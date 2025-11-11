Враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях, - DeepState
Войска РФ продвигаются на территории Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг оккупировал Катериновку (село Краматорского района Донецкой области) и Новониколаевку (село Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся вблизи Александро-Калинового (село Краматорского района Донецкой области), Променя (село Покровского района Донецкой области), Солодкого (село Пологовского района Запорожской области), Нового (село Пологовского района Запорожской области) и Яблоково (село Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Успеновку в Запорожской области и продвинулся в трех областях.
🇺🇦Гуляйпільський напрямок: На цій ділянці ситуація розсипається буквально на очах. Лінія оборони не витримує натиску, фронт просідає щодня і якщо так піде далі, ворог неминуче дійде до самого Гуляйполя. Причина - не у нестачі мужності наших бійців, а у повному провалі керівництва на місцях.
🇺🇦Пани, які відповідають за цей рубіж, втратили контроль і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована, координація глуха як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять.
🇺🇦У штабних доповідях лише показуха і звіти для галочки, замість реальної оцінки обстановки. Через це на місцях вмникає тотальний п#здець: солдати лишаються без підтримки, без нормальної ротації, без тилового забезпечення. Фактично, тут все тримається лише на тих, хто залишився стояти до талого без чітких вказівок і без плану.
🇺🇦Я вважаю, що настав час, щоб вище командування прибуло безпосередньо на місце, побачило все на власні очі й розібралося, хто довів ситуацію до цього стану. Якщо не буде наведено порядок і не знімуть тих, хто провалює управління-фронт остаточно посиплеться. Тут уже не про дисципліну йдеться, а про виживання цілого напрямку.
Мучний ще тиждень тому попереджав, що тут буде біда.
Зеля як верховний головнокомандувач це зрадник, тому і поставив рашистів туди, замінивши Залужного, щоб вони швидше здавали території України пуйлу.
Це факт.
Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий. https://suspilne.media/ternopil/1159702-druzina-vijskovozobovazanogo-aki-vipav-z-vikna-ternopilskogo-tck-prokomentuvala-situaciu