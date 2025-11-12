УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21991 відвідувач онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
4 400 18

Ворог окупував Нове та Новоуспенівське і просунувся у Покровську та Пологівському районі, - DeepState. КАРТИ

Нове та Новоуспенівське карта

Війська РФ окупували два населені пункти у Запорізькій області, мають просування у Пологівському районі області, а також у Покровську і Покровському районі.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Нове та Новоуспенівське (села Пологівського району Запорізької області), а також просунувся у Покровську (Донецька область), поблизу Чинушиного (селище у Покровському районі), Солодкого, Рівнопілля та Яблукового (села Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Нове та Новоуспенівське карта
Нове та Новоуспенівське

Покровськ карта
Покровськ

Чинушине карта
Чинушине 

Солодке, Рівнопілля та Яблукове
Солодке, Рівнопілля та Яблукове

Також читайте: У Запорізькій області збільшилась сіра зона. Ворог тисне на Нове та Новоуспенівське і починає поглинати Рівнопілля, - DeepState

Загострення на Півдні

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях.
  • Також зазначалося, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.
  • За даними Сирського, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
  • Напередодні стало відомо, що Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі.

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь Сирського: РФ збільшує кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та на Запоріжжі

Автор: 

Запорізька область (4900) Донецька область (11221) Покровськ (1340) Покровський район (1768) Пологівський район (418) Нове (3) Новоуспенівське (5) Рівнопілля (16) Солодке (9) Яблукове (8) DeepState (543)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
немає ким і чим оборонятися, все розмародерено Земіндічами
показати весь коментар
12.11.2025 13:29 Відповісти
+2
Як і відступ русні з Херсона.
показати весь коментар
12.11.2025 14:09 Відповісти
+1
https://t.me/muchnoyjugend/12844 Muchnoy ✙ Jugend
🇺🇦Гуляйпільський напрямок: На цій ділянці ситуація розсипається буквально на очах. Лінія оборони не витримує натиску, фронт просідає щодня і якщо так піде далі, ворог неминуче дійде до самого Гуляйполя. Причина - не у нестачі мужності наших бійців, а у повному провалі керівництва на місцях.

🇺🇦Пани, які відповідають за цей рубіж, втратили контроль і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована, координація глуха як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять.

🇺🇦У штабних доповідях лише показуха і звіти для галочки, замість реальної оцінки обстановки. Через це на місцях вмникає тотальний п#здець: солдати лишаються без підтримки, без нормальної ротації, без тилового забезпечення. Фактично, тут все тримається лише на тих, хто залишився стояти до талого без чітких вказівок і без плану.

🇺🇦Я вважаю, що настав час, щоб вище командування прибуло безпосередньо на місце, побачило все на власні очі й розібралося, хто довів ситуацію до цього стану. Якщо не буде наведено порядок і не знімуть тих, хто провалює управління-фронт остаточно посиплеться. Тут уже не про дисципліну йдеться, а про виживання цілого напрямку.
показати весь коментар
12.11.2025 13:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
немає ким і чим оборонятися, все розмародерено Земіндічами
показати весь коментар
12.11.2025 13:29 Відповісти
Так, уся надія на жіночу мобілізацію. Вже готова повертати свій борг державі? В тебе було 3 роки підготуватися!
показати весь коментар
12.11.2025 18:21 Відповісти
https://t.me/muchnoyjugend/12844 Muchnoy ✙ Jugend
🇺🇦Гуляйпільський напрямок: На цій ділянці ситуація розсипається буквально на очах. Лінія оборони не витримує натиску, фронт просідає щодня і якщо так піде далі, ворог неминуче дійде до самого Гуляйполя. Причина - не у нестачі мужності наших бійців, а у повному провалі керівництва на місцях.

🇺🇦Пани, які відповідають за цей рубіж, втратили контроль і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована, координація глуха як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять.

🇺🇦У штабних доповідях лише показуха і звіти для галочки, замість реальної оцінки обстановки. Через це на місцях вмникає тотальний п#здець: солдати лишаються без підтримки, без нормальної ротації, без тилового забезпечення. Фактично, тут все тримається лише на тих, хто залишився стояти до талого без чітких вказівок і без плану.

