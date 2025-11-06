Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 147 740 человек (+1 170 за сутки), 11 329 танков, 34 288 артсистем, 23 541 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 147 740 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 6.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 147 740 (+1 170) человек

танков – 11 329 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 23 541 (+6) ед.

артиллерийских систем – 34 288 (+15) ед.

РСЗО – 1 535 (+0) ед.

средства ПВО – 1 237 (+0) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 430 (+172) ед.

крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 66 658 (+84) ед.

специальная техника – 3 991 (+1) ед.

