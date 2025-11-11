РУС
Новости Обновленные карты DeepState
Враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях, - DeepState

Екатериновка карта

Войска РФ продвигаются на территории Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Катериновку (село Краматорского района Донецкой области) и Новониколаевку (село Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся вблизи Александро-Калинового (село Краматорского района Донецкой области), Променя (село Покровского района Донецкой области), Солодкого (село Пологовского района Запорожской области), Нового (село Пологовского района Запорожской области) и Яблоково (село Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг продвинулся вблизи Среднего, Майского, Котлиного и Красногорского, - DeepState. КАРТЫ

Екатериновка карта
Катериновка

Новониколаевка карта
Новониколаевка

Александро-Калиново карта
Александро-Калиновое

Проминь карта
Проминь

Солодке карта
Солодкое

Новая карта
Новое

Яблоково карта
Яблоково

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Успеновку в Запорожской области и продвинулся в трех областях.

Читайте также: Силы обороны отбросили противника вблизи Шахского. Оккупанты продвинулись в трех областях, - DeepState. КАРТЫ

+3
Де наші лінії як три лінії суровікіна ?. Вкрадені, розмародерені. Будь проклята зе-шобла
11.11.2025 12:09 Ответить
+2
https://t.me/muchnoyjugend/12844 Muchnoy ✙ Jugend
🇺🇦Гуляйпільський напрямок: На цій ділянці ситуація розсипається буквально на очах. Лінія оборони не витримує натиску, фронт просідає щодня і якщо так піде далі, ворог неминуче дійде до самого Гуляйполя. Причина - не у нестачі мужності наших бійців, а у повному провалі керівництва на місцях.

🇺🇦Пани, які відповідають за цей рубіж, втратили контроль і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована, координація глуха як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять.

🇺🇦У штабних доповідях лише показуха і звіти для галочки, замість реальної оцінки обстановки. Через це на місцях вмникає тотальний п#здець: солдати лишаються без підтримки, без нормальної ротації, без тилового забезпечення. Фактично, тут все тримається лише на тих, хто залишився стояти до талого без чітких вказівок і без плану.

🇺🇦Я вважаю, що настав час, щоб вище командування прибуло безпосередньо на місце, побачило все на власні очі й розібралося, хто довів ситуацію до цього стану. Якщо не буде наведено порядок і не знімуть тих, хто провалює управління-фронт остаточно посиплеться. Тут уже не про дисципліну йдеться, а про виживання цілого напрямку.

Мучний ще тиждень тому попереджав, що тут буде біда.
11.11.2025 12:06 Ответить
+2
Генштабівські щури та кацап сирський докерувалися до ручки.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:13 Ответить
11.11.2025 12:06 Ответить
Генштабівські щури та кацап сирський докерувалися до ручки.
11.11.2025 12:13 Ответить
а хто їх всіх туди поставив? Янелох Найвеличніший!
11.11.2025 12:24 Ответить
Звичайно.
Зеля як верховний головнокомандувач це зрадник, тому і поставив рашистів туди, замінивши Залужного, щоб вони швидше здавали території України пуйлу.
Це факт.
11.11.2025 12:27 Ответить
Лізуть до Запоріжжя - не потрібно ждати як під Покровськом - коли вже хата горить - починають гасити - бо підлізуть і почнуть з арти шмаляти по місту
11.11.2025 12:08 Ответить
Де наші лінії як три лінії суровікіна ?. Вкрадені, розмародерені. Будь проклята зе-шобла
11.11.2025 12:09 Ответить
Це нам досі нема чим руйнувати ті лінії оборони, а наші лінії кацапи за тиждень безнаказано і з безпечної відстані зітруть КАБами.
11.11.2025 12:36 Ответить
Ну, ось вам і наслідки того, що не воюють найбільш боєздатні - силовики заброньовані на 90-100%, відставники пенсіонери в 43, охоронці охороняють маєтки і це владі теж важливіше за фронт, офіцерів півкраїни, які згодні бути тільки великими командирами, а частіше сидять закордоном або на дивані, міндичі крадуть, кварталівці несуть маячню, а тільки доходяг і трактористів хапають і он що роблять:
Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий. https://suspilne.media/ternopil/1159702-druzina-vijskovozobovazanogo-aki-vipav-z-vikna-ternopilskogo-tck-prokomentuvala-situaciu
11.11.2025 12:13 Ответить
Й...бана зелена банда. Всі новини - нові блекаути, ***..на корупція зелених покидьків, просідання фронту. Біда, що цифра 73% так і не зменшилася
11.11.2025 12:17 Ответить
Потужна керівна роль Янелоха Оманського
11.11.2025 12:23 Ответить
Шо опять??? Просування. Альо гараж, це Коломойський, скільки там до Львова лишилося?
11.11.2025 12:35 Ответить
 
 