🇺🇦Я вважаю, що настав час, щоб вище командування прибуло безпосередньо на місце, побачило все на власні очі й розібралося, хто довів ситуацію до цього стану. Якщо не буде наведено порядок і не знімуть тих, хто провалює управління-фронт остаточно посиплеться. Тут уже не про дисципліну йдеться, а про виживання цілого напрямку.
показати весь коментар
12.11.2025 13:40 Відповісти
Це не недбалість, це такий план.
показати весь коментар
12.11.2025 14:05 Відповісти
Як і відступ русні з Херсона.
показати весь коментар
12.11.2025 14:09 Відповісти
Русню з Херсона прогнали військові, якими ще на той час керували притомні люди...
показати весь коментар
12.11.2025 16:02 Відповісти
оо
показати весь коментар
12.11.2025 14:02 Відповісти
Коли ж нарешті почнуть публікувати не тільки де ворог "просунувся" але й де "висунувся"???
показати весь коментар
12.11.2025 16:50 Відповісти
Тому що не воюють найбільш боєздатні - силовики заброньовані на 90-100%, відставники пенсіонери в 43, охоронці охороняють маєтки і це владі теж важливіше за фронт, офіцерів півкраїни, які згодні бути тільки великими командирами, а частіше сидять закордоном або на дивані, міндичі крадуть, кварталівці несуть маячню, а тільки доходяг і трактористів хапають і он що роблять:
Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий. https://suspilne.media/ternopil/1159702-druzina-vijskovozobovazanogo-aki-vipav-z-vikna-ternopilskogo-tck-prokomentuvala-situaciu
показати весь коментар
12.11.2025 17:06 Відповісти
Кличко хоче відправляти на фронт з 22.
Коли він їздив на уклін до свого вагіфа в вересні, там були всі мафіозі, і у кожного купа охорони - молодих биків, чого не хоче відправити їх на фронт? Хто їх бронює?
Хоча, звісно, те, що 22-25 не воюють, а в 26 мають воювати, логіки тут небагато, але не корупціонерам, в т.р. і через яких зараз маємо таку жахливу ситуацію, про це говорити. І які вивезли своїх дорослих синів закордон.
показати весь коментар
12.11.2025 17:07 Відповісти
От до кого їздить на уклін Кличко.
Перелік гостей - це справжній кримінально-олігархічний спрут. Так, на святкуванні був один із ключових представників злобудовної олігархії - нардеп, обраний за списками забороненої проросійської ОПЗЖ, багаторічний «смотрящий за Києвом» Вадим Столар. Також приїхав ще один одіозний нардеп, обраний від ОПЗЖ - Ігор Кісільов, тісно пов'язаний зі Столаром. А ще на це святкування псевдо-еліти завітали: державний секретар Міністерства охорони здоров'я України Дмитро Слободянюк, екс-нардепи В'ячеслав Константіновський та Ігор Кривецький, а також столичний бізнесмен Леонід Ашкеназі, якого пов'язують з російським організованим злочинним угрупованням «Лужники». Це лиш ті, кого змогли зафіксувати журналісти, попри постійне перешкоджання з боку охорони «елітних» гостей. І, звісно, свого давнього друга та подільника не забув особисто привітати міський голова Києва Віталій Кличко, який приїхав разом зі своєю "правою рукою" та "гаманцем" - одіозним Артуром Палатним.
Очевидно, Алієв не особливо переймається тим, що він має дуже давні та тісні зв'язки з російським олігархічним капіталом
І т.д.
показати весь коментар
12.11.2025 17:08 Відповісти
Так, вони електорат, їх чіпати не можна. Але владі доведеться обирати між жіночою мобілізацією та Донецькою областю.
показати весь коментар
12.11.2025 18:24 Відповісти
Це божевілля. Хворих вже кидають.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Толку з цього ніякого. Тепер жінки всіх переможуть? Аби бики із ксівами, джипами яких заставлені всі міста, не воювали?
показати весь коментар
12.11.2025 20:22 Відповісти
Так, існує безліч нафронтниць які мріють повернути свій борг державі. І вони - це єдина надія блазня зберегти Донецьку область, після того, як він бездарно просрав у контрнаступах контрактників та добровольців. Чоловіків в тилу легко можуть замінити жінки.
показати весь коментар
13.11.2025 01:27 Відповісти
"бики із ксівами, джипами яких заставлені всі міста" не будуть воювати, а нафронтниці - будуть. От і вся різниця. Можна привести коня до ріки, але неможливо змусити його пити.
показати весь коментар
13.11.2025 01:34 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2025 22:59 Відповісти
Щоб побачити реальні зміни, треба дивитися на глобус Землі.
показати весь коментар
13.11.2025 01:29 Відповісти
На глобус України.
показати весь коментар
13.11.2025 01:44 Відповісти
 
 