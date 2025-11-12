Ворог окупував Нове та Новоуспенівське і просунувся у Покровську та Пологівському районі, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували два населені пункти у Запорізькій області, мають просування у Пологівському районі області, а також у Покровську і Покровському районі.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Нове та Новоуспенівське (села Пологівського району Запорізької області), а також просунувся у Покровську (Донецька область), поблизу Чинушиного (селище у Покровському районі), Солодкого, Рівнопілля та Яблукового (села Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.



Нове та Новоуспенівське



Покровськ



Чинушине



Солодке, Рівнопілля та Яблукове

Загострення на Півдні

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях.

Також зазначалося, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.

За даними Сирського, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі.

