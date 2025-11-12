ВСУ отошли из района Ривнополья на более выгодные рубежи, продвижение РФ остановлено, - Силы обороны Юга

Украинские защитники отошли с позиций в районе Ривнополья в Запорожье с целью сохранения жизни личного состава.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои. На Александровском и Гуляйпольском направлениях противник не прекращает массированные обстрелы, активизировав штурмовые действия в районе населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ривнополье, Павловка, Вороное, Степовое и Новопавловское", - говорится в сообщении.

В течение суток зафиксировано два с половиной десятка боевых столкновений.

"Пытаясь продвинуться, противник несет большие потери. Только за прошедшие сутки - 58 человек ликвидировано и почти три десятка - ранено.



11 ноября 2025 года, поздно вечером, в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ривнополья, с целью сохранения жизни личного состава, украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи", - отметили в Силах обороны.

В настоящее время продвижение врага остановлено.

"Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого столкновения этих направлений", - подытожили там.

Обострение на юге

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях.

Также отмечалось, что враг оккупировал Успеновку в Запорожье и продвинулся в трех областях.

По данным Сырского, значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Накануне стало известно, что Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки на Запорожье.

