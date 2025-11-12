Бойові дії на Запорізькому напрямку
ЗСУ відійшли з району Рівнопілля на більш вигідні рубежі, просування РФ зупинено, - Сили оборони Півдня

ЗСУ відійшли з Рівнопілля на Запоріжжі. Що відомо?

Українські захисники відійшли з позицій в районі Рівнопілля на Запоріжжі з метою збереження життя особового складу.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"На Запоріжжі продовжуються запеклі бої. На Олександрівському і Гуляйпільському напрямках противник не припиняє масовані обстріли, активізувавши штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби зафіксовано два з половиною десятки бойових зіткнень.

"Намагаючись просунутись, противник зазнає великих втрат. Лише за минулу добу - 58 осіб ліквідовано та майже три десятки - поранено.

11 листопада 2025, пізно увечері, внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі", - зазначили в Силах оборони.

Наразі просування ворога зупинено.

"Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків", - підсумували там.

Загострення на Півдні

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях.
  • Також зазначалося, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.
  • За даними Сирського, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
  • Напередодні стало відомо, що Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі.

Топ коментарі
Чим далі відходимо - тим вигідніші рубежі
12.11.2025 13:41 Відповісти
Ну так вам же відповіли: відійшли на більш вигідні позиції. Що тут незрозумілого???
12.11.2025 13:39 Відповісти
Написано гарно: "відійшли на більш вигідні рубежі - просування ворога зупинено". Ну звісно ж, зупинено просування, бо просунулись. Тепер буде фаза накопичення, а потім знову просування.
12.11.2025 13:50 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman/9949 Говорять Снайпер ✙
Запорізький напрямок (з правого флангу) в 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретине.
Якщо не відреагувати на нинішню ситуацію так, як це було на Сумщині, усе може закінчитися трагічно.
12.11.2025 13:34 Відповісти
Ну так вам же відповіли: відійшли на більш вигідні позиції. Що тут незрозумілого???
12.11.2025 13:39 Відповісти
Зрозуміло, що *******. Краще інших почитати, хто ближче до землі і набагато менше бреше, не прикрашає.
12.11.2025 13:42 Відповісти
Чому одразупі 3 дять? Не вірите що дійсно відійшли? Тримаються?
12.11.2025 13:45 Відповісти
Було б добре, але я не вірю.
Через тиждень подивимось на Діпстейт. Якщо не забудемо.
12.11.2025 13:47 Відповісти
Незрозумілі підстави для такої заяви. Отже, у 2025 обвалу не сталося, а в 2026 - очікує? А що таке? Це тому що кількість СЗЧ перевищила якусь критичну масу?
12.11.2025 13:43 Відповісти
А може, йому "з полів" видніше?
12.11.2025 13:46 Відповісти
Я не сказав, що йому не видніше. Я спитав, які підстави, ну, основанія для заяви. Чи вона безпідставна?
12.11.2025 13:58 Відповісти
Підстави: він - там, ми - тут; я ще не помічав, щоб він відверто ******.
12.11.2025 14:10 Відповісти
Знов бачимо підтвердження, що Ви не дуже розумна людина. Я не питав, де він, я спитав: чи навів він якесь обгрунтування цим висновкам? За Вашою логікою, зеленський все каже правильно, бо ж він Президент, а ми двірники.
12.11.2025 14:13 Відповісти
Бачте на здоров'я, переконувати у зворотному не збираюсь.
12.11.2025 14:17 Відповісти
їм пох... Їм треба мародерити, красти і закордон. Рашисткому хенералу нецікава доля україни
12.11.2025 13:39 Відповісти
Чим далі відходимо - тим вигідніші рубежі
12.11.2025 13:41 Відповісти
Більш вигідні рубежі під оп. Отам рубежі так рубежі. Міндіч не дасть спиз@іти
12.11.2025 13:55 Відповісти
А фаворит творожнікова мутний нездара та тік ток- дебіл манько перед цим так званим "відходом" чесав що все прекрасно. Це при тому що творожніков щоки роздував, що не потерпить брехні.
12.11.2025 13:42 Відповісти
Написано гарно: "відійшли на більш вигідні рубежі - просування ворога зупинено". Ну звісно ж, зупинено просування, бо просунулись. Тепер буде фаза накопичення, а потім знову просування.
12.11.2025 13:50 Відповісти
З такою тактикою оборони (і з такими наявними ресурсами) "вигідні рубежі" -- це річка Дніпро.

Але це не точно.
