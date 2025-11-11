УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22751 відвідувач онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
9 277 23

Ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях, - DeepState. КАРТИ

Катеринівка карта

Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Катеринівку (село Краматорського району Донецької області) та Новомиколаївку (село Пологівського району Запорізької області), а також просунувся поблизу Олександро-Калинового ( село Краматорського району Донецької області), Променя ( село Покровського району Донецької області), Солодкого (село Пологівського району Запорізької області), Нового (село Пологівського району Запорізької області) та Яблукового (село Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Ворог просунувся поблизу Середнього, Майського, Котлиного та Красногірського, - DeepState. КАРТИ

Катеринівка карта
Катеринівка 

Новомиколаївка карта
Новомиколаївка 

Олександро-Калинове карта
Олександро-Калинове 

Промінь карта
Промінь 

Солодке карта
Солодке 

Нове карта
Нове 

Яблукове карта
Яблукове 

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.

Також читайте: Сили оборони відкинули противника поблизу Шахового. Окупанти просунулися у трьох областях, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Запорізька область (4899) Донецька область (11215) Краматорський район (1233) Покровський район (1768) Пологівський район (417) Катеринівка (10) Нове (3) Новомиколаївка (3) Солодке (9) Яблукове (8) Олександро-Калинове (14) Промінь (3) DeepState (543)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Де наші лінії як три лінії суровікіна ?. Вкрадені, розмародерені. Будь проклята зе-шобла
показати весь коментар
11.11.2025 12:09 Відповісти
+9
Генштабівські щури та кацап сирський докерувалися до ручки.
показати весь коментар
11.11.2025 12:13 Відповісти
+6
Ну, ось вам і наслідки того, що не воюють найбільш боєздатні - силовики заброньовані на 90-100%, відставники пенсіонери в 43, охоронці охороняють маєтки і це владі теж важливіше за фронт, офіцерів півкраїни, які згодні бути тільки великими командирами, а частіше сидять закордоном або на дивані, міндичі крадуть, кварталівці несуть маячню, а тільки доходяг і трактористів хапають і он що роблять:
Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий. https://suspilne.media/ternopil/1159702-druzina-vijskovozobovazanogo-aki-vipav-z-vikna-ternopilskogo-tck-prokomentuvala-situaciu
показати весь коментар
11.11.2025 12:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/muchnoyjugend/12844 Muchnoy ✙ Jugend
🇺🇦Гуляйпільський напрямок: На цій ділянці ситуація розсипається буквально на очах. Лінія оборони не витримує натиску, фронт просідає щодня і якщо так піде далі, ворог неминуче дійде до самого Гуляйполя. Причина - не у нестачі мужності наших бійців, а у повному провалі керівництва на місцях.

🇺🇦Пани, які відповідають за цей рубіж, втратили контроль і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована, координація глуха як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять.

🇺🇦У штабних доповідях лише показуха і звіти для галочки, замість реальної оцінки обстановки. Через це на місцях вмникає тотальний п#здець: солдати лишаються без підтримки, без нормальної ротації, без тилового забезпечення. Фактично, тут все тримається лише на тих, хто залишився стояти до талого без чітких вказівок і без плану.

🇺🇦Я вважаю, що настав час, щоб вище командування прибуло безпосередньо на місце, побачило все на власні очі й розібралося, хто довів ситуацію до цього стану. Якщо не буде наведено порядок і не знімуть тих, хто провалює управління-фронт остаточно посиплеться. Тут уже не про дисципліну йдеться, а про виживання цілого напрямку.

