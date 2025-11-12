РУС
766 6

Вашингтон призывает Россию к дипломатическому решению войны, - Рубио

Рубио настаивает на дипломатии в войне России с Украиной

США остаются непоколебимыми в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы побудить Россию к дипломатии и непосредственному диалогу с Украиной для достижения прочного мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой в Канаде.

Рубио отметил, что встретился с министрами иностранных дел Украины и стран G7, чтобы обсудить дальнейшие шаги по усилению обороны Украины и прекращению российской агрессии.

США призывают к дипломатии

"Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в сотрудничестве с нашими партнерами, чтобы побудить Россию к дипломатии и непосредственному взаимодействию с Украиной ради прочного и длительного мира", - написал госсекретарь на своей странице в соцсети X.

Сибига приступил к работе в Канаде

Глава МИД Украины Андрей Сибига начал участие в заседании министров иностранных дел стран "Группы семи" в Канаде и провел двусторонние переговоры со своей канадской коллегой Анитой Ананд.

На заседании партнеры обсудят усиление дальнобойных возможностей Украины, увеличение инвестиций в украинские инновации и оборонную промышленность, а также сосредоточатся на практических шагах для достижения справедливого и всеобъемлющего мира.

"Наша оборонная промышленность сейчас растет самыми быстрыми в мире темпами. Украина готова делиться опытом и начинать совместное производство с ближайшими союзниками, включая Канаду. Это будет наш вклад в вашу безопасность", – отметил Сибига.

Говорили о коррупции в энергетике

А еще глава Министерства иностранных дел Украины во время встречи с министрами стран "Группы семи" прокомментировал разоблачение коррупции в сфере энергетики.

По его словам, все, кто причастен к коррупционным схемам, "будут привлечены к ответственности – это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства".

Ранее сообщалось:

Автор: 

коррупция (8703) МИД (7145) россия (98013) США (28257) Сибига Андрей (698) Рубио Марко (306) война в Украине (6826)
Вашингтон закликає Росію ...."ВАШИНГТОНСЬКІ КЛИКУШНИКИ" ЯКИХ ЗА РОКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ БУЛО БІЛЬШЕ ,ЯК В БАЗАРНОЇ СУКИ, БЛІХ...
12.11.2025 19:23 Ответить
Рубио, дипломатическим путем россия не может захватить новые территории.
А оно ей надо?
12.11.2025 19:24 Ответить
Трамп отстань ты уже от Украине йо%$@врот! Ты уже остановил девять войн хватит.
12.11.2025 19:33 Ответить
Закликати скажену собаку то ідіотизм.
12.11.2025 19:41 Ответить
Найдієвиший заклик кацапстану до миру - це далекобійні Томагоки для України у кількості декількох тисяч одиниць.
12.11.2025 19:45 Ответить
Лоба ще не розбили закликальщики?
12.11.2025 19:48 Ответить
 
 