутки), 11 329 танков, 34 288 артсистем, 23 541 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 147 740 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 6.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 147 740 (+1 170) человек
- танков – 11 329 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 23 541 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 34 288 (+15) ед.
- РСЗО – 1 535 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 237 (+0) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 430 (+172) ед.
- крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 66 658 (+84) ед.
- специальная техника – 3 991 (+1) ед.
106! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броня 6(без танків), спецтехніка супер, арта та логістика просіли.
Результативність ППО перевалила за 83000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 147 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
- Как пагиб?
- Плохо учил Станиславскава...
- Это как?
- Да хател симитиравать самоубийство, кагда хахляцкий "жужик" прелетел... Пальнул себе мимо уха. А "жужик" не паверил - и взарвался...