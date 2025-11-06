УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9136 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
4 814 15

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 147 740 осіб (+1 170 за добу), 11 329 танків, 34 288 артсистем, 23 541 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Втрати Росії 06.11.2025: понад 1,14 млн військових

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 147 740 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 6.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу  – близько 1 147 740 (+1 170) осіб
  • танків – 11 329 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 541 (+6) од.
  • артилерійських систем – 34 288 (+15) од.
  • РСЗВ – 1 535 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 237 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172) од.
  • крилаті ракети  – 3 918 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 658 (+84) од.
  • спеціальна техніка – 3 991 (+1) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники уразили ворожий комплекс окупантів "Муром-М". ВIДЕО

інфографіка

Автор: 

армія рф (21038) Генштаб ЗС (8360) ліквідація (4758) знищення (10149)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Минув 4278 день москальсько-української війни.
106! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броня 6(без танків), спецтехніка супер, арта та логістика просіли.
Результативність ППО перевалила за 83000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 147 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
показати весь коментар
06.11.2025 07:52 Відповісти
+12
показати весь коментар
06.11.2025 08:53 Відповісти
+11
показати весь коментар
06.11.2025 07:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звукона Жоль (Ц-9)

Жаркі жнива
Житниця перлинна
Спалюють
Жорстких
дзижчачих
Жалячих
Жь - Жь - Жь

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію

Звукона Иоль (Ц-11)

Ти - біжиш
Ви прагнете
Ми - злітаємо
Ти - Ви - Ми
Душі Прагнення
Духа горіння
Иоль

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію

Звукона Доль (Ц-6)

Дієвість досягнень
Державна далекоглядність
Дух руху
Мужній
діалог
Доль - Дь - Дь

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію
показати весь коментар
06.11.2025 06:52 Відповісти
Боже, бежи ЗСУ.
показати весь коментар
06.11.2025 07:01 Відповісти
Минув 4278 день москальсько-української війни.
106! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броня 6(без танків), спецтехніка супер, арта та логістика просіли.
Результативність ППО перевалила за 83000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 147 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
показати весь коментар
06.11.2025 07:52 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 07:57 Відповісти
Шикарна робота, хлопці, бийте гадів !
показати весь коментар
06.11.2025 07:56 Відповісти
Сидять кацапські душі в пеклі, у казані з смолою. Тут "Хлюп!" - з"являється "новенький". Його тут же питають:
- Как пагиб?
- Плохо учил Станиславскава...
- Это как?
- Да хател симитиравать самоубийство, кагда хахляцкий "жужик" прелетел... Пальнул себе мимо уха. А "жужик" не паверил - и взарвался...
показати весь коментар
06.11.2025 07:57 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 08:53 Відповісти
У касапів немає душі - только "вонючій рускій дух", від якого і в пеклі душно
показати весь коментар
06.11.2025 11:57 Відповісти
УКРАЇНЦі НЕЗЛАМНІ, ВОЇНИ ЗСУ НЕПОХИТНІ, а кремлівська жаба, як родилась ху...йлом, х....уйлом і здохне.
показати весь коментар
06.11.2025 07:58 Відповісти
1170 кацапорил зажмурили, шороша цифра. Настрій піднято на весь день. Велика шана ЗСУ !
показати весь коментар
06.11.2025 08:00 Відповісти
П'ять діб, п'ять тисяч чумардосів офіційно обілечених, а скільки їх там ще з контрамарками
показати весь коментар
06.11.2025 08:21 Відповісти
гирасимаф, где танки?
показати весь коментар
06.11.2025 08:49 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
06.11.2025 09:18 Відповісти
Дітки ви справжні Герої нащадки козаків бийте смердючу кацапсятину без жалю чим більше козломордих буде добривом тим чистішим стане повітря
показати весь коментар
06.11.2025 10:58 Відповісти
@ (https://x.com/sgorlovki/status/1986443082930528453?t=PU_oAwCpkaV1Beo044ewuQ&s=19 відео, мова оригіналу):

"Второй участок кладбища заполнился в Ижевске.
Первый участок для воинских захоронений на кладбище Хохряки-2 заполнили в начале этого года и перешли на второй. Теперь и на нём почти не осталось места. Скоро придётся 3-й обустраивать".
показати весь коментар
06.11.2025 19:05 Відповісти
 
 