Новости Боевіе действия на Запорожье
1 585 17

Враг накапливается для давления на Запорожье, пользуясь пробелами в обороне ВСУ, - DeepState

Враг продолжает продвигаться в Запорожской области

Российские войска наращивают пехотные силы, чтобы оказывать дальнейшее давление на позиции Сил обороны Украины в Запорожской области, пользуясь пробелами и проблемами в обороне.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага на Запорожье

Аналитики напомнили, что противник оккупировал ряд населенных пунктов, о чем уже сообщили в Силах обороны юга, а также была подтверждена оккупация Ровнополья. По предварительной информации, село Сладкое Пологовского района находится под частичным или полным контролем россиян.

Гуляйполе и Варваровка

"В настоящее время противник наращивает пехотную способность оказывать дальнейшее давление на позиции Сил обороны, пользуясь возможностью пробелов и проблем в обороне. После занятия Ровнополья открывается оперативное пространство для движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у кацапов нет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ отошли из района Ровнополья на более выгодные рубежи, продвижение РФ остановлено, - Силы обороны Юга

По данным аналитиков, сейчас оккупанты могут продвигаться в направлении Варваровки и осуществлять сосредоточение операторов БПЛА, чтобы затруднять логистику в город.

Также противник, вероятно, усилит обстрелы Гуляйполя, чтобы ослабить способность ВСУ держать оборону.

DeepState продолжает следить за активизацией войск РФ в районе Марфополя, через который они неоднократно пытались прорваться в город.

Кроме того, проект приветствует отвод сил из Ровнополья для сохранения жизни украинских защитников, но в DeepState призывают Силы обороны юга поработать над коммуникацией.

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Сырского: РФ увеличивает количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и в Запорожье

Гуляйполе (108) Запорожская область (3759) Пологовский район (223) война в Украине (6826) DeepState (343)
Дивно, на Західному кордоні прогалин немає, в тилових частинах і на "блокпостах" теж, а на фронті чомусь є.
12.11.2025 19:09 Ответить
+2
За прогалини відповідає чудо, яке випустило за кордон найближчий резерв - майже 100 000 здороаих молодих чоловіків 18-22 років.
12.11.2025 18:49 Ответить
+2
Влада бездіяльна, ситуація катастрофічна, хтось має взяти на себе відповідальність за прийняття непопулярних рішень і вже зрозуміло що це не Президент.
12.11.2025 18:52 Ответить
За прогалини відповідає чудо, яке випустило за кордон найближчий резерв - майже 100 000 здороаих молодих чоловіків 18-22 років.
12.11.2025 18:49 Ответить
Влада бездіяльна, ситуація катастрофічна, хтось має взяти на себе відповідальність за прийняття непопулярних рішень і вже зрозуміло що це не Президент.
12.11.2025 18:52 Ответить
Ну що ти, Ігооку, як бездіяльна? 😲 Он зараз прокурори САП у суді всідіяння з тисяч сторінок вичитують!
12.11.2025 18:55 Ответить
Так то не влада, то Коломойський, влада навіть вкрасти не може.
12.11.2025 19:10 Ответить
Коломлйський , з вересня 2023 , знаходиться під вартою
12.11.2025 19:15 Ответить
І що тепер, це не заважає Коломойському красти всі гроші в державі руками своїх подєльників. Хто такий Міндіч, людина Коломойського!
12.11.2025 19:16 Ответить
Ігорку, ввімкни макітру: як Коломойський може це робити, якщо влада проти? Не робися дурнішим за Мілованова - тобі не пасує.
12.11.2025 19:22 Ответить
Так влада це і є Коломойський. Поки Зеленський записує відосікі, люди Коломойського збирають бабло на всіх державних фінансових потоках!
12.11.2025 19:25 Ответить
Ні, Ігорьок! 😁 Коломойський - - ніхто, він репресовпний владою. 😊 Він учпсті у в борах не брав, не є ні поліьично, ні матеріально відповідальним. 😊 Тому його навіть судити не можна - закон не дозволяє. 😊 Так що тим, за кого ти голосувпв у 2019-му швидше за все доведеться сидіти. 😁
12.11.2025 19:31 Ответить
Мені їх не шкода, це закономірний кінець шляху корупціонерів. Украв, випив, в тюрму!
12.11.2025 19:32 Ответить
Ну ось! 😁
12.11.2025 19:35 Ответить
І цей процес має проходити якомога скорше. Більшість має отримувати свого ізбранніка, він має показувати свою роботу і якщо проворовався то сідати в тюрму. Що і відбудеться з Зеленським, а потім і з попередниками.
12.11.2025 19:37 Ответить
А ти ще не допетрав, що він просто таким чином сховався...
12.11.2025 19:33 Ответить
А на банковій скільки його накопичилось! На жаль, пожинаємо наслідки!
12.11.2025 18:50 Ответить
Місяць тому проїжджав межу де стоїть капітальний блок-постТернопілька-Львівська області. Нарахував рівно 30 осіб у військових одностроях, дехто із закритими обличчями. Тобто резерви є, але подалі від фронту.
12.11.2025 19:19 Ответить
а на тих 30 ще працює набагато більше - десь 1 до 7
Плюс налоги
