Ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог окупував Катеринівку (село Краматорського району Донецької області) та Новомиколаївку (село Пологівського району Запорізької області), а також просунувся поблизу Олександро-Калинового ( село Краматорського району Донецької області), Променя ( село Покровського району Донецької області), Солодкого (село Пологівського району Запорізької області), Нового (село Пологівського району Запорізької області) та Яблукового (село Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.
🇺🇦Гуляйпільський напрямок: На цій ділянці ситуація розсипається буквально на очах. Лінія оборони не витримує натиску, фронт просідає щодня і якщо так піде далі, ворог неминуче дійде до самого Гуляйполя. Причина - не у нестачі мужності наших бійців, а у повному провалі керівництва на місцях.
🇺🇦Пани, які відповідають за цей рубіж, втратили контроль і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована, координація глуха як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять.
🇺🇦У штабних доповідях лише показуха і звіти для галочки, замість реальної оцінки обстановки. Через це на місцях вмникає тотальний п#здець: солдати лишаються без підтримки, без нормальної ротації, без тилового забезпечення. Фактично, тут все тримається лише на тих, хто залишився стояти до талого без чітких вказівок і без плану.
🇺🇦Я вважаю, що настав час, щоб вище командування прибуло безпосередньо на місце, побачило все на власні очі й розібралося, хто довів ситуацію до цього стану. Якщо не буде наведено порядок і не знімуть тих, хто провалює управління-фронт остаточно посиплеться. Тут уже не про дисципліну йдеться, а про виживання цілого напрямку.
Мучний ще тиждень тому попереджав, що тут буде біда.
Зеля як верховний головнокомандувач це зрадник, тому і поставив рашистів туди, замінивши Залужного, щоб вони швидше здавали території України пуйлу.
Це факт.
