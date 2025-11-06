Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 147 740 осіб (+1 170 за добу), 11 329 танків, 34 288 артсистем, 23 541 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 147 740 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 6.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 147 740 (+1 170) осіб
- танків – 11 329 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 541 (+6) од.
- артилерійських систем – 34 288 (+15) од.
- РСЗВ – 1 535 (+0) од.
- засоби ППО – 1 237 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 658 (+84) од.
- спеціальна техніка – 3 991 (+1) од.
Жаркі жнива
Житниця перлинна
Спалюють
Жорстких
дзижчачих
Жалячих
Жь - Жь - Жь
Звукона Иоль (Ц-11)
Ти - біжиш
Ви прагнете
Ми - злітаємо
Ти - Ви - Ми
Душі Прагнення
Духа горіння
Иоль
Звукона Доль (Ц-6)
Дієвість досягнень
Державна далекоглядність
Дух руху
Мужній
діалог
Доль - Дь - Дь
106! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броня 6(без танків), спецтехніка супер, арта та логістика просіли.
Результативність ППО перевалила за 83000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 147 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
- Как пагиб?
- Плохо учил Станиславскава...
- Это как?
- Да хател симитиравать самоубийство, кагда хахляцкий "жужик" прелетел... Пальнул себе мимо уха. А "жужик" не паверил - и взарвался...
"Второй участок кладбища заполнился в Ижевске.
Первый участок для воинских захоронений на кладбище Хохряки-2 заполнили в начале этого года и перешли на второй. Теперь и на нём почти не осталось места. Скоро придётся 3-й обустраивать".