Враг накапливается для давления на Запорожье, пользуясь пробелами в обороне ВСУ, - DeepState

Российские войска наращивают пехотные силы, чтобы оказывать дальнейшее давление на позиции Сил обороны Украины в Запорожской области, пользуясь пробелами и проблемами в обороне.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага на Запорожье

Аналитики напомнили, что противник оккупировал ряд населенных пунктов, о чем уже сообщили в Силах обороны юга, а также была подтверждена оккупация Ровнополья. По предварительной информации, село Сладкое Пологовского района находится под частичным или полным контролем россиян.

Гуляйполе и Варваровка

"В настоящее время противник наращивает пехотную способность оказывать дальнейшее давление на позиции Сил обороны, пользуясь возможностью пробелов и проблем в обороне. После занятия Ровнополья открывается оперативное пространство для движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у кацапов нет", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, сейчас оккупанты могут продвигаться в направлении Варваровки и осуществлять сосредоточение операторов БПЛА, чтобы затруднять логистику в город.

Также противник, вероятно, усилит обстрелы Гуляйполя, чтобы ослабить способность ВСУ держать оборону.

DeepState продолжает следить за активизацией войск РФ в районе Марфополя, через который они неоднократно пытались прорваться в город.

Кроме того, проект приветствует отвод сил из Ровнополья для сохранения жизни украинских защитников, но в DeepState призывают Силы обороны юга поработать над коммуникацией.

