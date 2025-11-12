РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье
ВСУ отошли из района Ривнополья на более выгодные рубежи, продвижение РФ остановлено, - Силы обороны Юга

ВСУ отошли из Ровнополья в Запорожье. Что известно?

Украинские защитники отошли с позиций в районе Ривнополья в Запорожье с целью сохранения жизни личного состава.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои. На Александровском и Гуляйпольском направлениях противник не прекращает массированные обстрелы, активизировав штурмовые действия в районе населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ривнополье, Павловка, Вороное, Степовое и Новопавловское", - говорится в сообщении.

В течение суток зафиксировано два с половиной десятка боевых столкновений.

Читайте также: Враг оккупировал Новое и Новоуспеневское и продвинулся в Покровске и Пологовском районе, - DeepState. КАРТЫ

"Пытаясь продвинуться, противник несет большие потери. Только за прошедшие сутки - 58 человек ликвидировано и почти три десятка - ранено.

11 ноября 2025 года, поздно вечером, в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ривнополья, с целью сохранения жизни личного состава, украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи", - отметили в Силах обороны.

В настоящее время продвижение врага остановлено.

"Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого столкновения этих направлений", - подытожили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фиксируется присутствие россиян в Среднем на Лиманском направлении, но об оккупации речи не идет, - Трегубов

Обострение на юге

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях.
  • Также отмечалось, что враг оккупировал Успеновку в Запорожье и продвинулся в трех областях.
  • По данным Сырского, значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
  • Накануне стало известно, что Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки на Запорожье.

Смотрите: Рашисты проникают в Покровск с техникой и выставляют минометы, - СМИ. ВИДЕО

Запорожская область (3759) боевые действия (5127) Силы обороны юга (473) Пологовский район (219) Ровнополье (4)
https://t.me/stanislav_osman/9949 Говорять Снайпер ✙
Запорізький напрямок (з правого флангу) в 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретине.
Якщо не відреагувати на нинішню ситуацію так, як це було на Сумщині, усе може закінчитися трагічно.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:34 Ответить
Ну так вам же відповіли: відійшли на більш вигідні позиції. Що тут незрозумілого???
показать весь комментарий
12.11.2025 13:39 Ответить
Зрозуміло, що *******. Краще інших почитати, хто ближче до землі і набагато менше бреше, не прикрашає.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:42 Ответить
Чому одразупі 3 дять? Не вірите що дійсно відійшли? Тримаються?
показать весь комментарий
12.11.2025 13:45 Ответить
Було б добре, але я не вірю.
Через тиждень подивимось на Діпстейт. Якщо не забудемо.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:47 Ответить
Незрозумілі підстави для такої заяви. Отже, у 2025 обвалу не сталося, а в 2026 - очікує? А що таке? Це тому що кількість СЗЧ перевищила якусь критичну масу?
показать весь комментарий
12.11.2025 13:43 Ответить
А може, йому "з полів" видніше?
показать весь комментарий
12.11.2025 13:46 Ответить
їм пох... Їм треба мародерити, красти і закордон. Рашисткому хенералу нецікава доля україни
показать весь комментарий
12.11.2025 13:39 Ответить
Чим далі відходимо - тим вигідніші рубежі
показать весь комментарий
12.11.2025 13:41 Ответить
А фаворит творожнікова мутний нездара та тік ток- дебіл манько перед цим так званим "відходом" чесав що все прекрасно. Це при тому що творожніков щоки роздував, що не потерпить брехні.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:42 Ответить
 
 