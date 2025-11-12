ВСУ отошли из района Ривнополья на более выгодные рубежи, продвижение РФ остановлено, - Силы обороны Юга
Украинские защитники отошли с позиций в районе Ривнополья в Запорожье с целью сохранения жизни личного состава.
Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои. На Александровском и Гуляйпольском направлениях противник не прекращает массированные обстрелы, активизировав штурмовые действия в районе населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ривнополье, Павловка, Вороное, Степовое и Новопавловское", - говорится в сообщении.
В течение суток зафиксировано два с половиной десятка боевых столкновений.
"Пытаясь продвинуться, противник несет большие потери. Только за прошедшие сутки - 58 человек ликвидировано и почти три десятка - ранено.
11 ноября 2025 года, поздно вечером, в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ривнополья, с целью сохранения жизни личного состава, украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи", - отметили в Силах обороны.
В настоящее время продвижение врага остановлено.
"Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого столкновения этих направлений", - подытожили там.
Обострение на юге
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях.
- Также отмечалось, что враг оккупировал Успеновку в Запорожье и продвинулся в трех областях.
- По данным Сырского, значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
- Накануне стало известно, что Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки на Запорожье.
Запорізький напрямок (з правого флангу) в 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретине.
Якщо не відреагувати на нинішню ситуацію так, як це було на Сумщині, усе може закінчитися трагічно.
Через тиждень подивимось на Діпстейт. Якщо не забудемо.