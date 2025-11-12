ЗСУ відійшли з району Рівнопілля на більш вигідні рубежі, просування РФ зупинено, - Сили оборони Півдня

Українські захисники відійшли з позицій в районі Рівнопілля на Запоріжжі з метою збереження життя особового складу.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"На Запоріжжі продовжуються запеклі бої. На Олександрівському і Гуляйпільському напрямках противник не припиняє масовані обстріли, активізувавши штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби зафіксовано два з половиною десятки бойових зіткнень.

Читайте також: Ворог окупував Нове та Новоуспенівське і просунувся у Покровську та Пологівському районі, - DeepState. КАРТИ

"Намагаючись просунутись, противник зазнає великих втрат. Лише за минулу добу - 58 осіб ліквідовано та майже три десятки - поранено.



11 листопада 2025, пізно увечері, внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі", - зазначили в Силах оборони.

Наразі просування ворога зупинено.

"Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків", - підсумували там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіксується присутність росіян у Середньому на Лиманському напрямку, але про окупацію не йдеться, - Трегубов

Загострення на Півдні

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях.

Також зазначалося, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.

За даними Сирського, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі.

Дивіться: Рашисти просочуються у Покровськ з технікою та виставляють міномети, - ЗМІ. ВIДЕО