Мучний ще тиждень тому попереджав, що тут буде біда.
показати весь коментар
11.11.2025 12:06 Відповісти
Генштабівські щури та кацап сирський докерувалися до ручки.
показати весь коментар
11.11.2025 12:13 Відповісти
а хто їх всіх туди поставив? Янелох Найвеличніший!
показати весь коментар
11.11.2025 12:24 Відповісти
Звичайно.
Зеля як верховний головнокомандувач це зрадник, тому і поставив рашистів туди, замінивши Залужного, щоб вони швидше здавали території України пуйлу.
Це факт.
показати весь коментар
11.11.2025 12:27 Відповісти
Лізуть до Запоріжжя - не потрібно ждати як під Покровськом - коли вже хата горить - починають гасити - бо підлізуть і почнуть з арти шмаляти по місту
показати весь коментар
11.11.2025 12:08 Відповісти
Де наші лінії як три лінії суровікіна ?. Вкрадені, розмародерені. Будь проклята зе-шобла
показати весь коментар
11.11.2025 12:09 Відповісти
Це нам досі нема чим руйнувати ті лінії оборони, а наші лінії кацапи за тиждень безнаказано і з безпечної відстані зітруть КАБами.
показати весь коментар
11.11.2025 12:36 Відповісти
Ну, ось вам і наслідки того, що не воюють найбільш боєздатні - силовики заброньовані на 90-100%, відставники пенсіонери в 43, охоронці охороняють маєтки і це владі теж важливіше за фронт, офіцерів півкраїни, які згодні бути тільки великими командирами, а частіше сидять закордоном або на дивані, міндичі крадуть, кварталівці несуть маячню, а тільки доходяг і трактористів хапають і он що роблять:
Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий. https://suspilne.media/ternopil/1159702-druzina-vijskovozobovazanogo-aki-vipav-z-vikna-ternopilskogo-tck-prokomentuvala-situaciu
показати весь коментар
11.11.2025 12:13 Відповісти
Ага, хай воює хто завгодно, тільки не ми...
показати весь коментар
11.11.2025 13:50 Відповісти
Це, напевно, твоя думка?
показати весь коментар
11.11.2025 15:56 Відповісти
Ви хоч написані вами українські слова всі розумієте, Павєл?
показати весь коментар
11.11.2025 19:33 Відповісти
Й...бана зелена банда. Всі новини - нові блекаути, ***..на корупція зелених покидьків, просідання фронту. Біда, що цифра 73% так і не зменшилася
показати весь коментар
11.11.2025 12:17 Відповісти
Потужна керівна роль Янелоха Оманського
показати весь коментар
11.11.2025 12:23 Відповісти
Шо опять??? Просування. Альо гараж, це Коломойський, скільки там до Львова лишилося?
показати весь коментар
11.11.2025 12:35 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 13:05 Відповісти
сумно.. . Лінія захисту відсутня..традиційно ніхто нічого не будував...але кошти вкладали..Сьогодні схоже те саме що і на Донечинні - повзучок каца..ських ніщо незупиняє...ні арта ні міномети ні БПЛА..
показати весь коментар
11.11.2025 14:42 Відповісти
Не хочу бути песіміZтом, але коли ( чи якщо?) Покровськ впаде, то чи вистачить генералам Потужності зупинити просування орків до Х. Та до Д. ?
показати весь коментар
11.11.2025 17:48 Відповісти
Що буде такий фінал розуму бракувало спрогнозувати ще у 22 році співставити сили ЗСУ та агресора? Тим паче у перші ж дні нападу на резонне прохання Зе закрити небо Байден відмовився заявивши що "не буде починати третю світову через Україну" (цитую за Столтенбергом). На жаль страшне слово - катастрофа стає реальністю. Потім буде пошук винних і повчання як треба було робити.
показати весь коментар
11.11.2025 16:00 Відповісти
катастрофа -зе влада
показати весь коментар
11.11.2025 17:22 Відповісти
Ой сміялися з дебіла суровікіна. І хто врешті виявився дебілом???
показати весь коментар
11.11.2025 22:39 Відповісти
Наржалися, 73 відсотка? Зробимо їх разом? Тільки кого?
показати весь коментар
12.11.2025 11:29 Відповісти
 
 