Ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Катеринівку (село Краматорського району Донецької області) та Новомиколаївку (село Пологівського району Запорізької області), а також просунувся поблизу Олександро-Калинового ( село Краматорського району Донецької області), Променя ( село Покровського району Донецької області), Солодкого (село Пологівського району Запорізької області), Нового (село Пологівського району Запорізької області) та Яблукового (село Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Катеринівка



Новомиколаївка



Олександро-Калинове



Промінь



Солодке



Нове



Яблукове

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.

