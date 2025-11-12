4 400 18
Ворог окупував Нове та Новоуспенівське і просунувся у Покровську та Пологівському районі, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ окупували два населені пункти у Запорізькій області, мають просування у Пологівському районі області, а також у Покровську і Покровському районі.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог окупував Нове та Новоуспенівське (села Пологівського району Запорізької області), а також просунувся у Покровську (Донецька область), поблизу Чинушиного (селище у Покровському районі), Солодкого, Рівнопілля та Яблукового (села Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Солодке, Рівнопілля та Яблукове
Загострення на Півдні
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях.
- Також зазначалося, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.
- За даними Сирського, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
- Напередодні стало відомо, що Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі.
Топ коментарі
+3 Milana Kotova
показати весь коментар12.11.2025 13:29 Відповісти Посилання
+2 Деніс Войцеховський
показати весь коментар12.11.2025 14:09 Відповісти Посилання
+1 Деніс Войцеховський
показати весь коментар12.11.2025 13:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🇺🇦Гуляйпільський напрямок: На цій ділянці ситуація розсипається буквально на очах. Лінія оборони не витримує натиску, фронт просідає щодня і якщо так піде далі, ворог неминуче дійде до самого Гуляйполя. Причина - не у нестачі мужності наших бійців, а у повному провалі керівництва на місцях.
🇺🇦Пани, які відповідають за цей рубіж, втратили контроль і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована, координація глуха як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять.
🇺🇦У штабних доповідях лише показуха і звіти для галочки, замість реальної оцінки обстановки. Через це на місцях вмникає тотальний п#здець: солдати лишаються без підтримки, без нормальної ротації, без тилового забезпечення. Фактично, тут все тримається лише на тих, хто залишився стояти до талого без чітких вказівок і без плану.
🇺🇦Я вважаю, що настав час, щоб вище командування прибуло безпосередньо на місце, побачило все на власні очі й розібралося, хто довів ситуацію до цього стану. Якщо не буде наведено порядок і не знімуть тих, хто провалює управління-фронт остаточно посиплеться. Тут уже не про дисципліну йдеться, а про виживання цілого напрямку.
Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий. https://suspilne.media/ternopil/1159702-druzina-vijskovozobovazanogo-aki-vipav-z-vikna-ternopilskogo-tck-prokomentuvala-situaciu
Коли він їздив на уклін до свого вагіфа в вересні, там були всі мафіозі, і у кожного купа охорони - молодих биків, чого не хоче відправити їх на фронт? Хто їх бронює?
Хоча, звісно, те, що 22-25 не воюють, а в 26 мають воювати, логіки тут небагато, але не корупціонерам, в т.р. і через яких зараз маємо таку жахливу ситуацію, про це говорити. І які вивезли своїх дорослих синів закордон.
Перелік гостей - це справжній кримінально-олігархічний спрут. Так, на святкуванні був один із ключових представників злобудовної олігархії - нардеп, обраний за списками забороненої проросійської ОПЗЖ, багаторічний «смотрящий за Києвом» Вадим Столар. Також приїхав ще один одіозний нардеп, обраний від ОПЗЖ - Ігор Кісільов, тісно пов'язаний зі Столаром. А ще на це святкування псевдо-еліти завітали: державний секретар Міністерства охорони здоров'я України Дмитро Слободянюк, екс-нардепи В'ячеслав Константіновський та Ігор Кривецький, а також столичний бізнесмен Леонід Ашкеназі, якого пов'язують з російським організованим злочинним угрупованням «Лужники». Це лиш ті, кого змогли зафіксувати журналісти, попри постійне перешкоджання з боку охорони «елітних» гостей. І, звісно, свого давнього друга та подільника не забув особисто привітати міський голова Києва Віталій Кличко, який приїхав разом зі своєю "правою рукою" та "гаманцем" - одіозним Артуром Палатним.
Очевидно, Алієв не особливо переймається тим, що він має дуже давні та тісні зв'язки з російським олігархічним капіталом
І т.д.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Толку з цього ніякого. Тепер жінки всіх переможуть? Аби бики із ксівами, джипами яких заставлені всі міста, не воювали?