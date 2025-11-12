ЗСУ відійшли з району Рівнопілля на більш вигідні рубежі, просування РФ зупинено, - Сили оборони Півдня
Українські захисники відійшли з позицій в районі Рівнопілля на Запоріжжі з метою збереження життя особового складу.
Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На Запоріжжі продовжуються запеклі бої. На Олександрівському і Гуляйпільському напрямках противник не припиняє масовані обстріли, активізувавши штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське", - йдеться в повідомленні.
Протягом доби зафіксовано два з половиною десятки бойових зіткнень.
"Намагаючись просунутись, противник зазнає великих втрат. Лише за минулу добу - 58 осіб ліквідовано та майже три десятки - поранено.
11 листопада 2025, пізно увечері, внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі", - зазначили в Силах оборони.
Наразі просування ворога зупинено.
"Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків", - підсумували там.
Загострення на Півдні
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях.
- Також зазначалося, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.
- За даними Сирського, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
- Напередодні стало відомо, що Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі.
Запорізький напрямок (з правого флангу) в 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретине.
Якщо не відреагувати на нинішню ситуацію так, як це було на Сумщині, усе може закінчитися трагічно.
Через тиждень подивимось на Діпстейт. Якщо не забудемо.
Але це не точно.