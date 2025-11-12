Вашингтон призывает Россию к дипломатическому решению войны, - Рубио
США остаются непоколебимыми в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы побудить Россию к дипломатии и непосредственному диалогу с Украиной для достижения прочного мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой в Канаде.
Рубио отметил, что встретился с министрами иностранных дел Украины и стран G7, чтобы обсудить дальнейшие шаги по усилению обороны Украины и прекращению российской агрессии.
США призывают к дипломатии
"Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в сотрудничестве с нашими партнерами, чтобы побудить Россию к дипломатии и непосредственному взаимодействию с Украиной ради прочного и длительного мира", - написал госсекретарь на своей странице в соцсети X.
Сибига приступил к работе в Канаде
Глава МИД Украины Андрей Сибига начал участие в заседании министров иностранных дел стран "Группы семи" в Канаде и провел двусторонние переговоры со своей канадской коллегой Анитой Ананд.
На заседании партнеры обсудят усиление дальнобойных возможностей Украины, увеличение инвестиций в украинские инновации и оборонную промышленность, а также сосредоточатся на практических шагах для достижения справедливого и всеобъемлющего мира.
"Наша оборонная промышленность сейчас растет самыми быстрыми в мире темпами. Украина готова делиться опытом и начинать совместное производство с ближайшими союзниками, включая Канаду. Это будет наш вклад в вашу безопасность", – отметил Сибига.
Говорили о коррупции в энергетике
А еще глава Министерства иностранных дел Украины во время встречи с министрами стран "Группы семи" прокомментировал разоблачение коррупции в сфере энергетики.
По его словам, все, кто причастен к коррупционным схемам, "будут привлечены к ответственности – это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства".
Ранее сообщалось:
- Мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.
- Лавров заявил, что Путин считает Зеленского нацистом из-за награждения бойцов "Азова".
